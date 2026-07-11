Şehirde yaz stili

Temmuzla birlikte yaz sıcaklarını iyiden iyiye kendini belli etti. Doğal olarak nüfusun büyük kısmı bir haftalık ya da 10 günlük blok izinlerle hayatlarını geçiriyor. Durum böyle olunca da yazın büyük bölümü şehirde hatta ofislerde geçiyor. Hem şehrin koşturması hem de sıcaklar bir araya gelince, bir yandan da sosyal medya normal şehir hayatında asla giyilemeyecek parçalarla dolmuş durumdayken giyim konusunda karar vermek oldukça zorlaşıyor. Yaz zamanı giyinirken ilk dikkat edilecek şey kesinlikle rahatlık konusu. Yaz, "Az çoktur" sözünün gerçek anlamda geçerli olduğu tek mevsimdir. Yazlık gardıropların; işe yarayan, denenmiş ve güvenilir temel parçalara doğru yönelmesi gerekiyor. İhtiyaç duyacağınız temel eşyalarınızın sıcağa ve bazen beklenmedik sağanak yağmurlara dayanıklı olması önemli. Pamuklu poplinin birçok çeşidine, keten gömlek ve takım elbiselere, iş çantası ve plaj çantası olarak da kullanılabilen hasır sepetlere yönelebileceğiniz trendlerde boğulmadan doğru dokunuşlarla dolabınızı zenginleştirebileceğiniz bir dönem kısacası.



NEFES ALAN KUMAŞLAR

Şehirde yaz stilini ustaca yakalamak, nefes alabilirlik ile şıklığı dengelemeyi gerektirir. Polyester türevi her tür kumaştan uzak durmanız gereken bir dönemle karşı karşıyasınız. Bir kıyafete karar verirken keten, organik pamuk veya ipek gibi doğal kumaşlara yönelmeniz gerekir. Böylece vücudunuz sıcaklıkla daha sağlıklı bir şekilde başa çıkabilir. Sentetik kumaşlar ise cildinizde birçok rahatsızlığa neden olabileceği gibi ne yazık ki cildinizin kokmasına da neden olacaktır.

GÜNDÜZDEN GECEYE GEÇİŞ

Yaz mevsiminde doğal olarak iş çıkışları da daha hareketli geçer. Yani gündüzden geceye geçiş dediğimiz şey daha çok yaz aylarında yaşanır. Yani sabah evden çıkarken birkaç konuya dikkat edilmesi de gerekir. İnce askılı elbiseler veya midi boy ipek parçalar, şehir gardırobunun vazgeçilmezidir. Serin iç mekan klimaları için belden düğümlenmiş bol bir gömlek veya hafif bir hırka sizin daha hoş görünmenizi sağlayacaktır. Ayakkabı: Gündüz giydiğiniz spor ayakkabılarınızı kalın topuklu terlikler veya minimalist askılı sandaletlerle değiştirin. Gündüz gezileriniz için yapılandırılmış, ellerinizi serbest bırakan çapraz askılı bir çanta veya dokuma deri bir el çantası tercih edin. Güneşten Koruma: Beklenmedik gölge veya güneş koruması için kedi gözü veya sportif güneş gözlüğü ve hafif bir eşarp ile görünümünüzü tamamlayın.

DESENLİ ELBİSELER

Gardırop kahramanları zahmetsiz olmalı. Doğru seçilen bir desenli elbise, çok fazla çaba göstermeden anında derli toplu görünmenizi sağlar. Önemli olan, estetiğinizi yansıtan ve ayakkabılarınızla uyumlu görünen bir silüete sahip bir motif seçmek. Bunun yanı sıra aşırı dekolteden kaçınmak da önemli bir nokta. Bir yandan oldukça iddialı kesimlere sahip elbiselerin çok popüler olduklarını görüyoruz. Ancak bu elbiselerin hepimizin vücuduyla uyumlu olması neredeyse imkansız. Bu nedenle özellikle şehirde aşırılıklardan ve gelecek seneye demode olacağını bileceğiniz bir modele anlamsız paralar ödemekten kaçınmakta fayda var.

TİRİL TİRİL BİR GÖMLEK

Yazın ruhuna uygun ve rahat bir gömlek yaz sıcaklarında en büyük kurtarıcınız olacaktır. Kavurucu şehir sıcağında serin kalmak için de özellikle doğal kumaşlarda tasarlanmış bir modelin çok işe yarayacağını söyleyebiliriz. mükemmeldir. Gardırobunuzun en kullanışlı parçalarından biri olacağı garanti olan bu gömleği, bol paçalı pantolonların üzerine kısmen ilikleyerek, daha şık günler için şortların içine sokarak veya başka şekillerde giyebilirsiniz. Gömleklerde desenlerden ziyade düz renkleri tercih etmenizi önerebilirim.

KISA OLMAYAN BİR ETEK

Sokak modası tutkunları diz hizasında eteklere, özellikle de hafif ve dökümlü modellere bayılıyor. Neden mi? Çünkü gerçekten bu eteklerle her yerde giyilebiliyorlar. Maksi etekler de yine bu sezon çok ama çok popüler. Midi eteklerin de neredeyse her renk ve kesimini bu sezon mağazalarda gördüğünüzü eminiz. Yazı şehirde geçirenler için her zaman için güzel bir bluz ya da gömlekle kombinlenmiş bu tarz bir etek hayat kurtarır

AYAKKABI TERCİHİ ÖNEMLİ

Ofis için hiçbir zaman ince bantlı ayakkabılar özellikle de son dönemde popüler olan parmak arası topuklu terlikler uygun değildir. Kabul edelim terlikler zaten ofis için tasarlanmış parçalar değildir. Bunun yerine burnu kapalı arkası açık ayakkabılara yönelebilirsiniz. Açık renklerde seçeceğiniz, az topuklu bu tarz bir model yaz günlerinde ofiste hem uygun giyinmiş hem de yaz sıcaklarına uygun bir tarz belirlemiş olacaksınız. Ofis dışında doğal olarak türlü ayakkabı modelinden birini seçebilirsiniz. Bunda da ayaklarınızla uyumlu ve saatlerce rahat giyebileceğiniz bir tasarımdan yana oyunuzu kullanmanız iyi bir fikir olabilir. Spor ayakkabılarda pamuklu modelleri rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

ÖRGÜ ÇANTA

Yaz kombinlerinizi tamamlamak için örgü şık çantalara yönelebilirsiniz. Böylece hem hoş hem de şık bir havaya sahip olmanız mümkün. Rafyadan yapılan ve daha kesin hatlara ve çizgileresahip olan modeller de yine şehirde geçen yaz günlerinde yardımcınız olacaktır. Bu çantaları satın alırken kahverengi tonlarında olanlara yatırım yapmanızı önerebiliriz. Böylece yıllar geçse de bu modelleri rahatlıkla demode görünme korkusu olmadan kullanabilirsiniz.

DOĞRU ŞORT

Şehirde kesinlikle bermuda diyebileceğimiz şortları tercih etmekte fayda var. Şortlar 2026'da ciddi anlamda şık bir yenileme geçirdi. Şık bermuda bir şortu en kısa zamanda dolabınıza eklemenizi önerebilirim. Bu tarz bir şort işe giderken uyumlu oversize bir blazer ceket ve düğmeli bir gömlekle giymek de ortaya hoş bir kombin çıkarmanızı sağlayacaktır. Keten, pamuk veya krep kumaşlardan yapılmış tasarımlara yatırım yapın. Pileli diz hizasında şortlar, sıcak günlerde pantolona şık bir alternatif oluşturur ve aynı derecede çok yönlüdür.