Bebek kıyafetlerindeki sessiz tehlikeler

Geçtiğimiz hafta LC Waikiki'nin bebek sağlığı paneline katıldım. Bir anne olarak yeni bilgiler aldım ve geçmiş bilgilerimi de tazelemiş oldum. Kızım bebekken beni en çok uğraştıran şey etiketleri kesmek oluyordu. "Keşke sadece baskı etiket olsa" diye içimden geçirirdim... Şimdiki anneler daha şanslı ki, bebek ürünlerinde şimdi sadece baskı etiket kullanılıyor. Diğer yandan hassas ciltlerine bir kumaş cinsi ya da kullanılan boyanın alerji yapma riski çok fazla... En korktuğum ise aksesuvarların bebeklere zarar vermesi... Bu sebeple bebek ürünlerinde dikkat edilmesi gereken tüm hassas noktaları LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül'le konuştuk. Anneler için çok önemli bilgiler verdi.



YILDA ÜÇ MİLYON TEST YAPILIYOR



- Ürünlerinize yılda 3 milyon test yapıyorsunuz, bu oldukça iddialı bir rakam. Test sürecini bize biraz anlatır mısınız?

- Laboratuvarlarımızda günlük ortalama bin 300 numune üzerinde; 7 bin 200'ü ekolojik, 4 bin 600'ü tekstil olmak üzere yak- yaklaşık 12 bin test gerçekleştiriliyor. Yıllık bazda ise 320 bin numune laşık üzerinde toplam 3 milyon test uygulayarak bebek ve çocuk giyi- giyiminde güvenli üretim yaklaşımımızı sürdürüyoruz.



KUMAŞ DOĞRU ŞEKİLDE ÜRETİLMELİ



-Bebek cildi için "en güvenli" dediğiniz kumaş türleri hangileri?

-Bebek cildi için "en güvenli" kumaşı tek bir kelimeyle tanımlamak doğru değil. Pamuk, nefes alabilirliği ve yumuşak dokusu sayesinde çoğu zaman iyi bir tercih olsa da tek başına yeterli bir kriter değil. Asıl belirleyici olan; kumaşın nasıl üretildiği, hangi boyalar ve kimyasallar kullanıldığı ve ciltle uzun süreli temasta nasıl davrandığı diyebiliriz. Doğru şekilde üretilmiş pamuk, bambu veya viskon gibi doğal lifler bebek cildiyle uyumlu olabilirken; kötü boyanmış ya da işlem görmüş bir pamuklu kumaş, sentetik bir alternatife kıyasla daha fazla risk taşıyabilir. Bu nedenle bebek giyiminde önemli olan, kumaşın içeriği kadar güvenlik testlerinden geçmiş, zararlı maddelerden arındırılmış ve bebeğin hassas cildine uygun standartlarda üretilmiş olması.



GÜVENLİK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ



- Bebeklerde sizi en çok endişelendiren risk hangisi: Alerji mi, boğulma riski mi, kimyasal temas mı?

- Alerji, boğulma ya da kimyasal maruziyet gibi konulara bir bütün olarak yaklaşıyoruz. Bir düğmenin ne kadar sağlam olduğu, bir etiketin bebeğin tenine nasıl temas ettiği ya da bir fermuarın en küçük detayı, bizim için estetik ya da trend kararlarından önce geliyor. Çünkü biliyoruz ki bebek giyimi sadece bir ürün değil, doğrudan bir güven ilişkisi. Biz bunu, samimi bir söz ve uzun vadeli bir sorumluluk olarak görüyoruz.



BASKI ETİKET TERCİH EDİYORUZ



- 0–9 ay ürünlerinde ense etiketi değil baskı etiket kullanıyorsunuz. Bu uygulamanın amacı tam olarak nedir? Hangi tür ürünlerde ense etiketi kullanılmamaktadır?

- Bebek koleksiyonlarında, özellikle bebeğin ilk aylarına hitap eden tulum, body ve ilk giysiler grubunda, ürün detaylarını bebeğin hassas yapısını gözeterek tasarlıyoruz. Bu ürünlerde ense etiketi yerine baskı kullanımını tercih ediyoruz. Bu yaklaşımın temel nedeni, ilk ay bebekleri için etiket kullanımının konforu sınırlayabileceği yönündeki hassasiyetimiz ve ebeveynlerden gelen geri bildirimler. Amacımız; bebeğin cildine temas eden her detayı, günlük kullanımda daha rahat ve sade bir deneyim sunacak şekilde ele almak. Bu nedenle, küçük gibi görünen tasarım kararlarını bile, bebeğin konforunu merkeze alarak değerlendiriyoruz.



HER AİLENİN HAYATINA EŞLİK EDİYORUZ



- Her sosyo-ekonomik aileden annebabanın size mutlaka uğruyor oluşunun sırrı nedir?

- İlk günden beri "iyi giyinmek herkesin hakkı" derken bunu sadece fiyatla değil, güvenle ve süreklilikle tanımladık. Bugün bir ebeveyn kendi çocukluğunda giydiği markayı, tereddüt etmeden çocuğu için de tercih ediyorsa, bu bizim için en büyük güven göstergesi. Biz her ailenin hayatına gerçekten eşlik ediyoruz.



BİR ÇITÇIT BİLE RİSK OLUŞTURABİLİR

- Bebek sağlığı açısından kritik olan en az bilinen güvenlik detayı sizce hangisi?

- Etiketin cilde nasıl değdiği, dikişlerin içten mi dıştan mı olduğu, bir çıtçıtın çekildiğinde kopup kopmayacağı ya da bel ve bilek kısmındaki lastiklerin bebeği sıkıp sıkmadığı gibi detaylar, bebeğin gün boyu konforunu ve güvenliğini doğrudan etkiliyor. Biz bu yüzden ürünlerin her santimini düşünerek tasarlıyoruz.