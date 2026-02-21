ABD’de ikinci Epstein skandalı patladı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Yahudi milyarder Jeffrey Epstein ile kirli ağların yankıları sürerken yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Bu kez iddiaların merkezinde Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner var. İddiaları ortaya atan 2017'de 91 yaşında ölen Hugh Hefner'in dul eşi Crystal Hefner oldu. Avukatı ile davaya başvuran Crystal Hefner, ölen kocasının vakfının, son derece hassas bilgilerle, kadınların ve reşit olmayan kızların müstehcen fotoğraflarını içeren kişisel albümlerine ve günlüğüne sahip olduğunu iddia ederek, soruşturma başlatılmasını istedi. Playboy'un kurucusu tarafından oluşturulan bir vakfın, aralarında reşit olmayan kız çocuklarının izinsiz çekilmiş bazı fotoğraflarının da koleksiyonuna sahip olabileceği iddia edildi. Crystal Hefner, bu albümlerin 1960'lardan başlayarak on yıllara yayıldığını ileri sürdü.

PEDOFİLİ AĞININ FİNANSÖRÜNDEN İTİRAF

Yahudi milyarder Epstein'in finansörü olduğu ileri sürülen Victoria's Secret'in eski sahibi 88 yaşındaki milyarder Les Wexner federal bir soruşturmada Kongre önünde ifade verdi. Wexner, Epstein'i yıllarca finansal danışmanı olarak tuttuğunu ve geniş yetkiler verdiğini kabul etti. Epstein ile derin finansal bağlara sahip milyarder Les Wexner, tanıştıklarında Epstein'in, Rothschild ailesinin "kişisel işlerini" yaptığını ve "tüm aileyi temsil ettiğini" anlattığını söyledi.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM'

Wexner, uzun süren ifadesi sırasında avukatının uyarısıyla gündeme geldi. Avukatı, cevaplarının çok uzun olmasından rahatsız olarak mikrofon açıkken Wexner'e "Bir soruya beş kelimeden fazla cevap verirsen seni öldürürüm" gibi kaba bir ifade kullandı. California Milletvekili Robert Garcia, "Epstein'in adası, uçağı ve kadın-kız çocuklarını kaçırmak için kullanılan para, Les Wexner'in desteği olmadan var olmazdı ve Bay Epstein, şu anki zengin adam haline gelemezdi" dedi.

MAĞDURLARA MİLYONLAR

Öte yandan Epstein ile uzun süre birlikte çalışan avukatı Darren Indyke ve muhasebecisi Richard Kahn, kendilerine karşı toplu dava açan mağdurlarla milyonlarca dolar karşılığında uzlaşmaya gitme konusunda anlaştı.