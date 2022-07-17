Biden’ın vaatleri İsrail’i tatmin etmeye yetmedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ele alınan konular Tel Aviv yönetimini memnun ederken, İran'ın nükleer dosyası meselesinde ise hayal kırıklığına uğrattı. Yediot Aharonot gazetesinde konuya dair bir yazı kaleme alan analist Ron Ben-Yishai, Biden'ın İsrail'in baskılarına rağmen nükleer konusunda diplomasi yerine askeri seçeneğin tercih edilmesine razı olmadığını belirtti. Ben-Yishai, "Biden, ziyareti sırasında İsrail'in İran'ın nükleer bomba elde etmesi konusundaki endişelerine somut cevaplar sunmadı. Bunun yanı sıra Başbakan ile görüşmesinde Lapid'in istediği gibi diplomatik seçenek için nihai zaman da belirlemedi" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakan Yair Lapid, Biden görüşmesi sonrası "İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı diplomasinin işe yaramayacağını, onları durdurmanın tek yolunun askeri tehdit olduğunu" söylemişti. Biden ise konuşmasında "Diplomasinin, bu sonuca ulaşmanın en iyi yolu olduğuna inanmaya devam ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.