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, ambargosu i tarih verdi

'nin, müttefiklerinden, 'dan yaptıkları petrol ithalatını kasım ayına kadar durdurmasını istediği bildirildi.

Giriş Tarihi: 26.6.2018 22:35 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 01:59
ABD, İran ambargosu için tarih verdi

'nin, müttefiklerinden, 'dan yaptıkları petrol ithalatını kasım ayına kadar durdurmasını istediği bildirildi.

ABD ndan kıdemli bir yetkilinin telekonferansla gazetecilere yaptığı açıklamada, müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmalarını talep ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu şirketlerin bu tarihten sonra İran'dan petrol ithal etmeleri durumunda ABD'nin yaptırımlarıyla karşılaşabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Yetkili, ayrıca, ABD'nin , ve gibi İran petrolü ithal eden ülkelerle konu hakkında temaslar içinde bulunacağı bilgisini paylaştı.
Açıklamanın ardından küresel petrol piyasasında fiyatlarında hızlı artış görüldü.

Uluslararası en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı TSİ 18.55'te yüzde 1,9 artışla 76,15 dolara kadar yükselirken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi petrolün varil fiyatı da aynı saatte yüzde 3,2 artışla 70,27 dolara kadar tırmandı.

ABD Başkanı 'ın mayıs ayı başında ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi kararını almasıyla, ABD Hazine Bakanlığı İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük periyotlarla yeniden uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.

Hazine Bakanlığı, ayrıca, söz konusu periyotların sırasıyla 6 Ağustos ve 4 Kasım tarihlerinde sona ereceğini bildirmişti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün () en büyük üyelerinden olan İran'ın ham petrol üretimi geçen ay günlük ortalama 3,8 milyon varili bulurken, ülkenin ham petrol ihracatının günlük ortalama 2 milyon varilin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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ABD, İran ambargosu için tarih verdi
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