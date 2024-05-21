Blinken’a ‘savaş suçlusu’ tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kongre'de konuştuğu sırada Filistin destekçileri tarafından protesto edildi. Bir katılımcı elinde Filistin bayrağı ile ayağa kalkarak, "İsrail tarafından öldürülen Hind Receb 6 yaşındaydı. Blinken, sen Gazze kasabı, masum Filistinlilerin katili olarak anılacaksın" diye bağırdı. Filistin destekçisi, polis tarafından zorla dışarı çıkarılırken, harekete geçen diğer bir eylemci de elinde "Savaş suçlusu" yazılı dövizle "Blinken bir savaş suçlusudur" diye slogan attı.Bazı katılımcılar da tepkilerini, kan renginde boyadıkları elleriyle gösterdiler. İsrail güçlerinin şubat ayında saldırı düzenlediği bir araçta bulunan Hind Recep, yanındaki akrabalarını kaybetmişti. Araçta mahsur kalan ve kendisine telefonla ulaşan Filistin Kızılayı'ndan yardım isteyen çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamamış, yeni saldırıda can vermişti.