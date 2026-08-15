7/24 şehirde yaşam

Konser

Antik kentlerde senfonik konserler

Uluslararası DJ ve prodüktör Burak Yeter, dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina ve La Casa de Papel dizisinin sesi Cecilia Krull canlı senfoni orkestrası eşliğinde seyircilerle bir araya gelmeye devam ediyor. D&R ve idefix'in sponsorluğunda 5 Ağustos'ta Aspendos'ta başlayan Senfonik Konser serisinde sıra Bodrum'da... Dünyaca tanınan üç sanatçı, 19 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da sanatseverlerle bir araya gelecek. 26 Ağustos'ta yine Aspendos'ta sahne alacak olan üç sanatçı, 9 Eylül'de Nevşehir'de, 11 Eylül'de Denizli Hierapolis Antik Tiyatro'da, 16 Eylül'de Bodrum'da, 23 Eylül'de Efes Antik Tiyatro'da, 30'unda yeniden Aspendos'ta konser verecek. Konser serisi 4 Ekim'de CSO Ada Ankara Sahnesi'ndeki konserin ardından 5 Ekim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konser ile sona erecek.

Festival

Ayvalık'ta festival zamanı

Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi (AIMA) tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen AIMA Müzik Festivali, 18 - 30 Ağustos tarihleri arasında klasik müziğin seçkin isimleri ile gelecek vadeden genç müzisyenleri Ayvalık'ın tarihi ve kültürel mekânlarında sanatseverlerle buluşturuyor. 28 yıldır Ayvalık'ta, enstrüman ustalık sınıflarının (masterclass) doğal bir uzantısı olarak hayata geçirilen festival, Sabancı Vakfı desteğiyle bu yıl da müzikseverlere dolu bir program sunuyor. 18 Ağustos'ta AIMA Yaylı Altılısı konseriyle başlayacak festivalde caz sahnelerinin en dinamik gruplarından Kolektif İstanbul, Varyan Quartet, genç kuşağın iki başarılı temsilcisi Jaime Naya ve Eda Seviniş, Nomad Quartet ve keman sanatçısı İmge Tilif konser verecek.

Sergi

Anadolu Sergileri Iğdır'da

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan yapılan özel seçkileri sanatseverlerle buluşturan Anadolu Sergileri'nin Lezzet başlıklı yeni seçkisi, bugün ve yarın İş Bankası Iğdır Şubesi'nde ziyaret ediliyor. Toprağın bereketini ve emeğin değerini yansıtan seçki, farklı kuşaklardan sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Naci Kalmukoğlu ve Feyhaman Duran'ın Iğdır ile özdeşleşen kayısılarının, Nazlı Ecevit'in hamur açan kadınlarının, Fahir Aksoy'un çarşı ahalisinin ve Yalçın Gökçebağ'ın çay hasadının izleneceği seçki, kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel birikimi gündelik yaşamdan kesitlerle buluşturuyor.

Festival

Kaş Caz Festivali 8. yılında

Akdeniz'in en büyüleyici duraklarından Kaş, bu yaz bir kez daha cazın rafine tınılarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kaş Caz Festivali, 8. yılında 28–30 Ağustos tarihleri arasında müzikseverlerle buluşuyor. Üç gün boyunca konserler, söyleşiler, gün doğumu dinletileri ve gece yarısına uzanan etkinliklerle zenginleşen festival, bu yıl Kökler ve Göçler teması etrafında şekilleniyor. Festivalde saksafon sanatçısı Anıl Şallıel'in çok katmanlı projesi 166 Days, Tuluğ Tırpan, Serkan Çağrı, Mehmet Akatay ve Mehmet Özen'den oluşan Homeland ve çağdaş cazın güçlü seslerinden Julia Biel gibi isimler sahne alacak.

Etkinlik

Açık hava'da sinema keyfi

Yaz akşamları için yapılacak en güzel aktivite sinema. Kültürümüzde zaten var olan yazlık sinema geleneği, form değiştirse de yine seyirciye nostaljik atmosfer yaşatmaya devam ediyor. Örneğin Atatürk Kültür Merkezi'nde dün son dönemin en popüler filmi Odyssey'in gösterimiyle başlayan açık hava yaz sineması etkinliği, bu akşam La La Land ile devam edecek. 13 Eylül'e dek her cuma ve hafta sonu birbirinden güzel filmler AKM'de izleyicilerle buluşacak. Öte yandan şehrin çeşitli yerlerinde de açık hava sineması geleneği yaşatılıyor. Örneğin, bu yıl aldığı Oscar ödülleriyle dikkat çeken Savaş Üstüne Savaş 17 Ağustos'ta, Muhteşem Marty 19 Ağustos'ta, Kurtuluş Projesi de 21 Ağustos'ta ENKA açık hava sineması'nda seyirciyle buluşacak. Tüm film gösterimlerinde "1 bilet alana 1 bilet bedava" kampanyası uygulanacak. Yönetmen Christopher Nolan'ın 2010'da çektiği Leonardo DiCaprio, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy ve Marion Cotillard gibi dev bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren Başlangıç filmini de 21 Ağustos akşamı Zeytinburnu'ndaki Fişekhane'de izlemek mümkün. Zorlu PSM'deki Pluxee sinema günleri programında da yarın akşam ABBA'nın ölümsüz şarkılarından ilham alan müzikal komedi Mamma Mia, pazartesi akşamı da Amy Winehouse'un hayatını anlatan Back to Black filmi gösterilecek.

Tiyatro

Zengin Mutfağı'nı izlemeyen kaldı mı?

Açık havada tiyatro izlemeyi seviyor musunuz? Peki ya Şener Şen'i? Cevabınız evet ise güzel bir haberim var. Usta oyuncu Şener Şen'in efsaneleşen performansıyla Zengin Mutfağı, 18 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava'da seyirciyle buluşacak.