Bu sonbahar sıcak geçecek

Resmen eylül ayının ilk moda köşesini yazıyorum şu an. Elveda yaz. Tamam hava hâlâ sıcak. Ve biz de tam olarak sonbahar moduna geçebilmiş değiliz. Ama kabul edelim eylül ayı, sonbaharın ilk ayıdır. Gittikçe soğuyacak havayı ve yağışları düşünmek yerine ilk önce bence dolaplarımıza katacağımız yeni parçaları düşünebiliriz. Gardırobunuzu dönüştürmenin birçok yolu var; yeni trendleri benimsemek , stil formüllerini denemek ve zamansız temel parçalar satın almak da dahil. Ancak sonbahara geçişin en basit yollarından biri de yeni bir renk paletini benimsemek. Son birkaç yıla damga vuran o sıkıcı koyu kahverengi tonunu ve siyahları düşünmeyi şimdilik bir yana bırakın. Bu sonbahar-kış sezonu belki de yıllardır hiç görmediğimiz kadar çok ve farklı renkle bambaşka bir havaya sahip. Eğer sonbahar gelip tatil modunu bir yana bıraktığınız zaman eliniz sadece siyahlara ve sıkıcı bej ve kahverengi tonlarına gidiyorsa bence bu yazı size ilham kaynağı olacak. Dolabınızdaki ana renkleri siyah, lacivert, koyu kahverengi ve bejleri kombinlerinizin ana iskeleti olarak kabul edin. Ve aşağıda bahsedeceğimiz renklerden bazı parçalar ya da aksesuvarlar satın alarak dolabınızı yeni sezon için tazeleyin.



Turkuaz tonlar

Turkuvaz bu sezonun en iyi çıkış yapan rengi. Bizim kökenlerimizle de ilgili olduğu için belki de genel olarak kendimize daha da yakın bulduğumuz bir renk. Bu renk yazın son döneminde resmen inanılmaz bir çıkış yakaladı. Bir anda düğünlerde, davetlerde, plajlarda bu rengi görmeye başladık. Şimdi turkuvazı sonbahara adapte etme zamanı. Altın ve turkuvaz küpeler ve kolyeler çok moda diyerek başlamak isterim sözüme. Yani rengi kendi kıyafetlerinize uyarlamakta zorlanıyorsanız sadece aksesuvarlarda kullanmayı tercih edebilirsiniz. Renk doğal olarak siyah, beyaz ve bejlerle çok uyumlu. Kahverengi ve bordo tonlarıyla da beklenmedik bir uyum yakaladığını söyleyebiliriz hatta. Turkuvaz bir gömlek ya da ince bir kazak mesela bu sezon dolabınıza katacağınız bir parça olsun.

Elektrik mavisi

Özellikle yaz sonu bronzlaşan tenlerimize en çok yakışacak renk diyebiliriz. Gece mavisi, kobalt mavisi ya da elektrik mavisi olarak adlandırılan bu renk lüks moda markalarının son dönem kolekiyonlarında oldukça dikkat çekiyor. Ben de şu an geçen kış sezonun sonunda aldığım elektrik mavisi kazağı giyeceğim günleri iple çekiyorum diyebilirim. Bu rengin en güzel yanı dolabınızdaki her parçayla son derece büyük bir uyum yakalayacak olması. Bu rengi, sonbahar gardırobunuzun ihtiyacı olan renk patlaması olarak düşünün.

Taze nane

Eğer biraz daha ferahlatıcı bir renk trendi arıyorsanız, nane yeşilinden başka bir yere bakmanıza gerek yok. Son birkaç aydır, moda dünyasının akuamarin, turkuvaz ve havuz mavisi gibi yeşil ve mavinin çeşitli tonlarına yöneldiğini gördük. İşte bu yüzden nane yeşilinin tekrar gündeme gelmesi sadece zaman meselesiydi. Bu rengin muzaffer dönüşü iki şeye bağlanabilir: Lüks moda markalarının koleksiyonlarında bu mint yeşili tonlara geniş yer vermiş olması ve şov dünyasının ünlü isimlerinin kırmızı halı etkinlikleri için son dönemde bu rengi tercih ediyor oluşları.

Toz pembe

Umarım şimdiye kadar sonbaharın en büyük renk trendlerinin geleneksel olarak kabul edilmeyeceğini anlamışsınızdır, ama asıl mesele de bu zaten. En havalı insanlar gardıroplarına sürpriz ve keyif katacak tonlar arıyor ve birçok ünlü için toz pembe bu amaca hizmet ediyor gibi görünüyor. Geçmişte açık pembenin ortaya çıktığını görmüş olsak da, lüks moda markaları sonbahar-kış koleksiyonlarında daha gül tonları hakimdi. Bu daha yumuşak, daha romantik pembenin varlığı, bir rengi yeterince seviyorsanız, yazla ilişkili olduğunu düşündüğünüz renkleri bile herhangi bir mevsime uyarlayabileceğinizi kanıtlıyor

Bordo yansımalar

Renk yelpazesinin hangi tarafında olursanız olun, herkesin beğenisini kazanan bordo, kırmızı ve kahverengi arasında, baskın olmadan tam ortada yer alıyor. Lüks moda markalarının defilelerinde sıkça karşımıza çıktı. Beyaz, lacivert ve gri ile güçlü bir uyum sağlıyor, ancak baştan aşağı giyildiğinde de çok beğeniyoruz.

Canlı kırmızı

Gördüğümüz her yer kırmızı. Baştan aşağı giyin ya da balıkçı yaka kazaklar, çantalar, eldivenler ve eşarplar aracılığıyla ara ara kırmızıyı kullanın. Kırmızı ve pembe tonlarının bir araya getirilerek tonlu bir görünüm elde edildiği lüks markalardan ilham alın. Bu canlı renk, maksimum etki için siyah ve beyazla da iyi uyum sağlar. Nane yeşilinin ötesinde, moda dünyasının zevklerini genişletmeye iten bir başka renk trendi daha var gibi görünüyor; en azından domates kırmızısının ezici varlığından bunu çıkarabiliriz . Son birkaç sezonda, şarap ve safran esintili renklerin hakimiyetini gördük, bu nedenle bu sulu tonun 2026 ilkbahar-yaz ve 2026 sonbahar/ kış koleksiyonlarında da ortaya çıkması mantıklı.

Kraliyet moru

Bu sezonun en beklenmedik yükselişi mor renkte. Morun her rengi çok ama çok moda. Parlak patlıcan morundan mücevher tonlu ametiste kadar, kraliyetle özdeşleşen bu renk bu sezonun yıldızı. Lüks markalar çoktan bu renge koleksiyonlarında geniş yer vermiş durumda. Bu rengi siyahlarla olduğu kadar kahverengilerle de rahatlıkla bir arada kullanabilirsiniz.

Hardal sarısı

Daha geleneksel bir renk trendi arayanlar için, sonbaharın görsel olarak en yaygın unsurlarından birine, yani yapraklara gönderme yapmayı düşünün. Dışarıdaki değişen yaprakları anımsatan koyu hardal sarısı veya yanık karamel tonlarında bir renkle gardırobunuzu sonbahara hazırlamaktan daha iyi bir yol olabilir mi? Bu tonlara yağ yeşilini de eklemek isterim. Gözünüzün önünde bu büyüleyici renk yelpazesi canlandı öyle değil mi?



RENK PUSULASI GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE OLSUN

KRALİYET MORU Patlıcan kırmızısından ametist kırmızısına uzanan koyu mor, Celine, Loewe ve Balenciaga koleksiyonlarının temelini oluşturuyor. Domates kırmızısı: Cesur kırmızı, triko, aksesuvar ve baştan ayağa podyum görünümlerinde hakimiyetini sürdürüyor.

ELEKTRİK MAVİSİ Yüksek etkili elektrik mavisi, nötr renklerle veya tek renkli bir ifade olarak kullanıldığında keskin bir etki yaratıyor.

SULU ŞEFTALİ Pembe ve turuncunun beklenmedik bir karışımı, sonbahar kadife ve trikolarına sıcaklık katıyor.

TURKUVAZ Alışılagelmiş yaz rengi sınıflandırmasının dışına çıkan parlak turkuaz, deri ve iddialı elbiselerde kendine yer buluyor.

K TOZ PEMBE Yumuşak, romantik gül tonları, daha kalın kışlık giysilere nazik ve beklenmedik bir kontrast katıyor.

TEREYAĞI SARISI Soluk, sade sarı, mevsimsel nötr renklerle kolayca karıştırılabilmesi nedeniyle favori olmaya devam ediyor.

TAZE NANE Soğuk havalarda giyime serin bir geçiş sağlayan canlı, açık bir pastel tonu.

BORDO VE KIRMIZI MAUN Zengin bir nötr alternatif görevi gören, sofistike bir soğuk hava klasiği.

GECE MAVISI Neredeyse siyah gece mavisi tonları, minimalistler için çok yönlü, pahalı görünümlü bir temel sunar.

TERRACOTTA Sonbahar yapraklarından ve doğal kakao tonlarından ilham alan, toprak tonlarında, rustik bir sıcaklık.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör