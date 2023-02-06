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Giriş Tarihi: 6.2.2023 23:45 Son Güncelleme: 6.2.2023 23:45

ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD Başkanı Biden’dan Başkan Erdoğan’a taziye telefonu

Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli meydana gelen peş peşe depremlerin ardından can kaybı her geçen saat artıyor. Dünya liderleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayak taziyelerini iletmeye devam ediyor.

YARALILARA ŞİFA DİLEĞİNDE BULUNDU

Bu kapsamda; ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Deprem nedeniyle Başkan Erdoğan'ı telefonla arayan ABD Başkanı Biden, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

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ABD Başkanı Biden'dan Başkan Erdoğan'a taziye telefonu
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