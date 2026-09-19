7/24 şehirde yaşam

Şehirden caz sesleri yükselecek

Türkiye'nin en köklü kültür sanat geleneklerinden Akbank Caz Festivali, 36. kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 36. Akbank Caz Festivali, dünya caz sahnesinin önde gelen isimleriyle İstanbul'da doyasıya bir müzik şöleni yaşatmaya hazırlanıyor. 26 Eylül-11 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek festival 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Müzikseverlerle buluşacak isimler arasında Arturo Sandoval, James Carter, Bugge Wesseltoft, Emin Fındıkoğlu, İmer Demirer, Sibel Köse, Dhafer Youssef, Savina Yannatou, Cochemea ve Nicole Zuraitis gibi cazın usta isimleri yer alıyor.



OperaTwins sahnede

Avusturya Liseliler Vakfı tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen ALV Müzik ve Sanat Festivali, 19-20 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Yeniköy'deki Avusturya Başkonsolosluğu'nda gerçekleştiriliyor. Festivalde bugün Candle Experience, Duo Minerva ve OperaTwins Sinem Balık–Didem Balık kardeşler sahne alacak. Yarın ise Doğa Kılıç & Buğrahan Çayır, Ferit Odman Quintet ve Emir Ersoy, Işın Karaca ile birlikte müzikseverlerle buluşacak.



AKM'de Nihavend zamanı

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü topluluklarından Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu 2026- 2027 sezonu açılışını yarın 11.30'da İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Nihavend Kâr konseri ile yapacak. Şef Mehmet Güntekin'in yöneteceği konserde saz sanatçıları Lütfiye Özer, Serap Çağlayan ve Volkan Ertem, saz eserleri repertuvarından iki seçkin örnekle; Bekir Ünlüataer ise gazel formunu da örneklemek üzere Hicaz makamından dört klasik eserle sahne alacak.



Sınırları zorlayan mülakat

Bir şirketin toplantı odasında geçen Metot, işi kapmak için gelen dört adayın birbiri ardına gizemli sınavlardan geçtiği bir hikâyeyi konu alıyor. İspanyol yazar Jordi Galceran'ın dünya çapında ün kazandıran oyun, yönetmenliğini de üstlenen Serkan Keskin'e Sarp Aydınoğlu, Şebnem Hassanisoughi ve Yavuz Pekman eşlikediyor. Metot, 24 Eylül akşamı Zorlu PSM'de izleyicilerle buluşacak.



Antik Anadolu'ya çağdaş bir bakış

Borusan Contemporary, 2026-2027 kültür-sanat sezonunu İtalyan fotoğraf sanatçısı Olivo Barbieri'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Zaman Mekân Geometri ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu seçkisi Perili ile açtı. Küratörlüğünü Dr. Fırat Arapoğlu'nun üstlendiği Zaman Mekân Geometri, Barbieri'nin kırk yılı aşkın sanat pratiğinden beş seriyi bir araya getirirken, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'nun siparişiyle Anadolu'nun dokuz antik kentinde ürettiği yeni fotoğraf serisini de ilk kez izleyiciyle buluşturuyor. Dr. Kumru Eren'in küratörlüğünü üstlendiği Perili ise yapay zekâ, algoritmalar, veri teknolojileri ve dijital kültürün çağdaş görsel dünyayı nasıl dönüştürdüğünü araştırıyor.



25. yıla özel eserler

2001 yılında kurulan Galerist, 25. yılını farklı kuşaklardan sanatçıları bir araya getiren Gönül İşi sergisiyle kutluyor. Müge Çubukçu'nun direktörlüğünü üstlendiği galerinin 200'e yaklaşan sergi ve uzun soluklu sanatçı ilişkilerinden beslenen sergi, galerinin tarihine damga vurmuş önemli yapıtlarını ve sergi için üretilmiş yeni eserlerle bir araya getiriyor. Farklı mecraları ve sanatsal yaklaşımları buluşturan ve Hüseyin Bahri Alptekin, Haluk Akakçe, Yeşim Akdeniz, Taner Ceylan, Mustafa Hulusi gibi isimlerin eserlerinden oluşan seçki 7 Kasım'a kadar ziyaret edilebilir.



Bu festival çocuklar için

"Her yaştan çocuğun festivali" sloganıyla yola çıkan İstanbul Çocuk Festivali 6 yaşında. Bugün ve yarın Tepe Nautilus açık alanında gerçekleşecek festivalde onlarca yaratıcı çocuk atölyelerinin yanı sıra, pek çok etkinlik düzenlenecek. Onlardan öne çıkanı ise Uygur Çocuk Tiyatrosu'nun en çok sevilen oyunlarından olan Ağustos Böceği ile Karınca... Ayrıca yarın yazar Saniye Bencik Kangal ile söyleşi, Aylin Tepe ile müzik saati, Onur Şeyhoğlu ile İngilizce kukla show ve geri dönüşümden oluşan kostüm ve aksesuarlarla bir çocuk defilesi yapılacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör