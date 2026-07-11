7/24 şehirde yaşam

Van'da festival heyecanı

Binlerce yıllık geçmişi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında üçüncü kez kültür, sanat ve gastronomi mirasını ziyaretçilerle buluşturacak. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere, söyleşilerden çocuk etkinliklerine uzanan festival, Van'ın tarihi ve kültürel mirasını sanatla buluştururken, şehrin zengin mutfak kültürünü de 25'ten fazla Lezzet Noktası seçkisiyle ziyaretçilerin keşfine sunacak. Festivalde Buray, Sefo, Kıraç, Simge, Fatma Turgut, Murat Boz, Sagopa Kajmer ve Bayhan Van'da sahne alarak festival akşamlarını müzikle dolduracak.



İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri üç şehirde

İspanyol ve Latin Amerika dünyası ile Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan İspanyol ve Latin Amerika Klasikleri başlıklı konser dizisi İstanbul, Antalya ve Muğla'da dinleyiciyle buluşacak. İstanbul'daki ayağı yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan konser dizisi İspanya'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, İstanbul Cervantes Enstitüsü, İspanya'nın Antalya Fahri Konsolosluğu ve İspanya'nın Muğla Fahri Konsolosluğu'nun desteğiyle düzenleniyor. Şarkıcı Alejo Falces, besteci ve kontrbasçı Burak Noyan ile orkestra şefi ve piyanist Rustam Rahmedov'u kemancı Nazik Rahmedova ve perküsyoncu Mert Baycan ile bir araya getiren konserler 14 Temmuz'da Antalya, 16 Temmuz'da Bodrum'da gerçekleşecek.



Gerçek bir caz gecesi

Çağımızın en başarılı ve üretken caz vokallerinden Veronica Swift, gerçek bir caz gecesi için festival sahnesinde. İstanbul Kültür sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali, yarın akşam Swift'in Sultan Park-Swissôtel the Bosphorus'ta vereceği konserle sona erecek.



Forever Young efsanesi İstanbul'da

Seksenler denince akla ilk gelen parçalardan Big In Japan'ın yaratıcısı Alman grup Alphaville, yarın akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda olacak. Synth-pop'un küresel referanslarından Forever Young efsanesi, kariyerine damga vuran şarkılarını seslendirecek.



Anadolu Sergileri'nin birinci yıl dönümü

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturan Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri, birinci yıldönümünü Erzurum'da kutluyor. Sanat eserlerinin ülkemizin her köşesinde erişilebilir olmasını hedefleyen Anadolu Sergileri'nin Coşku" başlıklı yeni seçkisi bugün ve yarın Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Şubesi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Kayıhan Keskinok, Hulusi Mercan, Kristin Saleri, Turgut Atalay, Jak İhmalyan ve Orhan Çetinkaya gibi değerli sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin odak noktasını; bayramların, düğünlerin ve kutlamaların coşkusu ve birlik duygusu şekillendiriyor.



Yalıda tiyatro keyfi

Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı bu kez düğünlere değil tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapıyor. Mustafa Kaygusuz ve Dilfuza Rozıyeva'nın girişimiyle 2023'ten beri "Yalıda Tiyatro" konsepti adı altında tiyatroseverlere farklı bir deneyim sunan proje 15 Temmuz'daki Balzac'ın Vadideki Zambak adlı eseriyle devam edecek. Oyunda Rozıyeva ile Eren Umut Soyel'in rol alıyor. Dostoyevski'nin yazdığı Beyaz Geceler de 20 Temmuz akşamı sahnelenecek.



Kalbin Mührü görücüye çıktıçıktı

Yüzyıllar boyu farklı koleksiyonlarda korunan bir yazma eserler koleksiyonu, kalp biçimindeki bir vakıf mührünün çevresinde yeniden bir araya geliyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Osmanlı'da devlet yönetimi, ilim ve vakıf geleneğinin kesişim noktasında yer alan Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi yazma eserler koleksiyonunu ve aile mirasını ilk kez bütüncül bir anlatıyla ziyaretçilerle buluşturuyor. Cubis Art İstanbul kurucularından ve Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi ailesinin günümüz temsilcilerinden Zeynep Esen'in hazırladığı Kalbin Mührü: Reisülküttap Hacı Mustafa Efendi Yazma Eserler Koleksiyonu ve Aile Mirası sergisi, 31 Temmuz'a dek görülebilir.