Peribacaları arasında tam gaz

Bu kez Kapadokya'ya yalnızca bir gazeteci olarak gitmedim. Kapadokya Rallisi'nde yarış otomobillerinden önce parkura çıkan güvenlik aracındaydım. Direksiyonda Avrupa'da kategorisinde ralli şampiyonu olan ilk Türk kadın pilot Nazan Zorlu, yanımızda ise hayatının ilk co-pilotluk deneyimini yaşayan genç Eda Gülsün Celepgil vardı. Eda, TOSFED Kadınlar Komisyonu tarafından kadınlar için düzenlenen uygulamalı co-pilot eğitiminin 2025 katılımcılarından ve bu organizasyonda ilk co-pilotluk pratiğini yapma imkanı buldu. Görevimiz sürücüler piste çıkmadan önce etapları geçmek, yol üzerindeki arızaları, aksaklıkları ve güvenlik sorunlarını tespit edip bildirmekti. Virajlar, toprak yollar, ani iniş çıkışlar... Ralliyi yol kenarından izlemek başka, yarış otomobillerinden hemen önce aynı etaptan geçmek bambaşkaymış.

Projenin hamisi Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ödül töreninde bir an bile boş kalmayacak kadar yoğundu. Dönüş uçağıma çok az kalmıştı. Röportaj için başka bir zaman bulamayacağımı anlayınca protokole sızıp başkanın yanına oturdum. Sutopu 1. Ligi'ni Türkiye üçüncüsü olarak bitiren Nevşehir Belediyesi Kadın Takımıyla röportajımı hatırlatınca tebessüm ederek, "Sadece üç dakika, halkı bekletmek ayıp olur." dedi. Teşekkürler başkan...



- Karting pistinin ortaya çıkışı nasıl oldu?

- Gençlerin güvenli olmayan ortamlarda hem kendi canlarını hem de başkalarının canlarını tehlikeye attığını gördük. Onlara "Size drift alanı yapacağız" diye söz vermiştim. İşe girince "Bunu büyütelim, karting pistine çevirelim" dedik. Ortaya gerçekten muhteşem bir pist çıktı. İlk gece yarışını da Kapadokya Motorsporları Kompleksi'nde yaptık. Şimdi ralliye ev sahipliği yapıyoruz. Motor sporları için Nevşehir artık bir merkez haline geldi.

- Peribacalarının içinde bir rota rüya gibiydi. Tarihçilerden eleştiri aldınız mı?

- Bütün yaptığımız işlerde olduğu gibi bu yarışta da tarihi alanlara, doğal alanlara zarar vermeden bir güzergah oluşturduk. Kapadokya bizim için çok kıymetli. Bize aktarıldığı gibi, bizden sonraki nesillere de bizim aktarmamız lazım. O yüzden gözümüz gibi bakmamız lazım. Gözümüz gibi de baktık, bakacağız.

- Ralli aynı zamanda Nevşehir için yeni bir turizm alanı olacak sanırım...

- Kesinlikle... Turizmde çeşitliliği artırmamız lazım. Bunun en önemli ayaklarından biri de ralli. Ralli turizmdeki çeşitliliği artırıyor. Kapadokya'nın eşsiz manzarasında sporcularımız yarışıyor. Bir sonraki yıl için şimdiden sabırsızlanıyoruz.



BODRUM'DAN BAŞKANIN PROJESİ GETİRDİ

Afşin Baydar 1982'den beri otomobil sporlarının içinde. Aktif sporculuğunu 2022'de bıraktı. Ford takımında co-pilot olarak genç pilotların yetişmesine katkı verdi. TOSFED bünyesinde görev yapıyor. "Her şey caddede drift yapan gençlerle başladı. Başkanımız Rasim Arı, gençlere söz vermiş. Başkent Turing Spor Kulübü Başkanı Erdem Öksüz de 'Başkanım buraya karting pisti yapalım. Anadolu'da böyle bir şey yok' demiş. Pisti bir yılda Ulusal Karting Şampiyonası'nda yarış yapılabilecek hale getirdik. İlk karting yarışımızı da burada yaptık. Bodrum'da oturuyordum, emeklilik bana göre değilmiş. Başta gelip giderim diye düşünüyordum. Şimdi yılın altı-yedi ayını burada geçiriyorum. Buraya her yıl milyonlarca turist geliyor. Turistin yapacağı tek şey balona binmek olmamalı. İleride Dünya Ralli Şampiyonası veya Avrupa Ralli Şampiyonası gibi organizasyonları planlayabiliriz. Böyle bir yarış yalnız Nevşehir'i değil Kayseri ve Aksaray'ı da içine alabilir. Otomobil sporlarının bölgeye çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum."



TOSFED GENÇLERİ BEDELSİZ YARIŞTIRIYOR

- TOSFED Sportif Direktörü olarak, Kapadokya Rallisi'nin Türk sporuna katkısını anlatır mısınız?

Murat Kaya: Kapadokya Rallisi görsel, yöresel ve şehrin dinamikleri açısından şampiyonaya güzel bir yer katıyor. Kocaeli, Ankara, İstanbul'da yarış yapmak elbette olacak ama ülkemizin değerli tarihi dokularına da dokunmak gerekiyor. Otomobil sporlarının buraya gelmesi şehirde bir farkındalık yaratıyor. İki hafta önce burada Türkiye Karting Şampiyonası yaptık. Uzun bir aradan sonra gece yarışı oldu. Bu pistle halk buluşacak. Buradaki gençler, çocuklar eğitim alacak ve belki buradan birçok yeni sporcu çıkacak.



- Otomobile meraklı çocuğu olan ailelere ne söylersiniz?

- Çocuklarını eğitimle bu sporla tanıştırabilirler. "TOSFED Yıldızını Arıyor" diye altı-yedi yıldır devam eden bir projemiz var. 18-26 yaş arasındaki gençleri eğitiyoruz, brifing veriyoruz, otomobile bindiriyoruz. Başarılı olan kadın ve erkek sporcuları bir sonraki sezon TOSFED bedelsiz yarıştırıyor. Daha küçük çocuklar da kartingle başlayabilir. Nevşehir'deki pist bunun için önemli bir imkân. Bu eğitimlerin yarış dışında da faydası var. Sonuçta bu çocuklar yarın trafiğe çıkacaklar.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör