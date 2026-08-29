7/24 şehirde yaşam

Ankara'da dans zamanı

Ankara'daki CerModern Açık Hava Sahnesi bugün ve yarın 9. Uluslararası SOLO Çağdaş Dans Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Dansın en yalın ve en güçlü anlatım biçimlerinden biri olan solo performansların sahneleneceği festival, Türkiye'nin yanı sıra 13 ülkeden 21 dans sanatçısını Ankara'da bir araya getirecek. Türkiye, Portekiz, İtalya, Fransa, Brezilya, İngiltere, Polonya, Gürcistan, Yunanistan, İspanya, Macaristan, Çekya, ABD ve Çin'den dans sanatçılarının katılacağı festivalde, iki gün boyunca sahne performanslarının yanı sıra söyleşiler, atölye programları ve sosyal etkinlikler de yer alacak.



Janoska Ensemble Bodrum'da

Klasik müziğin sınırlarını doğaçlama ve farklı müzik türleriyle yeniden ele alan Janoska Ensemble, 31 Ağustos'ta Bodrum Kalesi'nde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Konserde topluluk, klasik müziği caz, tango ve Latin müziğinden beslenen, doğaçlamaya dayalı özgün Janoska Style yorumuyla sahneye taşıyacak.





David Garrett hitleri yorumluyor

Klasik müzik ile rock/pop dünyasını buluşturan keman virtüözü David Garrett, yeniden ülkemize geliyor. Millennium Symphony Open Air Tour 2026 kapsamında bu akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde özel bir konser verecek olan sanatçı, kariyeri boyunca imza attığı Rock Symphonies projesinin başarısının ardından, bu yeni projesiyle son çeyrek yüzyılın müzikal hafızasını sahneye taşıyor. Klasik müziği pop ve rock dünyasının dinamizmiyle birleştiren "crossover" akımının öncülerinden olan Garrett; Beyoncé, Taylor Swift ve Ed Sheeran gibi günümüzün popüler isimlerinin hitlerini kemanıyla yorumlayacak.





AKM'de yeni sergi

Ekol Tatbiki Sanat Topluluğu, Bauhaus anlayışıyla şekillenen Tatbiki Güzel Sanatlar geleneğini günümüz sanat üretimiyle buluşturan Ekol Tatbiki vol. 8 adlı sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Berrin Aksu'nun üstlendiği sergi, 4-14 Eylül 2026 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Müzik Platformu'nda ziyaret edilebilecek.





Adamlar Harbiye'de

Kendine has anlatımı, güçlü sözleriyle alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Adamlar, 31 Ağustos akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. 2014 yılında yayımladıkları ilk albümlerinden bu yana ezbere söylenen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Adamlar, Rüyalarda Buruşmuşuz, Acının İlacı, Koca Yaşlı Şişko Dünya ve daha birçok sevilen parçasını sevenleriyle birlikte söyleyecek.





Bitkilerden ilhamla

Ekolojik sanatçı Neslihan Yetişkin, yeni sergisi Aidiyet Bahçesi ile 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında Bozcaada Itırlı Bahçe'de sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Doğanın yol alma ve yeniden kök salma biçimlerinden yola çıkan Yetişkin, yeni sergisinde insanın yer, ev, bellek ve aidiyetle kurduğu ilişkiye odaklanıyor. Anadolu'nun kadim boya reçetelerini araştıran sanatçı, eserlerini doğal mazemelerle üretiyor. Yetişkin, yeni çalışmalarında keten kumaşları siyah havuç, meşe palamudu, pas ve doğal boyalarla dönüştürüyor.

Suçlu mu kahraman mı?

Tiyatroadam'ın ödüllü oyunu Jan Dark'ın Öteki Ölümü tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Berk Yaygın, Deniz Özmen ve Pelin Abay'ın rol aldığı oyun, bu akşam Ankara'da Kulis Sanat Tiyatrosu'nda 2 Eylül'de de İstanbul'da Moda Sahnesi'nde sahnelenecek. Stefan Tsanev'in yazdığı oyun, "Sürünerek, onursuzca yaşamak mı, yoksa sürünmemek, onurunu kaybetmemek için ölmek mi?" sorusuna yanıt arıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör