SON DAKİKA: Corona virüsü günlüğü yaptı! Sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı!

Dünyayı sarsan corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletinde yaşayan genç kadının yazdığı "virüs günlüğü" sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bjonda Haliti, Twitter'dan paylaştığı gönderide, dünyaya yayılan ve binlerce kişiye bulaşan virüs ile ilgili paylaşımlar yaparak durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Gençlerin corona virüsü yeteri kadar önemsemediğini fark eden genç kadın, herkesin bu durumu ciddiye almasını ve farkındalık kazanmasını istiyor. Yayınladığı virüs günlüğü ile de corona virüsü mücadelesinde neler yaşadığını insanlara aktarmak istediğini belirtti.

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA!

ABD'nin California eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki genç kadın corona virüsü ile ilgili yaşadığı deneyimleri "virüs günlüğü"nde yayınladı. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan günlükte corona virüsün ciddiye alınması gerektiği vurgulanırken genç kadın yaşadığı stres ve deneyimleri bu günlükte anlattı.

İşte detaylar!