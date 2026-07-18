7/24 şehirde yaşam

Pink Martini yeniden

Albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Pink Martini, 22 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranları ile buluşmaya hazırlanıyor. Samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar 20'nin üzerinde farklı dilde şarkılar söyleyen Pink Martini, albümlerinde Katibim ve Aşkım Bahardı şarkılarıyla Türk hayranlarının gönlünü kazanmıştı.





Lamb Of God 16 yıl sonra İstanbul'da

Amerika'nın son yıllarda dünya müzik piyasasına armağan ettiği en büyük metal gruplarından Lamb of God, modern metalin en etkileyici canlı performanslarından biri için İstanbul'a geliyor. Kariyerlerinde 30 yılı geride bırakan, 11 albüm yayınlayan ve Grammy adaylıklarıyla metal tarihine adını yazdıran Randy Blythe ve ekibi 24 Temmuz akşamı Bonus Parkorman'da konser verecek.

İki farklı ekol buluşuyor

Elif Sanchez ve Dilek Türkan, 25 Temmuz'da 64. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında, Bursa Roma Antik Tiyatrosu'nda ilk kez aynı sahneyi paylaşacak. Türk müziği ekolünün ülkemizdeki en başarılı temsilcilerinden Dilek Türkan'ın zarif yorumu ve Türk Halk Müziği, Klasik Müzik ve Caz eğitimini harmanladığı müzikal tarzı ile Elif Sanchez'in etkileyici vokali; geleneksel Türk müziğini ve türküleri, muhteşem bir orkestra eşliğinde ve büyüleyici bir ortamda dinleyiciyle buluşacak.





İnteraktif sanat deneyimi

Sanatçı Şura Gürel ilk solo resim sergisi Strata: Layers Of Being, sanatseverlerle buluştu. Sanat ve doğayı harmanlayan bu özel sergi Bodrum'daki Hapimag bünyesindeki Hall 30 alanında kapılarını açtı. Deniz kabuğu ve taş gibi tamamen doğal malzemeleri tuvallere aktaran Gürel sergide, ev sahibi mekânın doğasından ilham alarak sadece buraya özel hazırladığı 'Signature Collection' seçkisini de sanatseverlerle buluşturuyor. Giriş alanındaki interaktif kelime seçimiyle başlayan ve interaktif deneyimlerle insanın içsel katmanlarına ayna tutan sergi izleyicilere sadece bir seyir keyfi değil, kendi içsel yolculuklarını keşfedecekleri duygusal bir deneyim de vaat ediyor. Sergi 30 Temmuz'a kadar görülebilir.

Metot açık hava sahnesinde

Yaz akşamlarının vazgeçilmez sanat duraklarından ENKA Açıkhava Tiyatrosu, Semaver Kumpanya repertuvarında 10 yıldan fazla yer alan Metot'u sahnesinde ağırlıyor. İspanyol Jordi Galceran'ın kaleme aldığı, Serkan Keskin'in yönettiği, Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Hassanisoughi ve Yavuz Pekman'ın rol aldığı oyun, 20 Temmuz akşamı tiyatroseverlerle buluşuyor. Günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini gözler önüne seren oyunda, iş görüşmesine gelen dört kişi, çarpıcı bir eleme sistemine dönüşen sınavlarla yeteneklerinden çok nelerden vazgeçebildikleriyle yüzleşiyor.





Göçer coşturdu sıra Bengü'de

Turizm sektöründe rekabet artık yalnızca konaklama hizmetiyle sınırlı kalmıyor. Küresel turizmde yükselen deneyim ekonomisi, sağlıklı yaşam, gastronomi, yüksek hizmet kalitesi ve kültür sanat etkinliklerini tatil tercihlerinde öncelikli kriterler arasına taşıyor. Yenilenen konseptiyle ve Türkiye'nin ilk sertifikalı glutensiz mutfağıyla fark yaratan Kemer'deki Mirage sahnesi ünlü sanatçıları misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ferhat Göçer sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarının yanı sıra Rusça, İngilizce, İtalyanca parçalar da seslendiren Göçer, enerjisi ve başarılı performansıyla seyircileri mest etmeyi başardı. Yaz konserleri kapsamında sıra bu akşam Bengü'de. Konser programı 1 Ağustos'ta Deha Bilimlier, 15 Ağustos'ta Işın Karaca ve 30 Ağustos'ta Çelik'i ile devam ederek resort deneyimini zenginleştirecek.

Resim ve heykel bir arada

Doğaya tutkusunu mücevher tasarımları ve resim çalışmalarıyla yansıtan Ayşe Rodoslu, sanatın farklı disiplinlerinde eserlerin yer aldığı, Bodrum 184 Dereköy'de, kendi seçkisi olan sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Galeri ay sonuna kadar, Gözde Aylis Çiçek'in 'Bir Yaz Rüyası heykel sergisi ve Atilla Atala'nın Kırmızı Kayık fotoğraf sergileri eş zamanlı olarak izleyiciyle buluşuyor.