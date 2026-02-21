7/24 şehirde yaşam

Mozart'tan Macar ezgilerine

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, klasik dönemin zarafetini 20. yüzyılın folklorik renkleriyle buluşturan görkemli bir konserle Şubat ayını uğurluyor. 26 Şubat'ta gerçekleşecek konserde BİFO'nun konuğu Mozart ve Beethoven yorumlarıyla tanınan Fransız piyanist François-Frédérick Guy olacak. Haydn'ın uvertürüyle başlayacak konser, Mozart'ın 22. Piyano Konçertosu ile devam edecek. Bartók ve Kodály'nin klasikleşmiş eserleri ve Brahms'ın 1 numaralı Macar Dansı Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda yankılanacak.





Üç kadın üç öykü

Türkiye tarihinin üç farklı travmatik döneminden üç farklı kadın. Çırak Manoli, kimyager Leman ve mazbut terzi Mediha. Beyoğlu ve çevresinde esnaflık eden bu üç kadının öyküsü, yine kendileri gibi esnaf olan, Türkiye'nin ilk kadın stüdyo fotoğrafçısı Maryam Şahinyan'la kurdukları ilişkiler üzerinden birleşiyor. Özlem Türkad, Gülhan Kadim ve Ceyda Akel'i bir araya getiren Gaybubet Şehri bu akşam Kumbaracı 50'de 4 Mart'ta Baba Sahne'de sahnelenecek. Burçak Çöllü'nün yazdığı Sanem Öge'nin yönettiği oyun, ilk olarak İstanbul Tiyatro Festivali'nde görücüye çıkmış ve büyük beğeni toplamıştı



Nahçıvanlı sanatçıdan solo sergi

1990 Nahçıvan doğumlu sanatçı Yahya Perviz Tan, figüratif anlatımı merkeze aldığı ilk solo sergisi Bir Sıfat ... ile sanatseverlerin karşısına çıktı. İzleyiciyi yalnızca eserlerle değil, kendi bakışıyla da yüzleşmeye davet eden sergi, 8 Mart'a kadar Red Rouge Art'ta ziyaret edilebilir.





Filmden ilhamla

FAAR Gallery İstanbul, mimar ve tasarımcı Fahrettin Aykut'un küratörlüğünde gerçekleşen Ballet Mécanique sergisine ev sahipliği yapıyor. 1924 tarihli Ballet mécanique filminden ilham alarak, insan ile makinenin iç içe geçtiği ritmik ve parçalanmış bir görsel dili çağdaş sanat üretimiyle buluşturan sergi, 7 Mart'a kadar görülebilir.