7/24 şehirde yaşam

Bodrum Bale Festivali başlıyor

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, bu yıl 31 Temmuz – 17 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği 23. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'ni sanatseverlerle buluşturacak. Dünya bale repertuvarının seçkin klasiklerinden çağdaş yorumlara uzanan zengin programıyla festival, izleyicilere unutulmaz bir sanat şöleni sunacak. Tüm temsillerin Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde saat 21.45'te gerçekleştirileceği festival 31 Temmuz Cuma ve 1 Ağustos Cumartesi günü İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından sahnelenecek olan Kuğu Gölü balesi ile açılacak. 4 ve 5 Ağustos akşamları, Ankara Devlet Opera ve Balesi Mikis Heodorakis'in unutulmaz müzikleri eşliğinde Zorba balesini 8 ve 9 Ağustos'ta Antalya Devlet Opera ve Balesi Carmina Burana'yı sahneleyecek. 12 ve 13 Ağustos'ta ise dünyanın önemli bale topluluklarından Kosova Ulusal Balesi sanatseverlerle buluşacak. Festivalin son iki akşamında ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDTistanbul) Pinokyo. exe: Çarpık Zamanlar için Bir Kukla isimli gösteriyle sahne alacak.



İrade Bizim Zafer Bizim

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi VakıfBank Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Milli iradenin, bağımsızlık mücadelesinin ve ortak hafızanın izlerini bir araya getiren sergi; arşiv fotoğrafları, video gösterimleri, kronolojik anlatılar ve deneyim odaklı mekânsal kurgusuyla ziyaretçilerini 15 Temmuz gecesinin dönüm noktalarına tanıklık etmeye davet ediyor. Küratörlüğünü Hasan Mert'in üstlendiği, ziyaretçiyi 15 Temmuz gecesinin atmosferine taşıyan deneyim odaklı bir hafıza yolculuğu sunan sergi 20 Ağustos'a kadar görülebilir.



Kara Kız turnede

Ecem Erkek'in yazıp oynadığı, Meltem Bozoflu'nun yönettiği tek kişilik şarkılı oyun Kara Kız turneye çıkıyor. 30 Temmuz Perşembe akşamı Ayvalık Amfi Tiyatro'da sahnelenecek olan oyun 3 Ağustos'ta Bostanlı ve 4 Ağustos'ta Urla'da tiyatroseverlerle buluşacak.



Güneş olmak elimizde

İstanbul'un Anadolu yakasında çağdaş sanatın dinamik duraklarından biri haline gelen Chi Art Gallery, "Be The Sun" başlıklı karma sergisiyle izleyiciyi, insanın en kişisel yolculuklarından birine davet ediyor. 15 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi 25 Ağustos'a kadar sürecek.



İngiliz Rock grubu geliyor

Hard rock, punk ve funk etkilerini kendine özgü bir sound'da harmanlayan 90'ların alternatif rock sahnesine damga vuran efsanevi Skunk Anansie İstanbul'a geliyor. Solist Skin, gitarist Ace, bas gitarist Cass Lewis ve davulcu Mark Richardson'dan oluşan kadrosuyla grup Zorlu PSM'nin yaz aylarını uluslararası müzik sahnesinin güçlü isimleriyle buluşturduğu PSM Loves Summer konser serisi kapsamında dinleyiciyle buluşuyor.



Alanson İzmir'de sahnede

Türk müziğinin usta isimlerinden, MFÖ'nün sevilen vokalisti Mazhar Alanson, kendine özgü sahne performansı ve hafızalara kazınan şarkılarıyla İzmirli müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yıllardır dillerden düşmeyen Sarı Laleler, Ah Bu Ben, Benim Hâlâ Umudum Var, Yandım ve daha birçok klasikleşmiş şarkısını seslendirecek olan Mazhar Alanson, 30 Temmuz'da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.



Amr Diab ilk kez İstanbul'da

Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismi Amr Diab, 2 Ağustos Pazar günü Ataköy Marina'da gerçekleşecek konseriyle ilk kez Türkiye'de sevenleriyle buluşacak. Sahne enerjisi ve modern imajıyla uzun yıllardır Arap popunun yüzü olarak bilinen sanatçı başta Tamally Maak olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör