Paris sokaklarındaki şıklığı yakalayın

Avrupa bu yaz inanılmaz bir sıcaklık dalgasıyla boğuşuyor. Ancak birkaç haftalık tatilleri dışında zamanlarını şehirde geçirmek zorunda olan Fransız kadınlar sıcaklara ve bunaltıcı havaya rağmen yine tarzlarından ve şıklıklarından bir şey kaybetmiyor. Bunu yaparken bir yandan trendleri takip ediyor oluşları ancak asla kendi kişisel stillerinden ödün vermemeleri de şık görünmelerindeki ana etken bana sorarsanız. Sokaklar sıcak havaya rağmen stil sahibi birçok kadınla dolup taşıyor. Fransız kadınları, en sıcak günlerde bile şehirde nasıl giyinecekleri konusunda uzmanlaşmış durumda. Doğal olarak, sıcak hava dalgasına dayanıklı kıyafetleri hem şık hem de pratik.

Birçoğumuz ağustos ve eylül aylarını, Akdeniz kıyılarındaki tatiller ve onlara uygun kıyafetler hayal ederek geçiriyor. Ancak gerçek çok büyük bir kesim için kesinlikle böyle değil. Büyük Avrupa şehirlerindeki stiller bu nedenle ne gerçekçi, daha uzun soluklu ve birçoğumuzun dolaplarındaki diğer parçalarla çok daha uyumlu. Durum böyleyken biz de sıcak yaz günlerinde stiline güvendiğimiz Fransız kadınlarından rahatlıkla ilham alabiliriz. İşte Fransız kadınların dolaplarından eksik olmayan parçalar ve kombinler.

PUANTİYELER

Bu sezonun olmazsa olmazı kesinlikle puantiyeler. Tıpkı bizler gibi, Parisli kadınlar da puantiyelere bayılıyor. Koyu lacivert ya da beyaz pantolonunuzla puantiyeli bluzünüz kesinlikle çok uyumlu bir görünüme sahip olacak. Üzerinde farklı boylarda puantiyeler olan farklı bluz ve etekleri de bir arada kullanmaktan kesinlikle tedirgin olmayın. Rahat bir hava için görünümü terliklerle tamamlayın.

ÇİÇEKLİ TAKIMLAR

Yaz demek çiçek demek. Paris moda dünyası, desenleri karıştırma sanatında ustalaşmış durumda. Çiçekli bir kıyafet ve hayvan desenli topuklu ayakkabılar ilk bakışta beklenmedik bir kombinasyon gibi görünse de, birlikte çarpıcı bir yaz kıyafeti oluşturuyorlar. Siz de bu yaz bir Fransız kadını gibi bu tarz bir kombin yapmayı deneyebilirsiniz.

GRAFİK BASKILI TİŞÖRT

Paris sokakları kesinlikle farklı desenli ve sloganlı tişörtlerle satılmış durumda. Eğlenceli renklerde, üzerlerinde İngilizce ya da Fransızca esprili sözler bulunan tişörtler çok ama çok popüler. Tişört, etek ve terlik kombinasyonu, şehirdeki birçok insanın kurtarıcı kombini.

NÖTRAL TONLAR VE SADE BİR HAVA

Dolabınızda trendler ne olursa olsun beyaz renklere her zaman ağırlık vermenizde fayda var. Çünkü trendler ne olursa olsun hepimiz biliyoruz ki yaz aylarında hiçbirimiz beyaz kıyafetlerimizi bir yana atamayız. Fransız kadınlar da bunun çok farkında. Bazı yerlerde canlı renkler göze çarpsa da, genel olarak nötr tonların hakim olduğunu ve özellikle Parislilerin tamamen beyaz kombinleri tercih edip, bu kombinleri tamamlamak için zıt aksesuarlar kullandığını fark etmemek imkansız. Beyaz kot pantolon ya da beyaz ipli şortlar Fransız sokaklarının en vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor mesela.

ŞORTSUZ OLMAZ

Moda trendleri ne derse desin, Fransızlar her zaman kot veya tafta gibi daha trend bir kumaştan yapılmış şort ve güzel bir beyaz üstten oluşan basit ama zamansız kombinasyona sadık kalacaklardır. Burada önemli olan, bohem üst ve sportif alt giyim arasındaki enerji zıtlığının eğlenceli olmasıdır.

TRANSPARAN DETAYLAR

Sıcaklarla başa çıkmanın bir yolu mu arıyorsunuz? Transparan takımlar, bluzlar, elbiseler kombinlerinize farklı bir hava katmanızı sağlayacaktır. Tamamen plajda görünüyor olmanızı engellemek için bu transparan detaylı parçaları lüks deri aksesuvarlarla kombinleyin. Gold renkli aksesuvarlarla bir araya gelince transparan kıyafteleriniz emin olun oldukça şık ve havalı görünmenizi sağlayacak.

SİYAH VE BEYAZ

Her yazlık kıyafetin iddialı olması gerekmiyor; Paris moda dünyası bunu çok iyi biliyor. Hatta bazen en şık görünümler en sade olanlardır. Siyah ve beyaz renklerle yaptığınız her kombin sade, şık ve zahmetsizce zarif olmanızı sağlayacak. İnce siyah askılı bir bluz ve keten beyaz etek ya da şortla şık görünmemeniz imkansız.

GRAFİK BASKILI TİŞÖRTLER

Paris sokaklarında son zamanlarda çok göz- gözde bir aksesuvar var. Bu aksesuvar tahmin edece- de edeceğiniz üzere bandana. İster gerçek bir ğiniz bandana olsun ister baskılı ipek bir fular, en şık giyinenlerin hepsi yazlık kıyafetlerine trend bir detay katmak için saçlarına bandana ta- takıyor. Hatta genel olarak trend basic ya kıyor. da grafik baskılı bir tişörtü bandana ile bir arada kullanmak.

PARİS'İN ÖZÜNÜ YANSITANLAR

Az sayıda parça, işlemeli beyaz takımlar kadar Paris'in özünü yansıtır. Romantizmle dolu bu havadar takım, yazın yükselen sıcaklıkları için mükemmeldir. Siyah deri topuklu ayakkabılar ve boncuklu bir kolye ekleyerek görünüme kişisel bir dokunuş katabilirsiniz.

ŞEHİRDE KAFTAN

Şehirde sıcak hava dalgası etkisini gösterince, tarz da buna göre değişti ve vücuda neredeyse hiç değmeyen, uçuş uçuş kaftan elbiseler tam bir kurtarıcı. Bu elbiseleri doğru şekilde kombinlemek ise tam bir sanat. Fransızlar bu tarz elbiselerini kolye veya bileklik gibi tek ve cesur boncuklu bir takı ile kombinlemeyi tercih ediyor.

İŞLEMELİ BLUZ VE ŞORT İKİLİSİ

Paris'te yaz aylarında kat kat giyinmek kulağa çelişkili gelebilir, ancak doğru parçalarla tamamen mümkün. Bu stil hilesinin sıcak havalara uyarlanmış bir versiyonu için, çizgili bir hırkayı omuzlarınıza veya belinize atın ve pamuklu Bermuda şortlarla kombinleyin. Ardından, görünümü zarif beyaz bir askılı bluzla tamamlayın.

STİLİNİZİ BELİRLERKEN BU KURALLARA DİKKAT EDİN

Hafif kumaşlara öncelik verin. Başka bir deyişle keten, pamuk ve diğer nefes alabilen malzemeleri tercih edin.

Zarif işlemeli bluzlar Parisli kadınların vazgeçilmezi. İşlemeli askılı bluzlar, bermuda şortlar onların en kurtarıcı parçaları.

Parmak arası terlikler, özellikle de minik topuklu olanlara yatırım yapın.

Hasır çantaları şehir stilinizle birlikte kullanın.

Yüz hatlarınızla uyumlu küçük ve siyah çerçeveli güneş gözlüklerine yatırım yapın.

İnce kemerler ve uzun kolyelerin stilinizi tamamlamanıza yardımcı olacağını unutmayın.

Sıcak şehir günlerinde hasır şapkaların tarzınızın en büyük tamamlayıcısı olduğunu unutmayın.

Şık fularlarla yaptığınız kombinlerin daha havalı görüneceğini aklınızdan çıkarmayın.

Logo ve markaların görünümünü olabilecek en az seviyede tutun.