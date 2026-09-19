Okul günlerine geri dönüyoruz

Eylül ayının her zaman için ana konusu okula dönüştür... Tatil beldelerinden dönülür ve yeni okul sezonu için alışverişlere başlanır. Yani kısaca hepimizin bildiği gibi sonbahar demek okul demektir, okul demek okul alışverişi de demektir bir yandan da... Arka arkaya zorlu dönemlerden geçen dünyayı belki de biraz rahatlatabilmek için moda dünyası da eylül ile bize okula gittiğimiz o dertsiz, tasasız günlerimizi hatırlatacak kıyafetleri gündeme getiriyor.

PİLELİ ETEKLER, LOGOLU CEKETLER

Bu sonbahar-kış sezonunda da bir kez daha okula dair her tür kıyafet ve aksesuvar çok popüler. "Okul kıyafetleri de nedir?" diye soranlarınıza hemen gözlerini kapatıp Gossip Girl dizisindeki Blair Waldorf karakterini hatırlamalarını öneriyorum. Pileli çoğunlukla ekose desenli mini etekler, loaffer ayakkabılar ve onlarla kombinlenen armalı çoraplar, şık gömlekler, okul isimlerinin yazılı olduğu tişört ve sweatshirt'ler, baklava desenli kazak ve süveterler, gold detaylı ve armalı blazer ceketler ve taçlar... Bir de bunlara bomber ceketleri de eklerseniz ortaya son derece şahane bir görüntü çıkıyor.

HER YERDE GİYEBİLİRSİNİZ

Moda dünyasında bu kombinler kolej stili ya da preppy stili olarak isimlendiriliyor. Beyaz gömlekler, logolu kasket şapkalar, ekose detaylar, blazer'lar, tweed kumaştan gold düğmeli ceketler ve bomber ceketlerle hazırlanan koleksiyon size bu sezon en büyük ilham kaynağı... Bu stil emin olun dolabınızda uzun yıllar yer almasını isteyeceğiniz parçalardan oluşuyor. Loaffer ayakkabılar emin olun alıştığınız spor ayakkabıların yerine çok rahat geçebilecek türden. Sweatshirt'lerde okul isimlerinin olması sizin bu trende yakınlaşmanızı sağlayacak. Taçlar zaten her kadına farklı bir hava katar, blazer ceketleri, beyaz gömlek ve güzel bir jean ile giydiğinizde zaten bu trendi çoktan benimsemiş bir havaya sahip olacaksınız bundan emin olun. Gece kulübüne, iş toplantısına, arkadaşlarınızla yemeğe giderken de bu trende ait parçaları son derece rahatlıkla bir arada kullanabileceğinizden emin olun. Nicky Hilton'ın ağırlıklı olarak kolej stilinden ilham alarak oluşturduğu stili de size kombin yaparkan emin olun yol gösterecek.



GENÇLİK AŞISI

Liseli ve üniversiteli kızların tercih ettiği markalar ve kombin şekilleri kendilerinden yaşça daha büyük kadınların da ilham kaynağı oluyor mesele. Onların kullandıkları aksesuvarları, kıyafetleri, markaları kullanarak kendilerine bir şekilde 'gençlik aşısı' yapıyorlar. Okul isimlerinin yazılı olduğu tişörtlerin ve sweatshirt'lerin popüler olması, kolej tipi ceketlerin ve formalardaki eteklerin popüler olması da tam olarak bu nedenden. Sonuç olarak markaların lise ve üniversite kampüsleri için özel koleksiyon hazırladığı, modaevlerinin kampsülerden ilham alan koleksiyonlar yaptığı, sokakların da kampüs giyimine benzer kıyafetlerle dolup taştığı bir sonbahar-kış koleksiyonu karşımızda. Eylül ayında aslında okula dönememenin özlemi hepimizin üzerinde... Bu dönemlerde 90'lar American Collage makro trendi hızlıca moda dünyasında etkili olmuş durumda. Oversize bomber ceketleri mini elbiselerin üzerine giyip kulüplerde gezdiğimiz bir sezonla karşı karşıyayız. Harvard'lı, Oxford'lu sweatshirt'lerin ilgili okulların önünden bile geçmeyen fashionista'ların günlük outfit'i olmasına şaşırmıyoruz bir yandan da!



ZAMANSIZ BİR STİL

Kolejli stilini oluşturan ve bu sezon trend olan her parçayı tek tek ele alacak olursak bunların her birinin zamansız, her zaman dolaplarımızda bulunması gereken parçalar olduğunu görebiliriz... Baklava desenli hatta V yakalı süveter ve kazaklar, altın düğmeli lacivert blazer'lar, beyaz ya da mavi oxford gömlekler, ekose etek ya da pantolonlar bu sezon çok popüler ve bu parçaların asla modası geçmez. Lacivert, koyu yeşil, kırmızı ve ebru renkler de bu trendle birlikte çok popüler. Mini pileli etekler, üzerinde üniversite isimlerinin bulunduğu sweatshirt'ler, yamalı ya da sayılarla süslenmiş bomber ceketler de yine bu sezon çok popüler.Loaffer ayakkabıları soket çoraplarla kombinleyerek de bu trendi takip edebiliriz.



KAMPÜSÜN POPÜLER ÇOCUKLARI

Son birkaç yıldır biliyorsunuz ki markalar sadece okul dönemi, kampüste giymek için özel koleksiyonlar hazırlıyor ve piyasaya sürüyor. İngiliz Guardian gazetesine konuşan dijital pazarlama uzmanı Nick Drabicky, "Öğrenciler moda dünyası için inanılmaz büyük bir öneme sahip. Kampüsün popüler çocuklarının giydikleri bir anda onlarca, yüzlerce hatta şimdi dijital dünyanın da etkisiyle binlerce kişi tarafından satın alınmaya başlanıyor. Markalar lise döneminden itibaren gençlerle bağ kurmaya çok önem veriyor. Çünkü hepsi ilerleyen dönemde kendilerinden daha yüklü miktarda alışveriş yapacak birer müşteri. Şimdi bir aksesuvarla başlayan serüven, ilerleyen yıllarda tüm dolaplarını dolduracak alışverişlerin yapılmasını sağlıyor. Müşteri aidiyeti okul döneminde kuruluyor. Ve kendimizden de düşünecek olursak o dönemde sevilen markalardan asla vazgeçilmiyor" yorumunda bulundu.



TEMEL PARÇALARA YATIRIM YAPIN

Kolej ceketi: Özellikle logolu, deri kollu veya kaşe gövdeli montların bu sonbahar sezonunda dolabınızda olmasına özen gösterin.

Pileli etekler: Bu tarzın tamamlayıcısı kesinlikle mini boy, ekose veya düz renk etekler.

Triko ve kazaklar: V yaka kazaklar, hırkalar ve polo yaka tişörtler kolej stilinin olmazsa olmazı.

Gömlekler: Beyaz ya da çizgili klasik gömlekler kombinin tamamlanması için gerekli.

Ayakkabılar: Beyaz sneaker, loafer veya oxford ayakkabılar.



KOMBİN YAPMASI KOLAY

Bu trendin en güzel yanı kesinlikle kombin yapmasının kolay olması. Yüksek bel jean pantolon, beyaz tişört ve kolej ceket ile bu trende ayak uydurmanız mümkün. İsterseniz kombininizi spor ayakkabılarla isterseniz şık bir babetle isterseniz de loaffer'larla tamamlayabilirsiniz. Mini pileli etek, loafer ayakkabı ve kolej ceketi ile tüm günü geçirebilirsiniz. Kombinlerinizde jean'leri, lacivert, bordo, gri ve koyu yeşil renkleri kullanabilirsiniz. Bu global trendi; oversize kolej gömlek ve ekose eteklerle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Ayrıca pileli etekleri, süveter ve blazer ceketlerle kombinlemek de bu sezon çok ama çok gündemde. Yazılı tişörtleri ve son birkaç sezondur yeniden hayatımıza giren loeffer ayakkabıları da günlük kombinlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Gömlekleri bir sweatshirt ile kombinleyerek ortaya kolejli bir kombin çıkartabilirsiniz. Swaeatshirt'lerin üzerine kareli bir blazer giyerek de bu modayı yakalamanız mümkün. Sonbahar demek zaten üst üste giyinmek demek bu trend de tam bu duruma uygun.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör