Skandal sözler... Biden’ın başkan yardımcısı adayı Türk düşmanı çıktı!

"ERMENİ SOYKIRIMININ TANINMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Kamala Harris, Kongre'de Türkiye karşıtı tutumuyla bilinen bir isim. Özellikle dış politikadaki görüşleriyle bilinen Harris, 1915 olaylarının "Ermeni soykırımı" olarak tanınması için çalıştı.

Harris, 2019'da senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile birlikte ABD Senatosu'na 1915 olaylarını soykırım olarak tanınması için önerge verdi.