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: Corona virüsü günlüğü yaptı! binlerce kez paylaşıldı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve giderek yayılmaya devam eden corona virüsü ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken 'nin eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki isimli genç kadın koronavirüsü belirtileri göstermeye başladığı için hastaneye gitti. Yapılan testlerin sonucunda corona virüse yakalandığını öğrenen genç kadın, bu durumu paylaşan insanlara yardım etmek amacıyla "virüs günlüğü" kaleme aldı. Durumun ciddiyetini gözler önüne seren kadının bu paylaşımı binlerce kez paylaşıldı. Genç kadının corona virüsü ile ilgili geçirdiği mücadelesi, deneyimlerini paylaşması insanlardaki koronavirüsü farkındalığına vurgu yapmayı hedefliyor. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 21.3.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 19:10 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona virüsü günlüğü yaptı! Sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı!

Dünyayı sarsan corona virüsü ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken son olarak 'nin eyaletinde yaşayan genç kadının yazdığı "virüs günlüğü" büyük yankı uyandırdı. , Twitter'dan paylaştığı gönderide, dünyaya yayılan ve binlerce kişiye bulaşan virüs ile ilgili paylaşımlar yaparak durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Gençlerin corona virüsü yeteri kadar önemsemediğini fark eden genç kadın, herkesin bu durumu ciddiye almasını ve farkındalık kazanmasını istiyor. Yayınladığı virüs günlüğü ile de corona virüsü mücadelesinde neler yaşadığını insanlara aktarmak istediğini belirtti.

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA!

'nin California eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki genç kadın corona virüsü ile ilgili yaşadığı deneyimleri "virüs günlüğü"nde yayınladı. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan günlükte corona virüsün ciddiye alınması gerektiği vurgulanırken genç kadın yaşadığı stres ve deneyimleri bu günlükte anlattı.

İşte detaylar!

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SON DAKİKA: Corona virüsü günlüğü yaptı! Sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı!
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