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Giriş Tarihi: 12.2.2023 22:31

Bakan Dönmez'den Hatay'daki enerjilendirme çalışmalarına ilişkin açıklama: Kritik bölgelere enerji verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hatay'daki enerjilendirme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Dönmez, kritik bölgelere enerji verildiğini açıkladı.

Bakan Dönmez’den Hatay’daki enerjilendirme çalışmalarına ilişkin açıklama: Kritik bölgelere enerji verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından Hatay'daki enerjilendirme çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Dönmez, "Hatay'da 7/24 devam eden enerjilendirme çalışmalarında mesai harcayan çalışanlarımızı Toroslar EDAŞ Hatay Lojistik Hizmet Merkezinde ziyaret ettik. Hatay'da çalışmalar aralıksız sürüyor. Kritik bölgelere enerji verildi." ifadelerini kullandı.

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Bakan Dönmez'den Hatay'daki enerjilendirme çalışmalarına ilişkin açıklama: Kritik bölgelere enerji verildi
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