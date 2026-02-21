Var bir hayalimiz

Mehmet Kazan; hayata küsmemenin, vazgeçmemenin ve kendine inanmanın ispatı... Kendisiyle dört sene önce Kemer Country'de tanıştık. Başarılarına hep bir yenisini ekleyerek yoluna devam etti. Moda bir deyimle sürdürebilirlik kavramının canlı örneği o...

Kazan 10 yaşında hastalandı ve yanlış tedavi kurbanı olarak engelli kaldı. Engeli; kalçanın yerinden oynaması ve sırtının hafifçe eğri kalmasıydı. Baston olmadan yürüyemiyor. 10 yaşında bir çocuğun kaldırması ağır bir durum. Ama Kazan'ın hikayesi 15 sene sonra başladı. Fakat hayatın onun için planları varmış. 25 yaşında tesadüfen bir ortamda golf için çok yetenekli olduğu fark edildi. Meğer omurgadaki o duruş bozukluğu, Mehmet Kazan'ı bir golf sopasına bindirip dünyayı gezdirecek minik bir vesileyimiş. Ne diyordu ayet: "Sizin hayır bildiklerinizde şer; şer bildiklerinizde hayır vardır." Kazan, yeni bir kariyer yolculuğuna atılır. Kısa sürede engelliler arasındaki başarısı sebebiyle engeli olmayan golf oyuncularının arasına dahil olur. O alanda da başarılı sonuçlar alınca Türkiye'yi uluslararası şampiyonalarda temsil etmeye başlar. Ve elbette golf sporunun önde gelen Avrupa ülkelerinin de dikkatini çeker. Uluslararası golf çevrelerinde birçok kişinin saygı duyduğu ve hayranlık beslediği bir oyuncu haline gelir. Mehmet Kazan şu an 44 yaşında... Avrupa Engelli Golf Derneği (EDGA) adına turnuva düzenlediği başarılı bir Türk sporcu...

Belek'te geçen haftaki 'Mehmet Kazan EDGA Turkish Open'da 19 farklı ülkeden 45 oyuncu arasında yine şampiyon oldu. Onun başarısı henüz açıklanmasa da bir iki yıl içinde Avrupa Para Golf Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenme kararına önemli bir katkı sağladı. Kemer Country Club'ın bir üyesi olarak, Türkiye'de engellilere yönelik golf olanaklarını genişletmeye çalışan Türk Golf Federasyonu'na hem personel hem de gönüllü olarak destek oluyor: "Engelli gençler için bir rol model olmak ve onları motive etmek istiyorum. Hayallerini gerçekleştirmelerini sağlamak için deneyimimi paylaşmak isterim." Adına düzenlenen 'Mehmet Kazan EDGA Turkish Open'ı çok kıymetli buluyor: "Çok derinden etkilendim. Bu büyük bir onur, ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk da. Bu turnuvanın adının benim adımı taşıması yalnızca beni değil, Türkiye'de engelli golfünün ilerlemesine de katkı sağlıyor. Burada sadece bir oyuncu değilim, bir vizyonun parçasıyım. Golfte bir miras bırakmak, benim için tam olarak bunu ifade ediyor."

TURİZME DE KATKI YAPIYOR

Sıradaki hedefi nedir Kazan'ın: "Şu an Avrupa sıralamasında birinci, dünya sıralamasında ise ilk 30'dayım. Çalışmalarımı Dünya Şampiyonası'na yönelik yapıyorum. Hedefim tabii ki dünya şampiyonu olmak. Bir yandan da gözümüz Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde... (IOC) Para golfün, 2032 yılında paralimpik oyunlarına girme ihtimali de var. Ve tabi benim de bir hayalim var." Bu kadar mı, elbette hayır. Türk turizmine katkı yapmayı da ihmal etmiyor: "Belek'in benzersiz potansiyelini, Türk misafirperverliğini ve kendi hikayemizi EDGA Turu takvimine dahil etmek için elimden geleni yapyıyorum."





ONU SAHADA GÖRMEK AİLELERE ÇOK İYİ GELİYOR

Avrupa Engelli Golf Derneği Başkanı Tony Bennett'in Mehmet Kazan'la ilgili görüşleri önemli. Bennett, "Bence birçok engellli golf oyuncusu ve ailesi, etkinlik gönüllüleri ve EDGA ekip üyeleri, Mehmet'i bir turnuva günü gördüklerinde mutlu oluyor ve moralleri yükseliyor. Çünkü o golf ruhunun kendisi. Misafirperver, çok çalışkan, dostane bir ruhla oynayan bir sporu. Her zaman gülümsüyor. Ancak söylemeliyim ki Mehmet , zorlu bir rakip" ifadelerini kullanıyor.



PARK YERİ SORUNU ÖNEMLİ

Seyahatlerde, uzun süren uçak yolculuklarında yaşadığın bir sıkıntı var mı acaba? "Hayır, yok! Milletimiz de dünya genelinde de insanlar anlayışlı. Ama madem sordunuz, bir konuda daha hassas davranılmasını rica edeceğim. Havaalanlarında engelliler için ayrılan araç park yerlerine, hep sağlamlar park ediyor. Seyahate giderken araç park etmek çok zor oluyor. Yer bulmak için çok geziyorum. Ben sizin kadar kolay yürüyemiyorum. O yüzden bu konuda lütfen herkes daha anlayışlı davransın. Bu konuyla ilgilenen de yok. Görevliler 'Ceza kesiyoruz' diyorlar ama bu ceza bizim yaşadığımız sorunları gidermiyor."