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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: ABD’de corona virüsü bulaşan çocuklar incelendi! Hazırlanan raporda o detaylar dikkat çekiyor…

SON DAKİKA: ’de bulaşan çocuklar incelendi! Hazırlanan raporda o detaylar dikkat çekiyor…

Çin’in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve ardından akılalmaz bir hızla tüm dünyaya yayılım gösteren ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. ’nin Massachusetts eyaletindeki Boston Çocuk Hastanesi’nden doktorlar koronavirüsü teşhisi konulan çocuklar üzerinde incelemelerde bulundu. Covid-19 bulaşan çocuklardaki bazı özellikleri belirlemek ve tanımlamak amacıyla 20 çocukta yapılan analizler sonucundan uzman doktorlar tarafından hazırlanan raporda o detaylar dikkat çekiyor. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 12.5.2020 20:24 Son Güncelleme: 12.5.2020 20:30 ABONE OL
SON DAKİKA: ABD’de corona virüsü bulaşan çocuklar incelendi! Hazırlanan raporda o detaylar dikkat çekiyor…

Tüm dünyada etkili olan ve salgınında en fazla etki gören 'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Çocuk Hastanesi'nden doktorlar, koronavirüs (covid-19) virüsünün enfekte ettiği 20 çocuğun üzerinde araştırmalar yaparak analiz sonuçlarını açıkladı. Son dakika olarak açıklanan raporda incelenen çocuklar üzerinde saptanan o detaylar oldukça dikkat çekti. İşte son dakika corona virüsü haberine ilişkin tüm detaylar…

SON DAKİKA: ABD'Lİ DOKTORLARDAN DİKKAT ÇEKEN RAPOR! CORONA VİRÜS HASTASI ÇOCUKLAR…

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Çocuk Hastanesi'nden (Children's Hospital) doktorlar, bazı ortak özellikleri belirlemek ve tanımlamak için Covid-19'lu çocukların BT (Bilgisayarlı Tomografi) taramalarını inceledi…

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SON DAKİKA: ABD’de corona virüsü bulaşan çocuklar incelendi! Hazırlanan raporda o detaylar dikkat çekiyor…
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