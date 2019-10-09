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İşte 'nın Harekatı kapsamında vurduğu o bölgeler!

Başkan Erdoğan'ın verdiği emir ile Fırat'ın doğusuna Harekatı başladı. Erdoğan'ın talimatıyla 'nin kuzeyinde başlayan Barış Pınarı harekatında savaş uçakları art arda havalandı. Jetler, sınırından sınırına kadar geniş bir alanda operasyon yaptı. Vurulan yerler harita üzerinde görüntülendi.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 00:06 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 00:07
İşte TSK'nın Barış Pınarı Harekatı kapsamında vurduğu o bölgeler!

Başkan Erdoğan'ın verdiği emir ile Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı. Türk savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK'ya ait mevzileri eş zamanlı olarak vurdu.

Doğuda Irak sınırından başlayan bombardıman batıda Fırat'a kadar ulaştı. Örgütün özellikle mühimmat ve sığınakları hedef alınırken, ikmal güzergahları kullanılamaz hale getirildi.

Jetler operasyon bölgesinde belirlenen hedefleri vurmaya devam ederken, Türk askeri unsurları ve Suriye Milli Ordusu kara harekatına başladı.

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İşte TSK'nın Barış Pınarı Harekatı kapsamında vurduğu o bölgeler!
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