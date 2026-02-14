Annelik beni yavaşlatmadı derinleştirdi

Böbreğinden rahatsız olan hamile bir anne, iki ay erken doğum yapar. Sıcak anne konforundan mahrum bebek, başka bir hastanede küvezde geçirir ilk haftalarını... Bebeğin kaderini bu soğuk bir hastane odası belirler. Çok mu sert oldu? O zaman geçen hafta İtalya'nın Molveno kentine gidelim. Sıcaklık 1 derece, 550 sporcunun katıldığı Avrupa Yüzme Şampiyonası'ndayız. Henüz 5 ay önce anne olmuş bir Türk var suda... Aman Allahım o da ne! 100 metre kelebek ve 250 metre serbestte altın, 100 metre serbest ve 50 metre kelebekte gümüş madalya kazanıyor. "Aman gelin kızım, bu soğukta ne yüzmesi" diyen olmamış ki, durmadan kürsüye çıkmasına kimse laf etmiyor. Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün milli sporcusu, psikolog Deniz Kayadelen'den bahsediyoruz. O küvezdeki yalnız bebekten! Daha önce de kendisini bu sayfalarda konuk etmiştik. 2022 senesinde Uluslararası Buz Yüzme Derneği (IISA) tarafından Polonya'daki Dünya Şampiyonası'nda 500 metreyi 8 dakika 1 saniyelik dereceyle bitirip buzda yüzmede dünya birincisi olmuştu. Kayadelen 5 ay önce anne oldu ve İtalya'da büyük bir başarıya imza attı. İşte ilham verici bir hikaye...

- Konfor alanına tepki olarak dünyaya gelmiş olabilir misiniz?

- Aslında annemin karnındayken bile konfor alanının dışındaydım. Annem 6 aylık hamileyken ciddi bir böbrek ameliyatı geçirmiş. İki ay erken doğmuşum. Haftalarca kuvözde, makinelerin arasında, annemden ayrı bir şekilde yaşamışım. Annem başka bir hastanedeymiş ve beni ancak belirli zamanlarda görebilmiş. Hayata gözlerimi açtığım ilk yer soğuk bir yoğun bakım odasıymış. Belki de dayanıklılıkla ilk tanışmam o günlerdi. Zaten her doğum, konfor alanından çıkıştır. O güvenli rahimden bir anda dünyaya gelir ve hayata uyum sağlamaya çalışırsınız. Çocukluğum da benzer bir yolculuktu. 11 yaşındayken anne ve babam ayrıldı. Almanya'dan Türkiye'ye geldik, büyük bir kültür şoku yaşadım. Bir gün kendime şu soruyu sordum: "Konforsuzluğun içinde nasıl güçlenebilirim?" Sanırım bu yüzden psikoloji okudum. Başkalarına güç vermek, ilham olmak ve dayanıklılığı öğretmek hayat misyonum haline geldi. Benim için hayatın teması şu oldu: Zorlukların içinde sağlam kalabilmek.

- Doğumdan 5 ay sonra kürsü... Hem de dört kez! Bu bir geri dönüş mü?

- Hiç ayrılmadım ki geri döneyim. Hamileyken Buz Dünya Şampiyonası'na katıldım ve dünya şampiyonu oldum. Hamileliğim boyunca yüzmeye devam ettim. Doğumdan sonra kaldığım yerden değil, daha güçlü bir yerden devam ettim. Bu bir geri dönüş değil. Yeni bir kimlikle yürümek... Anne kimliğiyle, daha derin bir anlamla, daha büyük bir sorumlulukla. Artık sadece kendim için yüzmüyorum. Kızım için, kadınlar için, sınır koyulan herkes için yüzüyorum. - İsminizin hikayesini nedir? - Annem ve babam denizi ve yüzmeyi çok severmiş. İsmimin anlamı derin olsun istemişler. Ben de bazen durgunum, bazen dalgalı. Bazen soğuk, bazen sıcağım. Ama her zaman derinim. Doğayla bağım çok güçlü. Denizde kendimi evimde hissediyorum. Ruhum oraya ait.

DOĞRU ZAMAN DOĞRU İNSAN...



- Anne olmaya karar verdiniz. Kariyeriniz kesintiye uğramadı mı?

- 30 yaşımdan beri anne olmak istiyorum. Doğru zamanı ve doğru kişiyi bekledim. Kariyer her zaman devam eder fakat çocuk yapma dönemimiz kısıtlı. Bir gün yakın bir dostum ve annem şunu söylemişti: "Ne yaparsan yap, hangi madalyayı alırsan al, kariyer de yap... Ama kadın olarak sana verilmiş özel bir güç var, Annelik. Onu tatmanı dilerim." Gerçekten öyleymiş. Dünya rekorları kırdım. Kariyerimde zirveye çıktım. Ama annelik... Bambaşka bir boyut... Koşulsuz sevgiyi ilk kez bu kadar saf ve güçlü hissettim. Bir cana hayat vermenin ne kadar ulvi bir şey olduğunu anladım. Annelik beni yavaşlatmadı. Beni derinleştirdi. Beni büyüttü. Öncelikler değişiyor, evet. Ama doğru destek sistemiyle hem kariyer, hem spor, hem annelik mümkün... Bunu da yaşayarak gösterdim: Doğumdan sadece 1 ay sonra danışmanlık projelerime dijital olarak devam ettim. İki ay sonra bin kişinin önünde sahnedeydim. Beş ay sonra buzlu sularda yarışarak Avrupa Şampiyonu oldum. Kısaca: Kariyer de yaparım. Şampiyon da olurum. Çocuk da yaparım.



GUİNNESS TARİHİNE GEÇTİ



Deniz Kayadelen, Himalayalar'da yaklaşık 6 bin 400 metre yükseklikte, buzla kaplı bir gölde, koruyucu termal giysi olmadan yüzdü. Guinness, daha önce bu yükseklikte resmi kriterlere uygun tamamlanmış bir buzlu su yüzüşü olmadığı için bu başarıyı Guinness Dünya Rekoru olarak tanımladı.



ALYA'DAN SONRA RİSK ALGIM DEĞİŞTİ



"Kızım Aurora Alya Amadea, benim risk algımı değiştirdi. Artık buzlu suda daha kısa kalıyorum ve daha az risk alıyorum . Çünkü artık sadece kendimi değil, bebeğimi de düşünüyorum. Eskiden sınırlarımı zorlamak önceliğimdi. Şimdi bilinçli olmak önceliğim. Bu bir korku değil; bu bir sorumluluk"



KELİME ÇAĞRIŞIMLARI

Deniz.............Özgürlük

Bayrak..........Gurur

Buz................Direnç

Vatan............Aidiyet

Anne.............Kutsal sevgi

Feda..............Anlam

Hamilelik......Yaratım

Türkiye..........Kalbim

Bebek...........Mucize

Konfor...........Gelişim alanı

Doğum..........Dönüşüm