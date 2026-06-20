Şifa yurdu Sivas dünya sahnesinde

Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan Kangal Balıklı Göl, sağlık turizminin yeni yıldızı olmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Tabiat Parkı ilan edilen eşsiz merkezde başlatılan dev dönüşüm projesiyle, 1600 rakımlı vadide doğayla uyumlu, uluslararası standartlarda bir sağlık kompleksi kurulacak. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, "Amacımız sadece bir tesis yapmak değil, dünyayı Sivas'ta ağırlamak" dedi. Anadolu'nun asırlardır şifa dağıtan en özel noktalarından biri olan Sivas Kangal Balıklı Göl, geleceğe taşınıyor. Sedef hastalığı başta olmak üzere birçok cilt hastalığına iyi geldiğine inanılan, dünyaca ünlü "doktor balıkları" ve 37 derece sıcaklıktaki şifalı suyuyla milyonların ilgisini çeken Kangal Balıklı Göl için tarihi bir dönüşüm süreci başladı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 13 Temmuz 2025 tarihinde 47,90 hektarlık alan üzerinde Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı ilan edilen bölgede, doğaya saygılı modern bir sağlık merkezi oluşturulması hedefleniyor. Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ile projenin detaylarını, bölgenin geleceğini ve merak edilenleri konuştuk.





HAK ETTİĞİ NOKTAYA TAŞIMAK İSTİYORUZ

Kangal Balıklı Göl sadece Sivas'ın değil, dünyanın tanıdığı önemli bir şifa merkezi. Tabiat Parkı ilan edilmesiyle başlayan yeni dönemi nasıl değerlendiren Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek: Kangal Balıklı Göl, şehrimizin ve ülkemizin sahip olduğu eşsiz değerlerden biridir. Allah'ın insanlığa sunduğu bu özel hazineyi koruyarak geleceğe taşımak için önemli bir süreci başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 13 Temmuz 2025 tarihinde burası Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı olarak ilan edildi. Bu karar, bölgenin doğal yapısının korunması ve hak ettiği noktaya ulaşması açısından tarihi bir adımdır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ile koordineli şekilde Tabiat Parkı Gelişme Planı'nı tamamladık. İmar planı çalışmalarımızda da son aşamaya geldik. Hedefimiz sadece bir termal tesis oluşturmak değil. Sivas'ın misafirperverliğini, bilimsel temelli sağlık hizmetlerini ve modern işletmecilik anlayışını bir araya getirerek dünyadan ziyaretçileri burada ağırlamak.





1600 RAKIMDA MUHTEŞEM BİR DOĞA

Projede doğanın ve endemik balıkların korunmasının en önemli konu olduğunu aktaran, Vali Yılmaz Şimşek, "Bu projenin temel önceliği doğaya uyumdur. Yaklaşık 70 bin metrekarelik alanda uygulanacak proje, 1600 rakımlı vadinin kendine özgü mikrokliması dikkate alınarak hazırlandı. Bölgenin nem dengesi, güneşlenme süresi ve hava akımları korunacak şekilde bir mimari planlama yaptık. En önemli adımlardan biri de taşıt trafiğini alanın dışına almak olacak. Kaplıca bölgesi tamamen yayalaştırılacak. Ziyaretçilerimiz araç gürültüsünden ve egzozdan uzak, do- doğayla iç içe bir ortamda şifa bulacak. Aynı ğayla zamanda doktor balıkların yaşam alanı da korunmuş olacak."





2027'DE HİZMETE AÇILACAK

Vali Yılmaz Şimşek, "Toplam 11 bin metrekarelik inşaat alanına sahip, her ayrıntısı düşünülmüş büyük bir sağlık kompleksi oluşturuyoruz. Hedefimiz, 2027 yılı yaz döneminde projeyi tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmak. Tamamlandığında bölgede; En az 250 yatak kapasiteli, doğayla uyumlu otel ve aile tipi kır evleri, Modern Sağlık ve Kür Merkezi, 1.750 metrekare büyüklüğünde açık şifa göletleri, Kapalı ve açık havuzlar, Sivas kültürünü yansıtacak Yerel Kültür Sokağı, Yöresel ürün satış alanları, Restoranlar, mescit, otopark ve idari yapılar yer alacak. Kangal Balıklı Göl, sağlık turizmi alanında Türkiye'nin dünyaya açılan önemli merkezlerinden biri olacak."





ESKİ HAVUZLAR YENİLENİYOR

Çalışmalar sürerken vatandaşların bu yaz Balıklı Göl'den yararlanabileceğini belirten Vali Şimşek, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli planlamaları yaptık. Bir taraftan büyük dönüşüm projemiz devam ederken diğer taraftan mevcut sosyal alanlarımızı ve eski havuzlarımızı yeniliyoruz. Haziran'ın sonu itibarıyla Cumhuriyet Üniversitesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığımızın kontrolünde ve Valiliğimiz koordinasyonunda havuzlarımız günübirlik sağlık amaçlı vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Bu yaz sezonunda hizmetlerimiz devam edecek, Kangal Balıklı Göl şifa dağıtmayı sürdürecek."



KAYNAKLARIMIZI TEKNOLOJİYLE BULUŞTURUYORUZ

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, "Bu proje, Sivas'ın adını dünyaya taşıyacak büyük bir vizyondur. Termal kaynaklarımızı bilimle, modern teknolojiyle ve doğaya saygılı bir anlayışla buluşturuyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere; Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya, TBMM AK Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler'e, milletvekillerimize, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze, Sivas İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kangal Balıklı Göl Tabiat Parkı, Sivas'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun. Dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi bu eşsiz şifayı deneyimlemek için Sivas'a bekliyoruz."