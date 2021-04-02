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Giriş Tarihi: 2.4.2021 21:56 Son Güncelleme: 2.4.2021 22:07

'da 'ya operasyon! 7 şüpheli tutuklandı

Fransa'da PKK'ya operasyon! 7 şüpheli tutuklandı

'da /KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan ve 'törörün finansmanı' ile 'terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp' suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Fransa'da geçtiğimiz hafta PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve "terörün finansmanı" ile "terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp" suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7'si tutuklandı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fransız emniyet güçleri, PKK/KCK'ya yönelik 23 Mart 2021'de başkent Paris, Marsilya ve Draguignan'da gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

1 KİŞİYE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

Gözaltına alınanlarda 4'ü savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9 kişi "terörün finansmanı" ve "terörist bir yapıyla bağlantılı organize grup olarak gasp" suçlamalarıyla 26 Mart 2021'de mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 7 kişi tutuklanarak cezaevine konulurken; bir kişi elektronik kelepçe uygulamasına tabi tutuldu, bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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Fransa'da PKK'ya operasyon! 7 şüpheli tutuklandı
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