Irak’tan terör örgütü PKK açıklaması: Mücadeleye hazırız

Irak Terörle Mücadele Servisi Başkanı Abdulvahap es-Saadi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimat vermesi halinde, diğer terör örgütleri gibi PKK'ya karşı da operasyon düzenleyebileceklerini söyledi.

Saadi, başında bulunduğu servisin faaliyetleri hakkında Bağdat'ta basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya karşı operasyon düzenleyip düzenlemeyecekleri" sorusu üzerine Saadi, "Terörle Mücadele Servisi olarak her türlü terör örgütüne karşı mücadele vermeye hazırız. Bu noktada Silahlı Kuvvetler Başkanı ve Başbakan Sudani'nin talimat vermesi halinde (PKK'ya karşı operasyon) her türlü görevi yerine getirmeye hazırız. Terörle Mücadele Servisi Irak'ın tüm kentlerinde bulunuyor" yanıtı verdi.