Barış için diyalog umudu

Giriş Tarihi: 26.2.2022

Rusya’nın saldırısı altında olan Ukrayna’da dün bir diyalog umudu doğdu. Dünyanın kendilerini yalnız bıraktığını söyleyen Zelenski, “Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım” dedi. Putin de “Müzakerelere hazırız” mesajını verd