İndirimi kaçırmadan yeni sezona yatırım yapın

Kabul edelim yaz güzel. İşler sakinleşmiş, şehrin o kalabalıklığı ve koşturması kalmamış. İstediğimizi giyiyoruz. Bahçede keyifli buluşmalar, açık hava sinemaları, havuzda geçen zahmetsiz saatler gerçekten de hiç bitmesin dediğimiz günler. Ama eskilerin bir sözü vardır bilmem bilir misiniz, "Ağustosun yarısı yaz, yarısı kıştır" diye... Yani kısaca adım adım sonbahara yaklaştığımız günler içindeyiz. Moda açısından en keyifle kombin yapılan dönem sonbahardır. Hem yazdan hem kıştan izler taşır. Bir anda sıcaklığın artması, bir anda bastıran serin hava ve yağmur arasında kişisel tarzımızı en belirgin şekilde gösterebildiğimiz mevsimdir sonbahar. Ve ağustos da bu güzel mevsime en rahat hazırlanılan mevsimdir. Bir yandan sonbahar trendleri kendini belli etmeye başlar, bir yandan yaz sezonundan kalan indirimler alışveriş yapmayı kolaylaştırır. En azından alışverişe başlayabiliriz.

Bu nedenle yeni sezon için alışverişe başlamadan evvel biraz yeni sezonun ruhunu tanımamızda fayda var. Önümüzdeki sezon temiz ve minimalist silüetleri zengin dokularla birleştiriyoruz. Yani iskeleti sağlam ve zamansız parçaların üzerine kendi ruhumuzu ortaya koyabileceğimiz parçaları ekleme zamanı. Bu sezon sayesinde hepimiz hayal ettiğimiz dolaba sahip olabileceğiz. Mesela klasik gardırop parçalarını peplum veya hacimli bir şekle sahip bir bluzla biraz beklenmedik bir şekilde bir araya getirebileceğiz. Ortaya da tahmin edebileceğiniz üzere hem giyilebilir hem de heyecan verici bir sonuç çıkacak.

HEYKELSİ KESİMLER, GÜÇLÜ SİLUETLER...

Birçok moda dergisi bu sezonun üç ana trend üzerine kurulduğunu ifade ediyor. Heykelsi kesimler, güçlü siluetler, rahat kesimler... Aynı anda farklı sezonların bir araya geldiği, çok boyutlu ve yıllardır birbirimizin aynı giyindiğimiz dönemlerden kurtulduğumuz ve kendi stilimizi bağımsız bir şekilde ortaya koyabildiğimiz bir sezon bizi bekliyor. Bizim için belki de en beklenmedik ve hoş detay kesinlikle lüks moda markalarının 'hayatın içinde olan' kadınlardan beslenen koleksiyonlar hazırlamış olması.

Süs bebeği gibi görünmemize de, aşırı seksi olmamıza da, çeşit çeşit cut out detaylarla boğulmamıza gerek yok. 2026 sonbahar-kış defileleri, büyük beden tasarımlar, kısa kesimler ve abartılı silüetler içeren cesur oranlarla bir tür hayal gücü sergiledi. Koza benzeri terzilik, dramatik etek uçları ve bol pantolon ve elbiseler, modaya etkileyici ve göz alıcı bir yaklaşım getiriyor. O zaman haydi gelin daha detaylı bir şekilde önümüzdeki sezon için indirimleri kaçırmadan almamız gereken parçalara...

BU PARÇALARI DOLABINIZA EKLEYİN

ASKERİ CEKETLER

Düğmeli kapamalı ceketler aslına bakarsanız geçen kış sezonunun sonlarına doğru popülerlik kazanmaya başlamıştı. İlkbaharda da bu tarz ceketleri zevkle giymeyi sürdürdük. Ve sonuç olarak yaklaşan sonbaharla birlikte yeniden bu ceketlerin keyfini sürmeye başlayabiliriz. Bu sonbaharda özellikle satenler, keçe kumaşlar, minimal düğmeler, farklı ve parlak renkler bu askeri ceketlerin ruhuna biraz daha farklı bir hava katmış durumda.

SATEN MİNİ ÇANTA

Lüks markalar bir süredir üzerinde belli belirsiz bir logo bulunan saten ya da ipek küçük ve pratik çantaları koleksiyonlarında kullanıyor. Bu parçalar tam 2000'ler modasının bir yansıması. Ve en güzel yanı her sezonda ve her ortamda tam bir kurtarıcı olarak karşımıza çıkıyorlar. Özellikle püsküllü modelleri son derece havalı ve popüler.

SATEN BABETLER

Yazdan sonbahara geçiş, doğru ayakkabılara sahip olduğunuzda kolaydır. Bu sezon özellikle bir trend hızlı bir şekilde yükselişe geçiyor. O da saten babetler. Lüks markalarının birkaç sezon önce koleksiyonlarında yer verdikleri bu model, bu sonbahar sezonunda kaçamayacağınız bir popülariteye sahip olacak. Bu nedenle indirim dönemi tamamen bitmeden siz de bu trend parçayı muhakkak dolabınıza ekleyin.

KRALİYET MORU

Moda podyumları ve moda ikonları, sonbahara girerken gardırobunuza eklemeniz gereken renk trendinin kraliyet moru olduğunu bize hatırlattı. En güzel yanı ise, bu rengi hemen giymeye başlayabilmeniz. Mor neredeyse aklınıza gelebilecek her ana renkle son derece uyumludur. Siyahla, kahverengi tonlarıyla ve lacivertle gayet güzel bir şekilde giyebilirsiniz. Ayrıca beyaz renkle de uyum sağlar. Çok daha önemlisi moru isterseniz yeşille ve kırmızıyla bile giyebilirsiniz. Bu kadar beklenmedik renk bloklarında da son derece başarılı işler.

UZUN KOLLU TİŞÖRT

Evet, temel bir parça. Bu modelden dolaplarımızda olduğu da doğru. Ama bu sezon ve önümüzdeki sonbahar-kış sezonunda birçok kombin bu tarz parçalarla tamamlanacak. Yüklü kalem eteğinizi son derece basic görünen uzun kollu bir tişörtle tamamlarkan bir yandan da şık stilleto'larını da da havalı çizmelerinizi giyebileceksiniz. Ne diyelim asla modası geçmeyecek ve satın almaya pişman olmayacağınız bu parçadan alabileceğiniz kadar alın derim.

ŞIK KARGO PANTOLONLAR

Kargo pantolonlar ve ipek pantolonlar 2026'nın en büyük trendlerinden ikisi ve markalar bu ikisini akıllıca bir araya getiriyor. Dikkat çekici ve zahmetsiz bir görünüm için bunları bir tişört veya incecik bir kazakla kombinleyin. Emin olun stilettolarla ya da topuklu parmak arası ayakkabılarla son derece hoş bir havaya sahip olacaksınız.

İNCE PAMUK KAZAKLAR

Tamam haklısınız henüz hiçbirimiz kazaklardan bahsedecek durumda değiliz. Hâlâ plaj kıyafetleri satın alırken kazak konusu da nereden çıktı diyebilirsiniz. Ancak hafif serinliklerde emin olun pamuk, ipek ya da ketenden yapılmış kazaklar emin olun işinize çok yarayacak. Şu an bu kazakları şortlarınızla giyebilirsiniz. Ancak önümüzdeki günlerde çeşitli kazaklarla ve jean pantolonlarla bu kazakları bir arada kullanacağınızı unutmayın. Dediğimiz gibi henüz indirimler devam ederken kesinlikle bu parçalardan birkaç tanesini dolabınıza ekleyin.

BEJ PANTOLONLAR

Koyu bej, 2026 sonbaharı için satın alınması gereken en trend pantolon rengi. Şık görünüyor ve her şeyle uyumlu. Kabul edelim kolaylıkla kullanılabilir bir parçadan daha çok neye ihtiyacımız var ki?