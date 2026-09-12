7/24 şehirde yaşam

Kültür Yolu ilk kez Kahramanmaraş'ta

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 12-20 Eylül tarihleri arasında 18. durağı Kahramanmaraş oluyor. UNESCO Edebiyat Şehri kimliğiyle öne çıkan Kahramanmaraş, bu yıl ilk kez festivale ev sahipliği yapıyor. Dokuz gün boyunca tarihi ve kültürel mekânlarına yayılan etkinliklerle kültür ve sanatın merkezine dönüşecek şehrin mutfak kültürü ise 52 Lezzet Noktası ile festival deneyiminin önemli duraklarından biri olacak. 6 Şubat depremlerinde çok içimizi acıtan sahnelere tanık olduğumuz şehir, yeniden yapılanma sürecine girmişti. Şimdi kültür sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle geleceğe umutla bakma zamanı. Bu akşam Kıraç konseriyle başlayacak festival, Alişan, Sefo, Derya Uluğ, Merve Özbey gibi yıldız sanatçıların konseriyle devam edecek. Festival, konserlerin yanı sıra çocuk etkinlikleri, tiyatrolar ve çeşitli atölyeleri sanatseverlerle buluşturacak.



İDOB sezonu açıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu 19 Eylül'de Beethoven'in 9. Senfonisiyle açıyor. Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek konser 23 Eylül'de bir kez daha aynı yerde sahnelenecek. İbrahim Yazıcı'nın orkestra şefliğini üstlendiği konserde Dilruba Bilgi, Aylin Ateş, Berk Dalkılıç ve Burak Bilgili solist olarak yer alacak.





Frankenstein'a senfonik yorum

MARY Shelley'nin iki yüz yılı aşkın süredir yaşayan efsanesi Frankenstein, Musa Göçmen'in senfonik müzik ile rock müziği buluşturan yorumuyla sahnede. Besteci ve orkestra şefi Musa Göçmen'in Frankenstein karakteriyle sahnede yer aldığı ve yazıp bestelediği Frankenstein'ın Son Günü, 19 Eylül'de Musa Göçmen Konser Salonu Çayyolu Ankara'da sahnelenecek.





Filistinli sanatçı konser verecek

Filistinli müzisyen Faris Ishaq, yeni albümü JASAD için çıktığı turnenin ilk konserini yarın akşam Arter'de gerçekleştirecek. Faris Ishaq'ın, Arapça'da "beden" anlamına gelen, JASAD isimli albümü, 5.000 yıllık geçmişe sahip Orta Doğu kökenli bir flüt olan ney,i çağdaş ve kendi kendine yeten akustik bir ses manzarası olarak yeniden yorumlayan, nefesin yön verdiği bir manifesto niteliğinde...





Disiplinlerarası seçki 8 yaşında

İSTANBUL Fringe Festival, sekizinci edisyonuyla 19 - 26 Eylül tarihleri arasında şehre yayılıyor. Festival bu yıl da farklı coğrafyalardan sanatçıların üretimlerini, disiplinler arasında hareket eden işleri ve izleyiciyle farklı ilişki biçimleri kuran performansları şehrin farklı noktalarında bir araya getiriyor. Sekiz güne yayılan program; fiziksel performanstan çağdaş dansa, katılımcı tiyatrodan yeni medya ve dans tiyatrosuna, kolektif üretim pratiklerinden canlı müziğe uzanan bir seçki sunuyor.





Güneşin Oğlu perde açıyor

ONUR Ünlü imzalı Güneşin Oğlu, usta oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan güçlü kadrosuyla yeni sezonda da Zorlu PSM prodüksiyonu olarak temsillerine devam ediyor. Aynı adlı filmden sahneye uyarlanan oyunda İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu ve Zeynep Kankonde gibi başarılı isimler yer alıyor. Oyun 20 Eylül'de perde açıyor.



Aynı Mavinin Altında buluşuyoruz

İSTANBUL Modern'in onuncu koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın 1940'lardan günümüze uzanan dönüşümünü tarihsel ve tematik karşılaşmalar üzerinden yeniden ele alıyor. Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Koleksiyon Sergi Salonu'nda düzenlenen yeni sergi, Türkiye'den ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Müzenin dört katına yayılan sergide 43 yapıt ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Bunların arasında Fatoş İrwen'in Rosa'sı, Yaşam Şaşmazer'in Karanlığı Ehlileştirmek'i, Aslı Çavuşoğlu'nun Annex'i, Candeğer Furtun'un Alkış'ı gibi örnekler öne çıkıyor. Aynı Mavinin Altında, 1940'lardan günümüze uzanan sanat tarihsel dönüşümü iki ana bölüm üzerinden ele alıyor. Küratörlüğünü Çelenk Bafra ile Deniz Pehlivaner'in üstlendiği serginin ilk bölümü, 1940'lardan 2000'li yıllara uzanan süreçte Türkiye'de modern ve çağdaş sanatın gelişimini tarihsel bir akış içinde inceliyo.r Farklı kuşaklardan sanatçıların yapıtlarını buluşturan ikinci bölümde ise 2000 sonrası sanat üretimlerinden bir seçki tematik başlıklar altında bir araya getiriliyor; güncel meseleler, farklı sanat pratikleri aracılığıyla ele alınıyo.r

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör