Yeni nesle tek spor yetmiyor

Son yıllarda spor dünyasında dikkat çeken en büyük değişimlerden biri, insanların artık tek bir branşla yetinmek istememesi. Bunun arkasında daha fazlasını deneyimleme isteği, biraz merak, biraz da çağın getirdiği doyumsuzluk var.

Koşuyor, kuvvet çalışıyor, fonksiyonel antrenman yapıyor; farklı disiplinleri aynı deneyimin içinde buluşturmak istiyoruz. İşte hyrox sporu burada öne çıkıyor. Koşuyu ve fonksiyonel fitness'ı tek bir yarış formatında bir araya getirirken, hibrit spor kültürünü de güçlü biçimde temsil ediyor. Hyrox sporunun tanınmasına öncülük eden, Türkiye'nin en hızlı hyrox atleti, antrenör Burak Edis Emiroğlu ile bir araya geldik. Hyrox'un nasıl bu kadar hızlı büyüdüğünü ve arkasındaki kültürü konuştuk.

■ Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nde okurken spor tutkum, üniversiteyi bitirmeme engel oldu ve eğitimimi yarıda bıraktım. Sporu o kadar çok seviyordum ki, henüz yirmili yaşlarımın başında tutkumu mesleğe dönüştürmeye karar verdim. Bu sayede gelir elde etmeye başladım, öğrencilerim oldu ve kendimi sürekli geliştirdim. 20'li yaşlarımdayken de fitness oldukça popülerdi. Fitness, bodybuilding, CrossFit ilgilenirken bir trafik kazası geçirdim ve tüm bunlara bir süre ara vermek zorunda kaldım. İyileşme sürecinde kendimi koşarken buldum.

■ Trafikkazası, sporyapmana engeloldu mu?

Bana farklı bir kapı açtı. Koşu, hayatıma tam da böyle girdi. Kendimi bir anda hiçbir kronometreye ya da mesafeye bakmadan koşarken buldum. Bir yıl tamamen hobi olarak koştum. Daha sonra yan komşum da bana katıldı ve "Sen iyi koşuyorsun. Bir saat alsana" dedi. Saati aldıktan sonra verileri görünce koşu serüvenim başlamış oldu. Ardından dayanıklılığı ölçerken hayatıma hyrox girdi. O dönem Türkiye'de bu spora dair herhangi bir faaliyet yoktu. Bir süre sadece takipçi ve izleyici olarak kaldım. 2024 yılından sonra ülkemizde yavaş yavaş hyrox simülasyon yarışları yapılmaya başlandı. İstanbul'da 2025 yılındaki bir simülasyon etkinliğinde hyrox simülasyon yarışı düzenlendi. Denemek istedim ve üçüncü oldum. Bakış açım değişti. Çünkü bu spor yalnızca koşudan ibaret değildi; içinde güç ve kuvvet de vardı. Sıfırdan başlamak ciddi bir riskti. Kendimi yeniden ispatlamam, yeni şeyler öğrenmem ve başarısız olmayı da göze almam gerekiyordu.

İZLEYENLERLE İÇ İÇE BİR SPOR

■ Hikayenin sonrası daha zor sanırım...

Türkiye'de yarış olmadığı için mecburen yurt dışındaki yarışlara kayıt olmaya başladım. İspanya ve Almanya'daki başarılarım sonrası hyrox yarışı ilk defa Türkiye'de Şubat ayında İstanbul'da hem Single hem de Double kategorilerinde yarıştım. Single'da değil ama double kategorisinde ikinci olduk, yaş grubumuzda ise birinciliği elde ettik. Şu ana kadar yapılan en iyi derecelerden birine imza attık. Dünya genelindeki en iyi ilk üç skor arasında yer aldı.

■ Kadın ve erkek sporcuların dereceleri birbirine yakın mı?

Elbette aynı seviyede değil. Ancak kadınların bu spora katılım oranı oldukça yüksek. Hyrox'u bu kadar popüler yapan en önemli etkenlerden biri de bu. Eğer sadece erkeklerin yarıştığı bir organizasyon olsaydı, bugün ulaştığı popülerliğe ulaşması çok daha zor olurdu.

■ Hyrox'u diğer spor dallarından ayıran en temel özellik nedir?

Tek bir disipline bağlı olmaması. Bir yönüyle triatlona benziyor ama tamamen farklı bir formatı var. Yarışın tamamı kapalı alanda gerçekleştiriliyor. Bir diğer önemli fark ise izlenebilirliği. Seyirciler yarışı başından sonuna kadar çok yakından takip edebiliyor. Sporcularla iç içe bir atmosfer var. Sekiz farklı istasyon ve bu istasyonlar arasındaki koşular sayesinde yarışın dengesi her an değişebiliyor. Bu da heyecanı son ana kadar canlı tutuyor. Ayrıca dünyanın neresinde yarışırsanız yarışın formatı ve kuralları aynı olduğu için derecelerinizi diğer sporcularla doğrudan kıyaslayabiliyorsunuz. Bu da hyrox'u performans açısından özel kılıyor. Bir diğer önemli tarafı ise güçlü bir topluluk kültürüne sahip olması. Zamanla yapılan bir spor olmaktan çok yaşam tarzına dönüşüyor.

ARTAN YALNIZLIK İÇİN BU SPOR PANZEHİR

■ Yalnızlığın giderek arttığı bir dönemde, bu sporun insanları bir araya getirdiğini söyleyebilir miyiz?

Hyrox'u tek başınıza yapabilirsiniz ama isterseniz partnerinizle ya da takım halinde de yarışabilirsiniz. Bu da özellikle ilk kez başlayacak kişiler için büyük bir avantaj. Tek başına yarışmaya çekinen biri bile bir partner ya da takım bularak yarışın parçası olabiliyor. Üstelik sürekli bireysel yarışmak zorunda da değilsiniz. Aynı partnerle ya da aynı takımla yarışmaya devam edebilirsiniz. Bunun yanında yaş grubunuzda başarılı olduğunuzda Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı da elde edebiliyorsunuz. Bu önemli bir motivasyon kaynağı.