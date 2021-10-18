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Giriş Tarihi: 18.10.2021 15:09 Son Güncelleme: 18.10.2021 15:40

Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, 84 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'nin ilk siyahi Dışişleri Bakanı Colin Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

CNN'nin haberine göre, ailesi, 84 yaşındaki Powell'ın ölümünü sosyal medya üzerinden duyurdu.

Facebook'da yapılan paylaşımda, "Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, Kovid-19 komplikasyonları nedeniyle bu sabah vefat etti. Olağanüstü ve sevgi dolu bir eş, baba, büyükbaba ve büyük bir ABD'yi kaybettik." ifadelerine yer verildi.

Powell'ın Kovid-19'a karşı iki doz aşı vurulmuş olduğu da belirtildi.

ABD'nin New York kentinde 5 Nisan 1937'de doğan Powell, 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak göreve gelmişti.

26 Ocak 2005'e kadar dışişleri bakanlığı yapan Powell, 2003'teki Irak Savaşı'ndan önce BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızalara kazınmıştı.

Powell, daha sonra bu konuşmadan utanç duyduğu açıklamasını yapmıştı.

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Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell koronavirüsten hayatını kaybetti
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