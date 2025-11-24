İsrail’den sinsi plan

Siyonist İsrail ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'deki saldırılarını ve işgalini sürdürüyor. İsrail ordusunun, uluslararası güç konuşlandırılana kadar Gazze Şeridi'nde "yeni gerçeklikler dayatmaya" çalıştığı belirtildi. İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinde yayımlanan haberde, İsrail ordusunun uluslararası güç konuşlandırıldıktan sonra Gazze'de Lübnan'da olduğu gibi günlük hava saldırılarını sürdürmesinin "zorlaşacağı", uluslararası gücün "yanlışlıkla vurulması" ihtimalinden çekinildiği ifade edildi. Gazeteye göre, İsrail, Lübnan'da yürüttüğü "saldırı modelini" Gazze'de de uygulamak istedi ancak Gazze'de durum çok daha karmaşık.

ANLAŞMAYA YANAŞMIYOR

ABD, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesini talep ederken, İsrail buna yanaşmıyor. Gerekçe olarak ise Hamas'ın elindeki 3 esirin cenazesinin daha teslim edilmemiş olması gösteriliyor. Habere göre İsrail, Hamas'ın gücünü yeniden kazanmasına izin vermemeyi hedeflediğini savunuyor. Ateşkesin ikinci aşamasında, İsrail tarafının, "Refah Sınır Kapısı'nın açılması, insani yardımların artırılması, Gazze Şeridi'nden giriş-çıkışlara izin verilmesi ve İsrail askerlerinin belirlenen yeni hatta çekilmesi" gibi yükümlülüklerle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) uluslararası güce onay vermesinin ardından birkaç hafta içinde yabancı askerlerin Gazze'ye ulaşmasının beklendiği ifade ediliyor. Yediot Aharonot'un haberinde, İsrail'in Gazze'ye uluslararası güç ulaşmadan önce saldırılarını yoğunlaştırdığına işaret edilerek, yabancı güç sahada olduktan sonra İsrail'in "ihlallere karşı aynı ölçekte yanıt vermekte zorlanacağı" yorumunda bulunuldu.

ATEŞKES DELİK DEŞİK

Katil İsrail ordusu 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasını şimdiye kadar 497 kez ihlal etti. Saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail ordusu çoğu kadın ve çocuk 45 günde 342 Filistinliyi daha katletti. Gazze Hükümeti'ne bağlı Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, yalnızca önceki gün gerçekleşen 27 ihlalde 24 kişinin öldüğü 87 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 23 artarak 69 bin 756'ya yükseldi. Yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'a, arabulucu ülkelere, anlaşmanın garantörlerine ve BM Güvenlik Konseyine İsrail'i ateşkese uymaya zorlamak için acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.