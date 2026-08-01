7/24 şehirde yaşam

Festival

Nevşehir'de festival heyecanı

Hititlerden Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan köklü geçmişi, peri bacaları ve yer altı şehirleriyle dünyanın en özel destinasyonları arasında yer alan Nevşehir, 1-9 Ağustos tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12. durağı olacak. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere ve çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla Nevşehir, Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde kültür, sanat ve gastronomiyi bir araya getirecek. Bu akşam Hakan Altun'un konser vereceği festival kapsamında düzenlenecek 7. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali'nde, 25'i özel şekilli olmak üzere toplam 35 sıcak hava balonu Kapadokya semalarını renklendirecek. Nevşehir'in özgün mutfak kültürü ise 43 lezzet noktası ile ziyaretçilerin keşfine sunulacak.

Konser

Yıldızlar sahnede

Dünyaca ünlü uluslararası sanatçılar ile Türk müziğinin önde gelen performanslarını aynı sahnede buluşturan İstanbul Festivali'nin konser programı belli oldu. Festival Park Yenikapı'da 1–16 Ağustos tarihleri arasında beşinci kez düzenlenecek festival, bu yazın en dikkat çekici kültür ve müzik buluşmalarından biri olmaya hazırlanıyor. Teknik ve teknolojik detaylarıyla Türkiye'nin en büyük sahnelerinden birine ev sahipliği yapan festivalin açılışı bu akşam dünyaca ünlü İngiliz rap yıldızı Central Cee ve Türk rap müziğinin sevilen ismi Motive ile gerçekleşecek. Yarın akşam Gökhan Türkmen ve Ajda Pekkan aynı sahneyi paylaşırken, 4 Ağustos'ta Türk pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç ve sürpriz konuklarıyla birlikte müzikseverlerle buluşacak. Konser serisi 5 Ağustos'ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos'ta maNga ve Sagopa Kajmer, 7 Ağustos'ta Dolu Kadehi Ters Tut, 8 Ağustos'ta elektronik müziğin efsanesi dünyaca ünlü DJ Tiesto konserleriyle 16 Ağustos'a kadar devam edecek.

Tiyatro

Bergama'da tiyatro zamanı

Bergama Tiyatro Festivali, 7-9 Ağustos 2026 tarihlerinde Bergama kentini yedinci kez bir tiyatro vahasına çeviriyor. Kentin antik, tarihi ve çağdaş mekânları üç gün boyunca yıldız isimlerden genç keşiflere uzanan otuzun üzerinde oyuna, performansa ve etkinliğe ev sahipliği yapacak. Festivalin kalbi bu sene de Asklepion'da atacak. Asklepion'un 2 bin 400 senelik antik tiyatrosu 8 Ağustos'ta Serkan Keskin ve Canan Ergüder'in başrolünde yer aldığı Semaver Kumpanya'nın çok konuşulan komedisi Cimri'yi 9 Ağustos'ta ise Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyununu seyirciyle buluşturacak.

Konser

TUGFO 20. yılını kutluyor

Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok çalışma gerçekleştiren Sabancı Vakfı'nın ana destekçisi olarak kuruluşunda büyük rol oynadığı Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 20'nci yılını Müziğin Sihri temalı özel İstanbul konseriyle kutluyor. Şefliğini Cem Mansur'un üstlendiği, piyanist Özgür Ünaldı'nın solist olarak yer alacağı konser bu akşam İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonu'nda gerçekleştirilecek. TUGFO yıldönümü konseri sonrası yurtdışı turnesine çıkacak ve 12 Ağustos'a kadar Almanya'da dört, Romanya'da iki konser verecek.

Konser

Turne Hatay'da devam ediyor

Alternatif rock sahnesinin güçlü karizmatik temsilcilerinden Yedinci Ev, yaz turnesinde de enerjisini Türkiye'nin dört bir yanına taşıyor. 2011 yılında Birkan Nasuhoğlu (vokal/ gitar), Hazar Aşçı (bas) ve Turgay Gülaydın (davul) tarafından kurulan grup 8 Ağustos'ta Hatay Arsuz'da konser verecek. Grubun konserleri Eylül'de de devam edecek.

Sergi

Yan Yana Ankara'da

İş Sanat Ankara Sanat Galerisi, resim dünyamızın önemli çiftlerinden Melahat ve Eşref Üren'in sanatsal yolculuğuna ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da 100 bine yakın sanatsevere ulaşan Yan Yana isimli sergiden derlenen 50 eserlik özel seçki, bugünden itibaren Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde başkentlilerle buluşuyor. 1939 yılında Ankara'ya yerleşen ve kısa sürede başkentin kültür-sanat hayatına yön veren isimler arasına giren Üren çiftinin bu özel seçkisinde, Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndaki tablolar yer alıyor.

Sergi

Tarihi mekanda Dün İle Bugün

Çağdaş sanatın öncü isimlerinden Seçkin Pirim'in Dün ile Bugün başlıklı sergisi bin 600 yıllık tarihiyle görenleri büyüleyen Şerefiye Sarnıcı'nda sanatseverlerle buluşuyor. Heykel ve tasarım dünyasında ulusal ve uluslararası başarılarıyla tanınan Seçkin Pirim'in son dönem çalışmalarından oluşan sütunlar, lahitleri çağrıştıran formlar ve katmanlı heykellerin yer aldığı sergi, su yüzeyinde süzülen yapıtlar aracılığıyla ziyaretçilere etkileyici ve çok katmanlı bir görsel deneyim sunuyor. Sergi 31 Ağustos'a kadar görülebilir.