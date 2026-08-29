Sonbaharın yeni gözdeleri

Resmen sonbahara adım atıyoruz. Ağustosun bitmesiyle yaz sezonunun da sonuna gelmiş durumdayız. Yeni sezon demek dolaplarımızı elden geçirmek ve alışverişe çıkmak da demek. Tabii tüm bunları yapabilmek, trendler arasında kaybolmamak ve bir yandan da demode bir görünümle yeni sezona adım atmamak için yapmanız gereken şey ise bu sonbahar- kış sezonunda popülaritesini kaybedecek olan trendleri mercek altına almak. Bu sezon belirli trendler dikkat çekecek şekilde ön plana çıkmaya başlıyor ve onların tam zıddı olan trendler de gözlerden kayboluyor. Haydi gelin o zaman yükselen ve düşüne geçen trendlere yakından bakalım.



ELVEDA BOL PAÇA JEAN'LER

Tamamen pandemiden beri tam bir dönüşüm içindeyiz. Evde kaldığımız zamanlarda alıştığımız o rahatlık trendi bugünlere kadar geldi bizimle beraber. Bol paça pantolonlar ve jean'ler de o dönemlerden beri hayatlarımızda. Ancak bu sonabahar-kış sezonunda farklı bir şey oluyor ve o jean'lere elveda diyoruz. Onun yerini bizim daha Avrupai görünmemizi sağlayacak olan sigaret kesim jean'ler hayatımıza güçlü bir şekilde giriyor. Bu tarz pantolonlarla daha bilinçli, daha olgun ve daha iddialı bir görünüme sahip olabilirsiniz. Bu sezonun tüm trendleri de bu tarz kesimli jean'lerle çok daha uyumlu olacak.

LOGOLU KOLYELERDEN KURTULDUK

Hangi lüks modaevi olursa olsun ona ait logolu bir mücevher taşımak aslına bakarsanız modadan çok anlamamanın göstergesidir. Lüks modaevleri ya kendi niş gerçek mücevher koleksiyonlarını çıkarırlar ya da aslına bakarsanız kendi tasarımlarının logosuz mücevherlerle kullanılmasını tercih ederler aslına bakarsanız. Oysa pandemi sonrası hep beraber bir logo zehinlenmesi yaşadık. Oysa bu sezon bu logolu tasarımlar tamamen ortadan kalkıyor. Bunun yerine klasik mücevherler ya da daha sanatsal mücevherler popüler olmuş durumda.

GÖZLÜKTE TREND PEŞİNDE KOŞMAK BİTTİ

Güneş gözlükleri çok entresan bir konudur. Çünkü aslına bakarsanız her birimizin yüz şekline uygun olan modeller bellidir. Cilt ve saç rengimize göre kullanabileceğimiz renk yelpazesi de aynı şekilde çok bellidir. Ancak buna rağmen her sezon lüks markalar yeni güneş gözlüğü modellerini piyasaya sürerler ve birçok kişi trendleri takip etmek adına kendisine yakışsın yakışmasın o modelleri satın almaya çalışır. Kabul edelim birçok kişi komik bile görünüz bu trend peşinde koşma sevdası nedeniyle. Bu sezon güneş gözlüklerinde treni modelleri bir yana atma zamanı. Onun yerine oldukça klasik hatta 90'lardan fırlamış gibi görünen modeller dikkat çekici şekilde ön plana çıkıyor. Yumuşatılmış oval camları olan ve biraz daha kalın saplı modeller çok daha ön planda.

KISACIK BLUZLAR KAYBOLUYOR

Bol pantolonlarla vücut hatlarımızı net bir şekilde gösteremiyorduk. Bu nedenle de hatlarımızı belli eden kısa üstler bizim proporsiyonumuzu gösterebileceğimiz bir araç haline gelmişti. Oysa artık yeni kesimlerle bu tarz bluzlar ve tişörtler işlevselliklerini yitirdi. Bunun yerine uzun bluzlar ve tişörtler yeniden çok popüler. Arka kısmı daha da uzun hatta neredeyse yerlere kadar uzanan modeller ise çok ama çok popüler.

PENCERE DETAYLARINA SON

İçimden "Çok şükür kurtulduk" diyeceğimiz bir maddeye geldik. O her yanı pencere detaylı, bol bol kesiklerle vücudun her tarafını gösteren elbiseler bu sonbahar-kış sezonundan itibaren demode olmuş durumda. Birçoğunuzun içinizden "Çok şükür" dediğine eminim. Kadınların genel aurası ve vücutlarının bir bütün olarak güzelliğini göstermek yerine parça parça seksi olmaya çalışılan bu tarz modeller gerçekten nasıl oldu da popüler oldu onu da bilemiyorum doğrusu. İncecik, hani 0 beden ve 1.70'in üzerinde boyunuz yoksa asla yakınından bile geçmemeniz gereken bu modelleri bir de daha yuvarlak hatlı kadınlar giydi ne yazık ki popüler oldukları için. Ortaya çıkan kötü görüntüleri uzun süre unutabilmemiz imkansız. Peki bu zorlayıcı elbise modelleri yerine ne popüler oldu? Daha dökümlü, dekoltesiz, vücudu boğmadan saran elbiseler bu sezon çok ama çok popüler.

MİKRO EL ÇANTALARI İLE VEDALAŞIN

Evet çok sevdik mikro el çantalarını. Belki çocukluk dönemimizi hatırlattılar, belki daha hafif hissetmemizi sağladılar. Daha Doğulu görüşe sahip olan ülkelerde bu tarz çantalar bir sosyo-ekonomik durum göstergesi olarak bile kullanıldı. Minicik çanta kullanan kadınlar iş hayatında yer olmasına gerek olmayan kadınlar olarak konumlandırıldılar. Oysa lüks modaevleri bu sezon için düzenledikleri defilelerde hayatın içinde daha doğrusu iş hayatının içinde bulunan kadınlardan ilham aldıklarını net bir şekilde ortaya koydu. Büyük çantalar, hani içine makyaj çantanızı, laptop'unuzu ve parfümünü koyabildiğiniz genişlikteki çantalar çok ama çok popüler olmuş durumda. Bir anda pratiklik ve çalışma hayatının içinde olmak da trendi ve popüler hale gelmiş durumda.

AYAKKABILARIN BURUNLARINA DİKKAT

Abartılı, keskin, zorlayıcı, platformlu, logolu ayakkabılar demode oldu. Artık rahat bir soluk alabilirsiniz. Bunun yerine badem burunlu, 90'lardan kalmış gibi görünen, daha az topuklu, daha ayakları toparlayan modeller çok ama çok popüler. Krem ve siyah böyle iki ayakkabı alıp kombinerinizi mükemmel bir hale getirebilirsiniz. Bu tarz modeller hem jean'lerle hem de pantolonlarla çok hoş ve Avrupai bir görünüme sahip olmanızı sağlayacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör