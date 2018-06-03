Dünya ona ağlıyor

Avustralya
'nın Sidney kentinde doğan ve ülkede "Müslüman milyader" olarak tanınan 36 yaşındaki Ali Banat
, tüm servetini hayır işlerine harcadı ve kanser
nedeniyle hayata veda etti. Banat'ın son anlarında "Muhtaçlara yardım" çağrısında bulunduğunu gösteren videosu, paylaşım rekorları kırdı.
OKUL, KÖY, HASTANE, MESCİT...
Banat, Sidney'in Müslüman milyarderiydi. Ferrarileri, ultralüks evleri, yatları vardı... Taktığı kolyeler araba fiyatları ile eş değerdi. Ancak tüm bu mal varlığı, ona 2015'te yakalandığı kanserle savaşında yetmedi. O, tüm vücuduna yayılan kanseri "Allah'tan gelen bir hediye" olarak gördü ve hayatını değiştirdi. Doktorları ona 7 ay ömür biçti ama o 2 yıl yaşadı. Bu süre zarfında servetinin tamamını hayır işleri için kullandı. Tüm işlerini elden çıkararak Batı Afrika
ülkesi Togo'ya gitti. Togo'da o sırada nüfusun yüzde 55'i yoksulluk sınırının altındaydı. O dönemde ülkedeki Müslüman nüfusun yüzde 12 ila 20 olduğu tahmin ediliyordu.
Banat, burada zor şartlar altında yaşayan Müslüman topluluk için bir mescit ve okul inşa etti. Ardından tüm yardım faaliyetlerini koordine etmek üzere "Dünya
nın Her Yerindeki Müslümanlar" (MATW) adlı bir vakıf kurdu. Vakfın, Togo'da 200 dul kadının aileleriyle ikamet edeceği bir köy inşa etmesi, 600 yetimin okuyacağı bir yatılı okul, yerel halk için bir mini hastane ve sağlık merkezi kurmak gibi projeler yapması planlandı. Projeler için bugüne dek 600 bin İngiliz poundu (yaklaşık 800 bin dolar) toplandı. Banat ise geçen 29 Mayıs'ta hayata veda etti. Haber, tüm dünyada yankı uyandırdı. Uluslararası medya "Büyük yardım gönüllüsü hayatını kaybetti" manşeti attı. Türkiye
'den de binlerce kişi sosyal medyada "AliBanat" etiketiyle üzüntülerini dile getirerek hayır dualarını paylaştı.
"BU HASTALIK, ALLAH'IN ARMAĞANI"
Banat, YouTube'da 17 Ekim 2015'te "OnePath Network" tarafından yayımlanan, hikâyesinin anlatıldığı videoda, hastalığının Allah tarafından kendisine doğru yolu göstermek için bahşedildiğine inandığını belirtmişti. Hastalığının ortaya çıkmasından önce lüks yarış arabaları kullandığı, maddi zevklere dayalı yaşam tarzı olduğunu anlatan Banat, "Bu hastalık
, bana Allah tarafından verilmiş bir armağan. Şükürler olsun ki Allah bana değişmem için bir fırsat verdi. Ben de hayatımı insanlara hizmet yoluna adamaya karar verdim" demişti.
REKOR KIRAN PAYLAŞIM
Dün
milyarder iş insanı Ali Banat'ın ölmeden önce kaydettiği bir video ortaya çıktı. Banat, videoda tüm insanlara muhtaç durumdakilere yardım eli uzatma çağrısında bulundu. Son dakikalarının da içinde olan video kısa sürede dünya genelinde paylaşım rekorları kırdı.