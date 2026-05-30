Diriliş’in izinde bir zaman yolculuğu

Türk düşünce ve edebiyat hayatının en özgün isimlerinden biri olan Sezai Karakoç, yalnızca şiirleriyle değil; medeniyet, diriliş ve insan fikri üzerine geliştirdiği düşünce sistemiyle de Türkiye'nin kültürel hafızasında derin izler bıraktı. Şimdi ise onun yıllarca gözlerden uzak kalan kişisel arşivi, Zamana Adanmış Sözler sergisiyle ilk kez geniş kapsamlı biçimde gün yüzüne çıkıyor.

Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlayan sergi, bir edebiyat etkinliğinin ötesine geçerek adeta fikir tarihine açılan bir kapıya dönüşüyor.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan sergi, Sezai Karakoç'un yalnızca şair yönünü değil; düşünür, dava adamı ve medeniyet tasavvuru kurucusu kimliğini de görünür kılmayı hedefliyor. Açılışı, geçtiğimiz hafta Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla yapılan sergi, Karakoç'un "Diriliş" düşüncesi etrafında şekillenen entelektüel yolculuğunu genç kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Sezai Karakoç denildiğinde akla ilk olarak Türk şiirinde metafizik duyarlılığı modern bir sesle buluşturan büyük bir şair geliyor. Mona Rosa şiiriyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan Karakoç, aslında çok daha büyük bir düşünce evreninin temsilcisi. Ona göre medeniyet yalnızca geçmişin mirası değil; yeniden inşa edilmesi gereken bir ruh ve bilinç meselesiydi. "Diriliş" kavramı da bu nedenle yalnızca edebi değil; ahlaki, kültürel ve toplumsal bir yeniden uyanışı ifade ediyordu. Batı karşısında kendi medeniyet değerlerini koruyan, aynı zamanda çağın ruhunu okuyabilen bir düşünce sistemi geliştiren Karakoç, Türk düşünce tarihinde kendine özgü bir çizgi oluşturdu.

DAKTİLOSU DA SERGİLENİYOR

Sergiyi özel kılan en önemli unsur ise daha önce kamuoyuyla paylaşılmamış belgelerin ilk kez ziyaretçilerle buluşması. Karakoç'un düşüncelerini kağıda dökerken izlediği yolu gösteren el yazısı yazı taslaklarının bulunduğu defterler, orijinal notlar ve eğitim hayatına ait resmi diplomalar da ilk kez bu sergide kronolojik bir şeffaflıkla sergileniyor. Özellikle el yazısıyla kaleme aldığı şiir ve düşünce taslaklarının bulunduğu defterler, bir şairin zihinsel dünyasına açılan sessiz tanıklıklar niteliğinde.

Karakoç'un kelimeler üzerinde nasıl titizlikle çalıştığı, fikirlerini nasıl olgunlaştırdığı bu belgelerde açıkça hissediliyor. Serginin dikkat çekici parçalarından biri de Karakoç'un 1992 yılında, "Diriliş Partisi Genel Başkanı" sıfatıyla Aliya İzzetbegoviç'e gönderdiği ıslak imzalı belge. Bu belge Karakoç'un Bosna savaşına ve İslam dünyasının yaşadığı kırılmalara karşı duyduğu sorumluluğun sembolü niteliğinde. Bu belge, Karakoç'un medeniyet tasavvurunun sadece teoride kalmadığını, İslam dünyasının dertleriyle pratik düzeyde de nasıl hemhal olduğunu kanıtlıyor.

İlk kez sergilenen özel materyaller arasında Karakoç'un şahsi daktilosu ve televizyonu da bulunuyor. Özellikle daktilo onlarca şiirin, düşünce yazısının ve medeniyet tasavvurunun üretildiği sessiz bir tanık gibi serginin merkezinde duruyor. Yazarın gündelik hayatına dair izler taşıyan bu nesnelerin yanı sıra Dedesi Hüseyin Efendi'ye takdim edilen Plevne Madalyası'nın görseli ve açıklaması gibi Sezai Karakoç'un ailesine ait tarihî belgeler de sergileniyor.

30 ÖZEL KALİGRAFİ

Serginin sanat boyutunu ise kaligrafi sanatçısı Sabahattin Nayır tarafından hazırlanan 30 özel eser oluşturuyor. Karakoç'un şiirlerinden ve fikir dünyasından ilham alınarak hazırlanan bu çalışmalar, sözü estetik bir forma dönüştürüyor. Harflerin ritmiyle şiirin ruhu birleşirken, ziyaretçi yalnızca bir metni okumuyor; aynı zamanda görsel bir düşünce deneyiminin içine giriyor.

Bu yönüyle Zamana Adanmış Sözler, klasik bir biyografi sergisinden ayrılıyor. Sergi, ziyaretçiyi sadece geçmişe götürmüyor; anlam, hakikat, ahlak ve medeniyet üzerine yeniden düşünmeye çağırıyor. Rami Kütüphanesi de tam bu noktada yalnızca kitapların bulunduğu bir yapı olmaktan çıkarak yaşayan bir kültür merkezine dönüşüyor. Sergi, düşünce ile sanatın, estetik ile hafızanın aynı zeminde buluşabileceğini gösteren önemli bir kültürel hafıza alanı niteliği taşıyor.

Zamana Adanmış Sözler sergisi, adının hakkını veren, zamanı aşan bir fikir adamına gösterilmiş asil bir vefa örneği... Karakoç'u yeniden okumak, yeniden düşünmek ve yeni kuşaklarla yeniden buluşturmak açısından büyük önem taşıyan sergi 22 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.