Finaller bitiyor hafta sonu kaçışı başlıyor

Üniversitelerde eğitim-öğretim döneminin neredeyse sonuna gelindi. Gençler de yazın kendini göstermeye başladığı günlerde kısa kaçış planları yapmaya başladı. Ancak gençlerin tatil anlayışı da değişmiş durumda. Yeni nesil uzun ve kalabalık tatiller yerine daha kısa ve gerçekten nefes alabilecekleri rotalara yöneliyor. Özellikle son dönemde arkadaş grubuyla yapılan küçük kaçamaklar çok daha popüler hale geldi. Birkaç arkadaş birleşip apart tutmak, çadır kampı yapmak, market alışverişini birlikte halletmek ya da sahilde sabaha kadar oturmak birçok genç için artık daha keyifli bir tatil anlayışına dönüşmüş durumda. Sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan 'hafta sonu kaçışı' videoları da bu ilgiyi artırıyor. Birçok genç tek bir uzun tatil yerine yıl içine yayılan daha sık kaçışları tercih ediyor. Yeni yerler görmek, farklı sahil kasabalarını keşfetmek, birkaç günlüğüne de olsa rutininden çıkmak tatilin en güzel taraflarından biri haline gelmiş durumda. Özellikle kısa sürede ulaşılabilen rotalar bu yüzden daha fazla ilgi görüyor.

ÇADIR TATİLLERİ REVAÇTA

Eğlence isteyen Avşa'ya gidebilir, çadırını kapan soluğu Saros'ta alabilir. Biraz kafa dinlemek isteyenler ise rotasını Kıyıköy'e çevirebilir. Gençlerin tatilde artık en çok dikkat ettiği şeylerden biri de tabii ki 'deneyim'. Birçok kişi için mesele sadece bir yere gitmek değil; birkaç günlüğüne de olsa şehirden uzaklaşmak, denize girmek, doğada vakit geçirmek ve gerçekten dinlenebilmek. Bu yüzden kamp alanları, salaş pansiyonlar, küçük sahil kasabaları ve doğa rotaları gençler arasında her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor. Çadır tatilleri ise son yıllarda ciddi şekilde yayılmış durumda. Biz de gençlerin son dönemde en çok tercih ettiği kısa kaçış rotalarını, kamp alanlarını, kalacak yer seçeneklerini ve gençler arasında öne çıkan noktaları sizin için derledik.



GENÇLİK KAMPLARI BÜYÜK AVANTAJ

Yaz tatilinde farklı şehirler görmek, yeni arkadaşlıklar kurmak ve bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere katılmak isteyen gençler için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği gençlik kampları harika bir seçenek. Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen kamplarda gençler doğayla iç içe vakit geçirirken spor etkinliklerine, kültürel gezilere ve çeşitli atölye çalışmalarına katılabiliyor. Kamplarda konaklama, yemek ve ulaşım giderleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Deniz ve doğa temalı düzenlenen programlarda gençler gün boyunca farklı etkinliklerde yer alırken aynı zamanda yeni deneyimler kazanma fırsatı buluyor. Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın E-Genç sisteminden çevrim içi yapılıyor.

ÇADIRINI KAPAN SAROS'A GİDİYOR

Son yıllarda gençler arasında en çok konuşulan kamp rotalarından biri de Saros Körfezi oldu. Özellikle Erikli ve Yayla sahili tarafı hem denizi hem de kamp alanları nedeniyle yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Şehirden biraz uzaklaşıp tamamen doğanın içinde vakit geçirmek isteyenler daha çok bu bölgeyi tercih ediyor. Saros'u diğer rotalardan ayıran en büyük özelliklerden biri denizinin temizliği ve ormana yakın olması. Doğa da kendiliğinden böyle temizken kamp deneyimi sonrası kullanılan alanların temiz bırakılması tabii ki büyük bir önem taşıyor.

3 GÜNLÜK PLAN

ULAŞIM: İstanbul'dan Keşan'a otobüsle, ardından minibüsle Erikli ve Yayla sahiline geçiliyor.

YOL SÜRESİ: Yaklaşık 4-5 saat

KONAKLAMA: Kamp alanları ve sahile yakın pansiyonlar öne çıkıyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN BÖLGELER: Danişment, Erikli ve Gökçetepe

ÖNE ÇIKAN AKTİVİTE: Çadır kampı ve deniz tatili

ORTALAMA FİYATLAR

İSTANBUL-KEŞAN OTOBÜS BİLETİ: 600-1.100 TL

KAMP ALANI GİRİŞLERİ: Günlük ortalama 350-600 TL

PANSİYON FİYATLARI: Gecelik ortalama 900-1.500 TL

EĞLENCE VE DENİZİN BULUŞTUĞU YER AVŞA'YA ÜÇ GÜNLÜK KAÇIŞ

ULAŞIM: İstanbul'dan Yenikapı ve Bostancı üzerinden İDO seferleriyle ulaşım sağlanabilir.

YOL SÜRESİ: Yaklaşık 3,5-4 saat

KONAKLAMA: Gençler daha çok apart ve küçük pansiyonları tercih ediyor.

ÖNE ÇIKAN YERLER: Merkez sahili ve iskele çevresi

ORTALAMA FİYATLAR

İSTANBUL-AVŞA İDO BİLETİ: 1.470-1.670 TL arası

APART KONAKLAMA: Gecelik kişi başı ortalama 800-1.200 TL

PANSİYON FİYATLARI: Sezona göre değişiklik gösterebiliyor

Yaz aylarında gençlerin en sık tercih ettiği adalardan biri olan Avşa, özellikle kısa süreli arkadaş tatilleri için oldukça uygun. İstanbul'dan kolay ulaşılması nedeniyle hafta sonları sık tercih edilen ada, gündüz deniz keyfi akşam ise hareketli sahil ortamıyla dikkat çeken bir yer. Adada büyük otellerden çok küçük pansiyonlar ve apartlar öne çıkıyor. Özellikle gençler daha çok birlikte kalabilecekleri, mutfağı olan yerleri tercih ediyor. Gün içinde plajlarda vakit geçirilirken akşam saatlerinde ise sahil hattındaki yoğunluk artıyor. Müzik sesleri, kalabalık yürüyüş yolları ve geç saatlere kadar süren hareketlilik adanın yaz atmosferini oluşturuyor. Özellikle merkez sahili, iskele çevresi akşam saatlerinde oldukça kalabalık oluyor. Daha sakin bir gün geçirmek isteyenler ise merkezden uzak koylara yönelebilir.



KAFA DİNLEMEK İSTEYENLERİN MEKANI

Kalabalıktan biraz uzaklaşmak, birkaç gün doğanın içinde vakit geçirmek isteyen gençlerin son dönemde en çok konuştuğu yerlerden biri de Kıyıköy. Kırklareli'nde bulunan küçük sahil kasabası özellikle nehir kenarı görüntüsü, kamp alanları ve sakin atmosferiyle dikkat çekiyor. İstanbul'a yakın olması nedeniyle hafta sonu kaçamaklarında da sık tercih ediliyor. Kıyıköy'de daha çok sakin bir tatil havası hakim. Gün içinde nehir kenarında vakit geçirmek, sahilde yürümek ya da Karadeniz tarafında denize girmek bölgede en çok yapılan şeylerden biri. Özellikle kamp alanları yaz aylarında gençlerle doluyor. Sabah doğanın içinde uyanmak ve günün büyük kısmını dışarıda geçirmek birçok kişinin bu bölgeyi tercih etme nedenleri arasında yer alıyor. Bölgede en çok tercih edilen yerlerin başında ise Pabuçdere tarafı geliyor.

KIYIKÖY 3 GÜNLÜK PLAN

ULAŞIM: İstanbul'dan direkt otobüs seferleri bulunuyor.

YOL SÜRESİ: Yaklaşık 3 saat

KONAKLAMA: Kamp alanları ve aile pansiyonları öne çıkıyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN

BÖLGE: Pabuçdere çevresi

ÖNE ÇIKAN AKTİVİTE: Kamp, kano ve doğa yürüyüşü

ORTALAMA FİYATLAR

İSTANBUL-KIYIKÖY OTOBÜS BİLETİ: 500-750 TL

KAMP ALANI ÜCRETLERİ: Günlük ortalama 300-500 TL

PANSİYON FİYATLARI: Gecelik ortalama 800-1.300 TL arası değişiyor.



ÖĞRENCİ İŞİ TATİL İÇİN 7 ALTIN TÜYO

1 Kamp alanına gitmeden önce market alışverişini merkezde yapın. Kamp alanlarında fiyatlar daha yüksek olabiliyor.

2 Çadır tatillerinde en çok ihtiyaç duyulanın powerbank ve uzatma kablosu olduğunu herkes bilir. Sakın unutmayın.

3 Büyük valizler yerine sırt çantasıyla seyahat edin. Rahat hareket eder, boşa hamallık yapmazsınız.

4 Kamplarda yanınızdan eksik etmememiz gereken kafa lambası, sinek kovucu sprey ve kamp sandalyesidir. Akşamları bunlar size büyük konfor sağlar.

5 Otobüs biletinizi haftalar önce alın, öğrenci indirimlerini sonuna dek kullanın. Müze kartınızı yenilemek, tren veya otobüs biletini erken almak cebinizde ciddi bir harçlık kalmasını sağlar. Son dakikaya kalan bilet, tatil bütçenizi yutar.

6 Ortak malzeme listesi yapın, her şeyi tek başınıza taşımayın. Ekipte kimde ne varsa önceden netleştirin. Gereksiz aynı malzemeden üç tane götürmezsiniz.

7 Yanınıza mutlaka dayanıklı atıştırmalıklar ve termos alın. Yolda ya da çadır başında acıktığınızda her seferinde dışarıdan yemek, öğrenci bütçesini tüketir. Hazır çorba, kuruyemiş, ton balığı hayat kurtarır.