7/24 şehirde yaşam

Koleksiyon

Sultan 2. Abdülhamid'in cep saati müzayedede

Osmanlı saray kültürüne ve hanedan tarihine ışık tutan, müze koleksiyonlarıyla yarışacak nitelikteki 150 seçkin eser, 16 Ağustos'ta Arthill Müzecilik'in düzenleyeceği özel müzayedede koleksiyonerlerle buluşuyor.

Sultan II. Abdülhamid Han'ın kişisel cep saatinden Sultan Abdülmecid Han'ın diplomatik hediyesine, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin hat levhasından İbrahim Çallı'nın imzalı eserine uzanan koleksiyon, Osmanlı'nın sanat, diplomasi ve saray yaşamına dair birbirinden değerli izleri aynı çatı altında bir araya getiriyor.

"Osmanlı Sultanları ile Saray Yüksek Erkanı" temasıyla gerçekleştirilecek müzayedede yer alan eserler, sembolik olarak 1 ABD Doları başlangıç fiyatıyla açık artırmaya sunulacak. Müzayedede öne çıkan eserler arasında Sultan II. Abdülhamid Han'ın kişisel inisiyalini taşıyan ve hediye olarak verdiği özel altın cep saati, saray geleneğini ve dönemin zarif işçiliğini yansıtan en seçkin eserlerden biri olarak koleksiyonerlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Yine Sultan II. Abdülhamid'in kızı Ayşe Sultan'a ait tuğralı gümüş mücevher kutusu da öne çıkan eserler arasında yer alıyor.

Tiyatro

Oyunlarla Dönüşüm

Sakıp Sabancı Müzesi'nin Sabancı Vakfı'nın desteğiyle düzenlediği Müzede Sahne, bu yıl 10. yaşını kutluyor. "Oyunlarla Dönüşüm" temasıyla 27–30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliğin biletleri satışa çıktı. Ayşe Draz'ın sanat yönetmenliğinde düzenlenen Müzede Sahne'nin onuncu yıl programında, ana sahnede Onur Ünsal'ın sahnelediği Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri ile uluslararası festivallerde ilgi gören koreograf Begüm Erciyas'ın Letters from Attica (Attika'dan Mektuplar) adlı performansı izleyiciyle buluşacak. Disiplinlerarası üretimler de programın öne çıkan etkinlikleri arasında yer alacak.

Sergi

Sesin Hafızası Ankara'da

İspanya'da Göçün Hafızası: Köklerden Kanatlara, Viyana'da Zamanın Döngüsünde: Göç, Kimlik ve Bellek sergileriyle izleyiciyle buluşan ressam Şerivan Tutuş, uluslararası üretim pratiğinin yeni halkası Sesin Hafızası: Müzikten Resme Belleğin Katmanları sergisini ekliyor. Sergi; 8-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Mihri Müşfik Sergi Salonu'nda sanatseverlerle buluşuyor. Serginin sanat koordinatörlüğünü Rozerin Tutuş üstleniyor.

Konser

LP üç konser için geliyor

Alternatif popun en özgün ve karizmatik seslerinden LP, Epifoni'nin 10. yılına özel konser serisi kapsamında Türkiye'de üç şehirlik bir turneye çıkıyor. Özellikle Lost on You şarkısıyla elde ettiği küresel başarıyla modern alternatif pop'un en etkili isimlerinden biri olan sanatçı; 11 Ağustos gecesi Ankara Cermodern, 12 Ağustos gecesi İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası ve 14 Ağustos gecesi İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak.

Konser

Datça, cazla tanışıyor

Yarımadanın ucunda, Ege ile Akdeniz'in kesiştiği özgün coğrafyada konumlanan Datça, bu yaz yepyeni bir uluslararası festivale ev sahipliği yapıyor. 19-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında ilk kez müzikseverlerle buluşacak olan DatJazz, Türkiye'den, Balkanlar'dan, Orta Doğu'dan ve Avrupa'dan güçlü müzisyenleri bir araya getiriyor. Arnavutluk ve İsviçre cazının büyüleyici ve şiirsel sesi Elina Duni, Balkan, Doğu ve pop renklerini ud, vokal ve dansla harmanlayan Fransa/Yunanistan kökenli Melina Vlachos ve caz tınılarını modern bir yaklaşımla harmanlayan Kuzey Balkanlar'ın en canlı ve enerjik dünya müziği temsilcilerinden NAKED grubu festivalin uluslararası ayağını oluşturuyor. Programı Ülker Uncu tarafından hazırlanan festival ilk yılı olmasına rağmen ülkemizin önde gelen caz sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacak.

Sergi

39 sanatçı bu sergide

İstanbul'un çağdaş sanat duraklarından Evrim Sanat Galerisi, yaz sezonunu koleksiyonundan hazırladığı özel bir seçkiyle karşılıyor. Farklı kuşaklardan ve disiplinlerden 39 sanatçının yaklaşık 70 eserini bir araya getiren Yaz Koleksiyon Sergisi, sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Resim, seramik ve heykel başta olmak üzere farklı tekniklerde üretilen eserlerden oluşan sergi, 29 Ağustos'a kadar koleksiyonerler ve sanat izleyicilerine çağdaş sanatın güncel üretimlerini bir arada görme fırsatı sunuyor.