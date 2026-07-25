Balondan sonra sıra atlarda

Kapadokya, tarih boyunca atçılıkla özdeşleşmiş bir coğrafya. Persler döneminde "Güzel Atlar Ülkesi" olarak anılan bu topraklarda ulaşım da ticaret de yüzyıllar boyunca at sırtında yapıldı. Bugün Kapadokya'da yapılan atlı doğa turları, bölgenin turizm kimliğinin ayrılmaz bir parçası. Nevşehir Valiliği himayelerinde düzenlenen 2. Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali'ndeydik. Göreme'de atlı gösterilerden geleneksel sporlara, çocuklara özel etkinliklerden konserlere uzanan üç günlük programa hem halktan hem de bölgede bulunan turistler büyük ilgi gösterdi.

Üç gün süren ve bölgenin tarihi dokusunu yansıtan festivalde Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü tarafından sergilenen atlı savaş sanatları gösterileri ve geleneksel atlı performanslar ilgiyle izlendi. Göreme merkezden başlayan ve bölgenin eşsiz vadilerine uzanan renkli atlı kortej geçişleri yapıldı. Festival ziyaretçileri için Etnospor deneyim alanları kuruldu, çocuklar için TJK Pony Club etkinlikleri ve özel bireylere yönelik at biniş aktiviteleri gerçekleştirildi. Bölgede "At & Balon" konseptli özel profesyonel fotoğrafçılık atölyeleri düzenlendi.

Biz de festivali yerinde izleyen Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk ile hem festival hem de Kapadokya üzerine sohbet ettik. Öztürk spora meraklı bir insan. Kendisi anlatmadı ama çevresinde sabah namazı sonrası kentin doğal güzellikleri içinde tempolu uzun yürüyüşle güne başladığını öğrendik. Sohbeti çok keyifliydi...





- Sizi tanıyabilir miyiz?

- Aslen Tokatlıyım. Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunuyum. Meslekte hemen hemen 10'uncu yılım. Çeşitli yerlerde kaymakam olarak görev yaptım. İki buçuk yıldır da Nevşehir'de vali yardımcısıyım. Bölgeyi seviyoruz, Kapadokya çok kıymetli bir yer. Buranın Türkiye için önemli olmasının dışında bir dünya mirası olduğuna inanıyoruz. Farklı vesilelerle yurt dışına gezmeye gidiyorum. Türkiye dediğim zaman İstanbul'dan sonra bilinirliğin en fazla olduğu yer Kapadokya. Buranın ciddi bir turizm potansiyeli ve sirkülasyonu var. Kapadokya sadece Peribacası vesaire gibi bir şey değil. Gerçekten inanılmaz derecede bir mistik, gizemli, huzur veren, insanın ruhuna doğasına dokunan bir yapısı var. Bunun altını özellikle çizmek lazım.

- Biz de Atçılık KültürüFestivali için buradayız.Halkın ilgisi çokyüksek...

- Festivalden ve Kapadokya'daki atçılık kültüründen bahsedelim o zaman. Kapadokya ismi aslında bir rivayete göre "Güzel Atlar Diyarı" diye geçiyor. Biz de Güzel Atlar Diyarı'na en güzel atlı etkinlikler, atlı sporlar, atlı gösteriler yakışır hayaliyle valiliğimiz himayelerinde ikinci kez düzenlenen Uluslararası Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivalini düzenliyoruz. Bunu gelenekselleştirmek istiyoruz.

Her yıl temmuz ayının ilk haftasında olacak şekilde hem Türkiye Ulusal Turizm takvimine hem de dünya takviminde yer alsın istiyoruz. Uluslararası fuarlarda sağ olsun Türkiye Tanıtım Ajansjı ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız bize destek oldu. İleride sadece spor boyutu değil sanat, edebiyat, konser, tiyatro boyutu olsun istiyoruz. Mesela satranç turnuvası olmalı. Ben satrancı çok önemsiyorum. Satrancın içerisinde dört tane at var. O zaman Güzel Atlar Diyarı'nda satranç etkinlikleri de olmalı. Ben de oynuyorum ama oğlumun çeşitli dereceleri var.

ATÇILIK BU BÖLGENİN GERÇEĞİ



- Sanırım çalışmalar bu festivalle sınırlı kalmayacak...

- Tabii ki... Şu an Kapadokya At Binicilik kulübündeyiz. Burası bizim ilimizin ilk federe atlı binicilik kulübü. Federasyonumuza da verdiği destekten dolayı teşekkür etmiş olalım, federasyon başkanımız Sayın Engin Tuncer'e de. Ben de bir at severim, binmeye çalışıyorum boş bulduğum vakitlerde. Kapadokya kıymetli, biz de kıymetine kıymet katmaya çalışıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde üzerinde çalıştığımız A sınıfı bir binicilik tesisi var. Orada da bu sporları daha profesyonel sporcu çocuklarımızı da yetiştirmek istiyoruz. Binicilik, engin atlama gibi branşlar olacak. At bu bölgenin gerçeği. Bunu devletin desteğiyle kurumsal ve sportif daha kaliteli seviyelere taşımak gibi bir amaç var. Bu kulüp bu konudaki en büyük destekçimiz.





ŞEHİR İÇİN BÜYÜK ŞANS

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk'ün dikkat çektiği Kapadokya At Binicilik kulübünün kuruluşunda önemli rolü olan Rahmi Özgür yılkı atlarına dikkat çekti: "Vali Yardımcımız Nevşehir için büyük bir şans. Buralıdan daha çok buralı ve buraya duyarlı. Kapadokya'da ne kadar peribacaları, balonlar, atv'ler ön plandaysa atları ve yılkı atlarını görmek isteyen turistler var.

Biz de Kapadokya ırkının genlerine yakın şekilde taylardan üretmek istiyoruz. Yılkı atı, dağlarda kendi başına büyüyüp sürü halinde yaşayan hayvanlardır. Onları evcilleştirip işlere göre kullanıyorlar. Ben buralıyım, hep babam, dedem atçılıkla uğraştığı için bize de öyle bir hayvan sevdası başladı. Bitecek gibi de değil. Daha büyüyerek de gidiyor. Son yıllarda dizilerin de etkisiyle gençlerimizin ama daha da önemlisi çocuklarımızın ata ilgisi tarihimize yakışır şekilde artıyor. Devletimizin de desteğiyle atla yapılan etkinlikler daha da çoğalacaktır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör