SON DAKİKA: ABD’de corona virüsü bulaşan çocuklar incelendi! Hazırlanan raporda o detaylar dikkat çekiyor…

Tüm dünyada etkili olan ve corona virüsü salgınında en fazla etki gören ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Çocuk Hastanesi'nden doktorlar, koronavirüs (covid-19) virüsünün enfekte ettiği 20 çocuğun üzerinde araştırmalar yaparak analiz sonuçlarını açıkladı. Son dakika olarak açıklanan raporda incelenen çocuklar üzerinde saptanan o detaylar oldukça dikkat çekti. İşte son dakika corona virüsü haberine ilişkin tüm detaylar…

SON DAKİKA: ABD'Lİ DOKTORLARDAN DİKKAT ÇEKEN RAPOR! CORONA VİRÜS HASTASI ÇOCUKLAR…

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston Çocuk Hastanesi'nden (Children's Hospital) doktorlar, bazı ortak özellikleri belirlemek ve tanımlamak için Covid-19'lu çocukların BT (Bilgisayarlı Tomografi) taramalarını inceledi…