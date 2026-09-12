Hayvan desenleriyle dolabınızı zenginleştirin

Eylülle resmen sonbahar-kış sezonuna adım attık. Geçtiğimiz hafta bu sezonun renklerinden ve renk kombinlerinden bahsettik. Bu sezon ise sonbahar-kış dendiği zaman hepimizin daha keyifli bir şekilde dolaplarına eklediği hayvan desenlerinden bahsedeceğiz. Bu sezon mağazalarda dolaşmak resmen Serengeti Çölü'nde dolaşmak gibi hissettirecek. Çünkü neredeyse aklınıza gelebilecek her tür hayvan deseni çok popüler. Bu sezon egzotik hayvanlar kadar inek desenleri, kaplumbağa kabuğu desenleri de çok popüler. Yani son derece kombinler yapabileceğiniz bir sezon ile karşı karşıyayız. Hayvan desenlerinin en güzel yanı parlak renklerle ve farklı geometrik desenlerle de deri aksesuvarlarla da çok uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor oluşu. Moda dünyasının uzmanları son dönemde daha eğlenceli ve mükemmellikten ziyade kişiliği yansıtan bir giyinme arzusunun ortaya çıkmasıyla birlikte hayvan desenlerinin yeniden güçlü bir şekilde gündeme gelmesinin normal olduğunun altını çiziyor. Uzmanlar, "En basit kıyafet bile, örneğin jean pantolon- triko-klasik bir palto üçlüsüne hayvan desenli tek bir parça kattığınız zaman ortaya hoş ve sürprizli kombin çıkartabilirsiniz. Bu parçayla görünümünüz bir parça kombinin kopyası olmanın ötesine geçip anında karakter katıyor. Ayrıca şaşırtıcı derecede çok yönlüler. Hayvan desenli parçaları şık veya spor bir şekilde giyebilirsiniz. Bir yandan vintage ve nostaljik bir hava katarak kombininize farklı bir ruh veriyor" diyor. Vahşi doğaya uygun bir şekilde giyinmeden önce 2026'nın dikkat çeken hayvan deseni trendlerine gelin bir göz atalım.



BAMBİ RUHU

Bu sonbahar-kış sezonunun en iddialı ve görkemli girişi kesinlikle bambi baskısına ait. 2026 yılı sonbahar-kış sezonuna dair tek bir parça alacaksanız o parçanın bambi desenli olmasını rahatlıkla önerebilirim. Disney'in ikonik kurgusal geyik yavrusu Bambi'nin ekranlara gelmesinin üzerinden 84 yıl geçti. Ve yıllar sonra bambi deseni ve teması yıllardır hiç olmadığı kadar popüler. Doğal olarak bu desen, kahve tonları, beyazlar, kremler ve siyahlarla mükemmel bir uyuma sahip. Yani dolabınızdaki her parçayla bu kadar uyumlu bir hayvan deseni bulmuşken kesinlikle keyfini çıkarın.

DALMAÇYALI BASKISI

Moda dünyası bu sezon bir yandan da bizlere daha çocuksu ve naif bir dünyayı da hatırlatıyor. Dalmaçya baskısı dendiği zaman aklına 101 Dalmaçyalı kitabı gelmeyen kimse yoktur herhalde. Disney çizgi filmi 101 Dalmaçyalı ile popüler kültürde yerini sağlamlaştıran bu trend siyah ve beyaz rengi seven herkes için birebir aslına bakarsanız. Sonbaharkış sezonunda da daha fazla kullandığımız başka bir renk yok gibi.

İNEK MOTİFİ

Çiftliklerden Provence'a, inek deseni , ana akıma giren en yeni kır esintili moda trendi haline geldi. Bu stil ilk olarak on yılın başında ortaya çıkmış olsa da (aramızda Emma Mulholland on Holiday gibi markaların trend inek desenlerine yatırım yapan veya pandemi döneminde Doja Cat'in çıkış şarkısı "Mooo!"yu dinleyenler var mı?), 2026 için daha şık bir yaklaşım benimsedi. Daha az rodeo ve daha çok Rodeo Drive havası taşıyor, ancak yine de beklenmedik ve organik tasarımlara olan arzularımızı besliyor.

TİMSAH DERİSİ

Timsah derisinden yapılmış bir çanta gibi parçalar her zaman lüksün zirvesi olarak kabul edilmiştir. Ancak 2026'da ana akım, bu egzotik malzemelerden uzaklaşarak daha çevre dostu bir şeye yöneliyor: Suni timsah derisi. 2025 yılının sonlarında, Alexa Chung'un Moda Ödülleri'nde giydiği yumuşak topuklu ayakkabılardan, Victoria Beckham'ın eşi David'in şövalyelik töreninde giydiği keskin kabartmalı ayakkabılara kadar birçok taklit timsah derisi ayakkabı görüldü. Bu trendi daha da ileriye taşımak için, taklit timsah derisi görünümünün kullanılabileceği diğer alanları da göz önünde bulundurun; örneğin, saatinizin kayışı , kışlık eldivenlerinizin kumaşı ve hatta en sevdiğiniz kemer.

LEOPAR DESENİ

Leopar deseninin her yıl trend olduğunu görürsünüz . Elizabeth Taylor'ın giydiği daha şık versiyonlardan Kate Moss'un rock'n'roll versiyonlarına ve Olsen İkizleri ile Jennifer Lawrence gibi isimlerin tercih ettiği, ikisi arasında köprü kuran hibrit stillere kadar her on yıla ve zevke uygun bir leopar deseni olmuştur.

KAPLAN POZLARI

2026 yılı sonbahar-kış sezonunda öne çıkacak bir diğer stil ise kaplan deseni. Yağmur ormanlarında yaşayan bu hayvan deseni tabii ki deminden beri saydığımız diğer desenlere göre çok daha iddialı. Diğerlerine göre daha riskli olan bu desen aslına bakarsanız farklı kombinler yaparken de sizi zorlayabilir.

ZEBRA DESENİ

John Galliano'nun bolca kullandığı zebra deseni bu sezon büyük bir yükselişte. İngiliz tasarımcının giyim dilinin önemli bir parçası olan bu desen, bu sonbaharkış sezonunda hemen hemen her yerde. Tabii ki de trendi önce lüks moda markalarında görüyoruz. Ancak hızlı giyim markaları da trendin havasını çok hızlı bir şekilde yakalamış durumda.

KAPLUMBAĞA KABUĞU

Tarih boyunca zevkli giyinen herhangi birine bakacak olursanız, burunlarının üzerinde mutlaka bir çift kaplumbağa kabuğu desenli çerçeve görürsünüz. Jacqueline Kennedy Onassis'in iri gözlü François Pinton güneş gözlüklerinden, Joan Didion'ın Celine Triomphe'lerine kadar bu hayvan deseni her zaman sofistike ve seçkin kesimle ilişkilendirilmiştir. Günümüzde, gösterişli parçaları her gün giyme trendinin artmasıyla birlikte, kaplumbağa kabuğu deseni de yeni bir ilgi görüyor. Taraklardan saç tokalarına, saç bantlarından reçine çantalara kadar, bu zarif detayı ekleyerek bu şık birkaç kişiyi taklit edin. Carolyn Bessette Kennedy'nin de onayını alacağından eminiz.

SEZONA HIZLI BAKIŞ

❙LEOPAR VE ÇITA DESENİ: Şık bir nötr renk olarak yeniden karşımıza çıkıyor; iddialı paltolarda, uçuşan eteklerde ve özel dikim ceketlerde yer alıyor.

❙ZEBRA VE KAPLAN: Grafik, yüksek kontrastlı çizgiler, trikolara, aksesuarlara ve dış giyim ürünlerine asi bir hava katıyor.

❙TIMSAH GÖRÜNÜMÜ: Kabartmalı timsah gibi dokulu yüzeyler, botlarda, ayakkabılarda ve sade çantalarda karşımıza çıkıyor.



KOMBİN YAPARKEN DİKKATLİ OLUN

❙DENGEYİ KORUYUN: Dikkat çekici parçaları klasik kot pantolon, sade küçük siyah elbise veya ütülü beyaz gömlek gibi minimalist temel parçalarla birleştirin.

❙KÜÇÜK ADIMLARLA BAŞLAYIN: Nötr bir kıyafeti hareketlendirmek için timsah derisi görünümlü bir el çantası gibi ince aksesuvarlar kullanın.

❙ZENGİN TONLARLA KARIŞTIRIN: Desenleri, bordo, koyu şarap, turkuaz ve erik gibi sonbaharın en trend zengin renkleriyle bir araya getirin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör