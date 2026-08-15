Kopenhag sokaklarından ilham alma zamanı

2000'li yılların başları, moda blogları'nın da ilk olarak hayatımıza girdiği yıllardı. Bu bloglar ile birlikte moda dünyasının içinde aktif olarak yer almayanlar da modaya dair duruşlarını, kombinlerini, bakış açılarını demokratik bir şekilde paylaşmaya başladı. Onlarla birlikte sokak stili kavramı iyiden iyiye hayatımıza girdi. Ve o ilk naif, beklentisiz moda paylaşımlarının ardından kısa bir süre sonra tüm sistem para kazancı üzerine dönmeye başladı. Sonuç mu? Blog'lar farklı sosyal paylaşım alanlarına dönüştü. Moda dünyası evrildi ama konu garip bir denkleme döndü. Defilelerin hızlıca sosyal medyada paylaşılması mesela tasarımcıların ürünlerinin aynı hızla moda markaları tarafından kopyalanmasına neden oldu. Moda haftaları pandeminin de etkisiyle eski önemini yitirmeye başladı, moda haftalarının şehirlere kattıkları ekonomik kazanç da üzücü bir şekilde kaybedildi. Son birkaç yıldır sosyal medyanın daha az etkili olduğu denklemler kurulmaya çalışılıyor moda dünyasında. Moda markaları daha az influencer ile çalışıyor, defilelere daha azı davet ediliyor mesela. Ve moda haftaları yeniden eski önemlerine kavuşturulmaya çalışılıyor.

Ama tüm bunlara rağmen genel trendlerden en az etkilenen ve kendi özelliğini koruyan bir moda haftası var ki onun yeri de başka artan önemi de! Eminim tahmin ettiniz. Kopenhag Moda Haftası bu haftaki konumuz, daha doğrusu o hafta sırasında dikkat çeken sokak stilleri. Çünkü emin olun bu moda haftasında dikkat çeken her şey ileriki günlerde tüm moda dünyasının dikkatini çekecek ve bizler için de bir trend haline gelecek. Uzun lafın kısası Kopenhag Moda Haftası uzun zamandır sokak stilinin öncüsü olmuş durumda. Bunda zahmetsiz İskandinav pratikliği tabii ki önemli bir etken. İskandinavlar giyinmeye yönelik daha eğlenceli ve kısıtlama tanımayan bir yaklaşıma sahip. Beklenmedik renk ve desen kombinasyonlarından püsküllü ve pullu aksesuvarlara kadar haftanın en şık ön sıra konukları, 'az çoktur' enerjisini benimsemenin önemini ortaya koydu. İşte tam anlamıyla sonbahara girmeden önce bizlere ilham verebilecek Kopenhag'da dikkatimizi çeken stil trendleri. Bu parçalar, eylül ayında giyinmeyi çok daha kolay hale getirecek.

PÜSKÜL DETAYI

Kombinlere daha farklı, dikkat çekici ve bohem bir hava katmanın en kesin yolu kesinlikle püsküller. Bu detay, hemen hemen her kıyafete ilgi çekici bir hava katmanın yanı sıra, bir odaya girmeden önce bile varlığınızı belli eder. Püsküllü ceketler, eteklerde püsküllü bitişler, püskül detaylı çantalar. Bu sezon hepsi çok ama çok popüler.

PUANTİYELER YİNE GÖZDE

Kopenhag Moda Haftası'ndaki sokak stili , baskılarla doluydu. Ancak sezonun baskın desen trendi olan puatiyeler belki de görmeye çok da alışık olmadığımız şekillerde sokaklarda karşımıza çıktı. Rengarenk hatta uyumlu olacağını düşünemeyeceğiniz farklı renklerdeki puantiyeler bu sezon bol bol karşımızdaydı. Moda haftasına katılanlar, büyük ve küçük noktaları bir arada kullanarak ölçekle denemeler yaptı. Bazıları ise olumlu ve olumsuz etkilerle oynamak için tek renkli tasarımları tercih etti. Beyaz veya krem rengi zemin üzerine siyah puantiyeler, bazıları için nötr bir renk görevi gördü. Ve beklenmedik şekilde puantiye deseni en çok kamuflaj desenli parçalarla bir arada kullanıldı.

KALEM ETEKLER

Siyah deri ve koyu renk kotlardan cesur satenlere kadar, kalem etekler her yerde. Kopenhag Moda Haftası da bunun ispatı gibiydi. Bu etek trendi, sonbahar öncesi, sonbahar ve hatta kış için de geçerli olacak. Birçok tasarımcı bu tarz eteklere sonbahar-kış sezonlarında yer vermiş durumda. Moda evleri bu tarz etekleri yakasız ceketler ve dar kesimli blazer ceketlerle kombinlemeye odaklanırken, Kopenhag'dakiler renkli düğmeli gömlekler ve kısa tişörtlerle de şık göründüklerini kanıtladılar.

BERMUDA ŞORT

Bermuda tarzı şortlar, önümüzdeki günlerde kalıcı olmaya devam edecek. Bu şortların en güzel yanı bol ve şık kalıpları olanlarını bir etek gibi ofiste de rahatlıkla giyebiliyor oluşunuz. Kopenhag Moda Haftası'nda birçok şık giyimli kişi, şortların sofistike havasından yararlanarak onları klasik düğmeli gömlekler ve topuklu ayakkabılarla kombinledi. Mükemmel bir şort ararken gerçekten yanlış yapamazsınız.

PARLAK IŞILTILI PAYETLİ

Aslına bakarsanız gece giyimi için popüler olan ne kadar kumaş varsa Kopenhag sokaklarında sabah saatlerinde görmeniz mümkün. İşin ilginç yanı doğru kombin denklemleriyle bu kumaşlar hiç de dikkat çekici görünmüyorlar. Parıltılı bir elbise veya uzun eteği, sportif bir rüzgarlık gibi kullanışlı bir üst giyimle kombinlemek popüler bir tercihti; aynı şekilde tüm bu ışıltıyı cesur renkli bir ayakkabıyla dengelemek de öyle.

DÜZ PAÇA JEAN PANTOLON

İskandinav kızlarının en iyi bildiği şeylerden biri de jean pantolon kombinlemek. Moda dünyasında şu an genel olarak bol kesimli, hatta balon paça veya fıçı paça jean pantolonlar popüler. Ama Kopenhag sokaklarında şu an en klasik jean pantolon modeli popüler. Yani rahat, düz paçalı jean pantolonlar. Sade tasarımı mevsimsiz ve uyarlanabilir olup, en önemlisi farklı ayakkabılarla zahmetsizce kombinlenebilir olmaları da popüler olmalarının en büyük nedeni.

DELİKLİ BABETLER

Kopenhag'da ana ulaşım aracının bisiklet olduğu düşünüldüğünde, topuklu ayakkabı giyen birçok insan görmek şaşırtıcı. Topuklu ayakkabı ya da basit bir parmak arası terlik giymediklerindeyse tercihlerini delikli babetlerden yana kullanıyorlar. Bu ayakkabıyı sonbahar öncesi için mükemmel kılan şey, ayağı kapalı tutarken, üzerindeki delikler sayesinde nefes alabilirlik sağlamasıdır.

BROŞ BOLLUĞU

Püsküller gibi broşlar da birçok markanın defilesinde yer alıyor. Sokak modasında ise bu dekoratif aksesuvar, sade bir giysiye havalı bir unsur kazandırmak için gizli bir silah haline geldi.

DESEN ETKİSİ

Kopenhag Moda Haftası, çarpıcı baskılar olmadan düşünülemezdi. Bu sezon leopar desenli çantalarla giyilen dinamik çiçek desenlerinden, çizgili pantolon-gömlek takımlarına ve grafik desenli terliklere kadar, yapabileceğimiz en doğru analiz bir kombinde tek bir motifin yeterli olmadığı olabilir. Siz de farklı desenleri bir arada kullanmaktan çekinmeden ortaya farklı görüntüler çıkarabilirsiniz.

KIRMIZI DOKUNUŞ

Öne çıkmak için yarışan birkaç renk vardı: şerbet sarısı, turkuaz/ akuamarin, yosun yeşili; ancak kırmızı, en önemli vurgu rengi oldu. Kırmızı vurgu teorisinin sokak stili yorumunda, parlak kazaklar bembeyaz elbiselerin üzerine giyilirken, kiraz rengi tığ işi sandaletler beklenmedik bir canlılık kattı.