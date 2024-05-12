Güneş patladı kuzey ışıkları büyüledi

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan kuzey ışıkları (Aurora Borealis), ABD ve Avrupa dahil kuzey yarımkürenin birçok bölgesinden görülebildi. USA Today'in haberine göre, Güneş yüzeyindeki patlamalar sonucu ortaya çıkan kuzey ışıkları ABD'nin güneyindeki Florida eyaletinden bile gözlemlendi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), Montana'nın kuzeyi, Minnesota, Wisconsin ve North Dakota, kuzey ışıklarının ABD'de gözlemlenebilen en uygun bölgeler olduğunu bildirdi.NOAA, 2005'ten bu yana ilk kez bu şiddette meydana gelen jeomanyetik fırtınanın yerel saatle 18.54'te Dünya'ya ulaştığını aktardı. Kuzey ışıkları, ABD'de Alaska'dan Florida'ya kadar, Avrupa'da da İngiltere, İrlanda, Çekya, Slovakya, Danimarka ve Ukrayna'da görülürken Rusya'da bu ışık şölenine şahit oldu.Güneş yüzeyinde tespit edilen şiddetli bir jeomanyetik fırtına etkili oluyor. Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Kozmik Araştırmalar Enstitüsü'nden bilim insanları da bunun sonucu olarak dün son 20 yılın en kuvvetli manyetik fırtınasının yaşandığını belirtti. Uzmanlar, jeomanyetik fırtınanın elektronik cihazlarda ve elektrik şebekelerinde olası kesintilere yol açabileceği uyarısı yaptı. Manyetik fırtınadan kaynaklı kutup ışıkları da ortaya çıktı. Jeomanyetik fırtına en son Ekim 2023'te etkili olmuştu. Dans eden yeşil ve kırmızı dalgalardan oluşan kuzey ışıkları, Dünya'nın manyetik alanında meydana gelen bozulmalar dolayısıyla, yüksek ya da düşük enlemlerde saatler boyunca gözlemlenebiliyor. Kuzey ışıklarının ilk kaydının ise 30 bin yıl önce Fransa'daki bir mağaranın duvarlarına yansıdığı düşünülüyor.Kuzey ışıkları (Aurora Borealis), Trabzon'un Ortahisar ilçesi sahilinde nefes kesen gökyüzü olayı oluşturdu. Adeta büyüleyen kareler izleyenler tarafından kayıt altına alındı. İzleyenleri adeta büyüleyen kareler, ortaya seyrine doyum olmayan manzaralar çıkardı. Kuzey ışıkları, Karadeniz sahillerinin haricinde, Slovakya'nın Kosice Bölgesi'ndeki Debrad köyünde, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde, Danimarka'nın Liseleje ve Hollanda'nın Eindhoven kentlerinde de güzel görüntüler ortaya çıkardı.