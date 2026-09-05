7/24 şehirde yaşam

Fındıkkıran'a çağdaş bir yorum

Bolşoy Tiyatrosu'nun Romeo ve Juliet ile Kuğu Gölü prodüksiyonlarını İstanbul seyircisiyle buluşturan Art Seasons, bu kez Moskova'nın köklü sanat topluluklarından Novaya Opera / Balet Moskva'yı İstanbul'a getiriyor. 35 yıllık topluluk Fındıkkıran: Bu Bir Masal Değil isimli eseriyle Çaykovski'nin dünyaca ünlü eserine alışılmışın dışında bir perspektiften yaklaşıyor. Fındıkkıran denildiğinde akla gelen masalsı dünya, tütüler ve klasik bale estetiği bu kez yerini bambaşka bir anlatıya bırakıyor. Altın Maske ödüllü koreograf Pavel Glukhov'un klasik Fındıkkıran anlatısını I. Dünya Savaşı'nın gölgesinde yeniden yorumladığı yapım 11-12 Eylül'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelenecek.



Bozcaada'da caz keyfi

Bozcaada'nın ilhamıyla 2017'de yola çıkan Bozcaada Caz Festivali, bu yıl onuncu kez müzikseverlerle adada buluşuyor. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) katkılarıyla dün başlayan festival bugün ve yarın da müzikseverleri cazın doruklarına ulaştıracak. Geçicilik temasıyla düzenlenen festivalde bu akşam Salih Saka 10. Yıl Dans başlığı altında Ayazma Manastırı'nda konser verecek. Saka'nın yanı sıra bugün Danae Palaka, Gevende, Selçuk Ergen, Cem Malak, Cem Aksel gibi isimlerin sahne alacağı festival, yarın da Bova Presents: 3Pillie, Gülnihal, Hemi, Emir Üründül, Ögem Yılmaz'ı ağırlayacak.



EFSANE MÜZİKAL GELİYOR

I Will Always Love You, I Wanna Dance With Somebody, I Have Nothing gibi müzik tarihine damga vuran şarkıları, sinema tarihinin en unutulmazları arasında yer alan aşk hikâyesi ve dünya standartlarındaki dev prodüksiyonuyla bugüne kadar 3,9 milyondan fazla izleyiciyi büyüleyen The Bodyguard, orijinal uluslararası cast kadrosuyla İstanbul'a geliyor. 11 Eylül'de Zorlu PSM'de perde açacak olan müzikal, çarpıcı sahne tasarımı, güçlü canlı orkestrası ve etkileyici koreografileriyle 20 Eylül'e kadar seyirciyle buluşacak.



İKİ GÜÇLÜ SES AYNI SAHNEDE

Habitat'ın kendi dünyasını kurduğu "Kendi Habitat'ımızda Buluşmalar" konser serisi, 12 Eylül akşamı iki güçlü kadın vokali aynı sahnede buluşturuyor. Hilltown Habitat Açık Hava Sahnesi'ndeki gecenin ilk konuğu, kendine özgü vokali ve şiirsel anlatımıyla müziğinde derin izler bırakan Jehan Barbur olacak. Ardından sahne, Türkiye'nin en özgün ve güçlü yorumcularından Ceylan Ertem'e emanet edilecek.



BERGÜZAR KOREL KÜREK FESTİVALİNDE SAHNE ALACAK

ATV'de ekrana gelen A.B.İ dizisinde rol alan Bergüzar Korel, DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup kapsamında 12 Eylül akşamı sahne alacak. Kürek sporunun regata geleneğini İstanbul'a taşıyan organizasyon, 13 Eylül akşamı ise Pink Martini All-Stars konseriyle sona erecek. Pink Martini'nin yıllar boyunca birlikte sahne aldığı müzisyenleri ve vokalistleri aynı sahnede buluşturan Pink Martini All-Stars, Türkiye'deki ilk performansını festival kapsamında gerçekleştirecek. Organizasyonun ödül töreninin ardından sahne alacak grup, sevilen şarkılarını seslendirecek.



KAHVE KOKUSUNA MÜZİK KARIŞACAK

Türkiye'nin en büyük kahve kültürü buluşmalarından biri olan 12. Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, 10-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Tepe Nautilus'ta gerçekleşiyor. 162 marka, kahve deneyimleri, workshop'lar, gastronomi buluşmalarının yanı sıra 10 Eylül'de Poizi, 11 Eylül'de Pinhani, 12 Eylül'de Burak Kut ve 13 Eylül'de Oğuzhan Koç sahne alarak festival atmosferini müzikle tamamlayacak.



SANATÇIYI BESLEMEYİNİZ

Sanatçı Seda Gazioğlu'nun 7. kişisel sergisi Sanatçıyı Beslemeyiniz / Do Not Feed the Artist, 11 Eylül – 17 Ekim 2026 tarihleri arasında Merdiven Art Space'te izleyiciyle buluşuyor. Gazioğlu, yeni sergisinde sanatçıyı çevresinden beslenen ve kendisine yöneltilenleri dönüştürerek yeniden üreten metabolik bir sistem olarak ele alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör