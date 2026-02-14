7/24 şehirde yaşam

Aşk dolu şarkılar zamanı

Sevgililer Günü için bir dizi etkinlik mevcut. En romantik şarkıların seslendirileceği konserlere gelin bir bakalım. Ankara'daki CSO Ada Sahnesi, iki ayrı salonunda iki farklı konserle müzikseverlere romantizmin doruklarına çıkaracak. Vokalde Şenay Lambaoğlu ve piyanoda Tuluğ Tırpan'ın yer aldığı Aşk'a Şarkılar konseri, bu akşam saat 20.00'de Tarihi Salon'da Sevgililer Günü'ne özel olarak sanatseverlerle buluşacak. Konserde, Ömer Hayyam'dan Füruğ Ferruhzad'a, Nazım Hikmet'ten Aşık Veysel'e uzanan şairlerin dizeleri ve kent ozanlarının ölümsüz eserleri, müziğin gücüyle yeniden hayat bulacak.

Aşk'a Dair Şarkılar isimli konserde ise Farid Farjad eserlerinden tanınan keman sanatçısı Ercan Köktürk sahne alacak. Bu akşam Bankkart Mavi Salon'da gerçekleşecek konserde Köktürk'e piyanosuyla Batuhan Nazlı eşlik edecek. İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi de günün anlam ve önemine uygun iki güzel konserle selamlıyor seyircisini. Jennifer Rüth ve Ming'den oluşan piyanonun kraliçeleri, Piano Cosmos konseriyle müzikseverlerle buluşacak. Klasik müziğin zarafeti ile pop müziğin enerjisini bir araya getiren Queenz of Piano bu akşam saat 21.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek. Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye ise aynı saat de Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında Amor Mio başlıklı konsere ev sahipliği yapacak. Tenor Aykut Yılmaz ve mezzosoprano Simay Yılmaz, dünya müziğinin en seçkin Latin eserlerini ve müzikallerden seçkin eserleri seslendirilecek.





Rock şarkılara senfonik yorum

Dünyanın en büyük rock gruplarının eserlerini, 40 kişilik dev bir senfoni orkestrası ile yorumlayan rockstar orkestra şefi Musa Göçmen, yeni bir konser serisine başlıyor. senfoni orkestralarının ihtişamını, rock müziğin asi ve sarsıcı ruhuyla aynı sahnede buluşturan Senforock konserleriyle Göçmen, 21 Şubat'ta Ankara CSO Ada Sahne'sinde, 21 Mart'ta İstanbul'da AKM'de konser verecek.





Bahtsız Bahtiyar'ın hikayesi

Başarılı oyuncular Ruhi Sarı ve Begüm Birgören, Başka Sen Yok Ki adlı tiyatro oyununda bir araya geldi. Başrollerini paylaştıkları oyunla Ege turnesine çıkan ikili Muğla, Fethiye ve Marmaris'ten sonra bu akşam Bodrum'da seyirciyle buluşuyor. Retorik Tiyatro yapımı olan, Şirin Gedikli'nin kaleme aldığı; Ruhi Sarı'nın yönettiği oyun yaşamı boyunca talihsizliklerle mücadele eden Bahtiyar'ın dünyadan vazgeçme noktasına gelişini konu alıyor. Oyun yarın akşam Denizli'de sahnelenecek.





İstanbul'da bir dans şöleni

Modern dansın efsane ismi Maurice Béjart'ın kurucusu olduğu Béjart Ballet Lausanne, şubat ayında yeniden İstanbul'da izleyiciyle buluşuyor. 20–21–22 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM sahnesinde gerçekleşecek gösterilerde 40 kişilik topluluk hem Maurice Béjart'ın unutulmaz eserlerini hem de yeni bir koreografiyi sahneleyecek. Gösteride Firebird ve Boléro'nun yanı sıra yeni eser Oskar'ın Türkiye prömiyeri de yapılacak.





İki kardeşin yüzleşmesi

İngiliz yazar Tim Foley'nin çağdaş tiyatronun dikkat çeken metinleri arasında yer alan oyunu Sürüklenmiş, 18 Şubat'ta Paribu ART'ta prömiyer yapıyor. Yapımcılığını Satsuma'nın, yönetmenliğini İbrahim Çiçek'in üstlendiği oyunda Rıza Kocaoğlu ve Tuğrul Tülek aynı sahneyi paylaşıyor. Yıllardır birbirinden uzak kalmış iki kardeşin, ölüm döşeğindeki babalarıyla ilgili ne yapacaklarına karar vermek için bir araya gelmeleri ve hem geçmişleriyle hem kendileriyle yüzleşmelerini anlatan oyun 2 Mart'ta DasDas'ta, 9 ve 27 Mart'ta tekrar Paribu Art'ta seyirciyle buluşacak.



Ayla Turan Retrospektifi Kibele'de

Levent'teki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, heykeltıraş Ayla Turan'ın 50'den fazla eserini 11 Mayıs'a dek sanatseverlerle buluşturuyor. Heykeltıraş Ayla Turan'ın otuz yıllık sanat yolculuğundan izler taşıyan Ayla Turan Retrospektif isimli sergide, mermer, bronz, tahta ve polyester gibi malzemelerden üretilen 56 eser izleniyor. Turan'ın yaşamı ile sanatı arasındaki samimi bağları görünür kılan sergi 11 Mayıs'a kadar görülebilir.



Canlı ve düşünen bir sanat deneyimi

Dijital sanatın sınırlarını genişleten The Cube, yeni sergisiyle sanat, teknoloji ve izleyici arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlıyor. Canlı ve Düşünen Bir Sanat Deneyimi isimli sergi,, mekânın mimari ve teknolojik altyapısı özel olarak kurgulanarak hayata geçirildi. Uluslararası yeni medya sanat stüdyosu Ouchhh tarafından yaratılan bu deneyim, tamamen gerçek zamanlı çalışan, hiçbir anı tekrar etmeyen ve sabit bir anlatıya sahip olmayan bir sanat evreni sunuyor. Üç aşamadan oluşan ve kişiye özgü sonuçlar veren sergi 6 ay daha açık kalacak.