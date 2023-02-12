Bakan Dönmez’den Hatay’daki enerjilendirme çalışmalarına ilişkin açıklama: Kritik bölgelere enerji verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından Hatay'daki enerjilendirme çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Dönmez, "Hatay'da 7/24 devam eden enerjilendirme çalışmalarında mesai harcayan çalışanlarımızı Toroslar EDAŞ Hatay Lojistik Hizmet Merkezinde ziyaret ettik. Hatay'da çalışmalar aralıksız sürüyor. Kritik bölgelere enerji verildi." ifadelerini kullandı.
Hatay'da 7/24 devam eden enerjilendirme çalışmalarında mesai harcayan çalışanlarımızı Toroslar EDAŞ Hatay Lojistik Hizmet Merkezinde ziyaret ettik.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) February 12, 2023
Hatay'da çalışmalar aralıksız sürüyor. Kritik bölgelere enerji verildi.