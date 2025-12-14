İngiltere’de evsizlik krizi derinleşiyor

Son 10 yılda Avrupa genelinde evsizlik oranı artarken, İngiltere en çok evsizin olduğu ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İngiltere'de evsizlerin sayısının son bir yılda yüzde 8 arttığı ortaya çıktı. Ülkede evsizlere barınma desteği ve danışmanlık hizmeti sunan "Shelter" adlı yardım kuruluşu, hükümetten elde ettiği veriler ışığında, ülkedeki evsizlere ilişkin detaylı rapor yayımladı. 175 binden fazlası çocuk toplam 382 bin 618 kişinin evsiz olduğu aktarılan raporda, "Resmi olarak 'evsiz' diye tanımlanan kişilerin sayısı, son bir yılda inanılmaz derecede, yüzde 8 arttı" ifadesine yer verildi.

18 KİŞİDEN 1'İ EVSİZ

Raporda, şu an İngiltere'de her 153 kişiden 1'inin evsiz olduğu belirtilirken, çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan 350 binden fazla kişinin geçici barınma yerlerinde kaldığı ve bunun "bu zamana kadar kayıt altına alınmış en yüksek sayı" olduğu kaydedildi.

Her gece 4 bin 667 kişinin sokakta uyuduğuna işaret edilen raporda, bunun son bir yılda yüzde 20 arttığı bildirildi. Evsizlerin yarısından fazlasının başkent Londra'da yaşadığı ifade edildi. Londra'da yer alan Newham'in ülkede evsizlik oranı en yüksek yerel bölge olduğu aktarılan raporda, Newham'de her 18 kişiden 1'inin evsiz olduğu bilgisi paylaşıldı.

SOKAKLARDA YATIYORLAR

Raporda görüşlerine yer verilen Shelter Yöneticisi Sarah Elliott, "Kışın yaklaşmasıyla 382 binden fazla insanın evsiz olması akıl almaz bir durum. Binlerce insan, geceleri sokakta geçirirken, 84 binden fazla ailenin geçici konaklama yerlerinde yeni yıla girecek olması üzücü" değerlendirmesinde bulundu. Raporda, sosyal konutlardaki eksiklikler, özel kiraların karşılanamaz hale gelmesi ve konut yardımlarının dondurulması gibi etkenlerin insanları evsiz olmaya mecbur bıraktığı ifade edildi