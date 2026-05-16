İsrail’in hedefi ateşkesi bombalamak

Arkasına ABD'yi alarak İran'a karşı 28 Şubat'ta savaş başlatan İsrail bir kez daha ateşkesi bombalamaya hazırlanıyor. ABD ile İran arasındaki ateşkesin bozulmasından endişe ediliyor. İran basını "ABD, savaşın sona erdirilmesi için İran'ın sunduğu 14 maddelik teklife yanıt verdi" haberini geçti. Haberde, ABD yönetiminin özellikle nükleer faaliyetler konusunda "baskıcı tutumunu" sürdürdüğü ve İran'ın sunduğu çerçeveyi reddettiği ifade edildi.

ABD DİYALOG İSTİYOR

İran Dışişleri Bakanı Erakçi de "Ateşkes halindeyiz ancak durum kırılgan. Yine de diplomasiye bir şans daha vermeye çalışıyoruz. Karşı taraf ciddi ve doğru yolda olduğunda müzakerelere gireceğiz. Amerika'ya güvenimiz yok. Trump'ın son teklifimizi reddetmesinden sonraki süreçte, Amerika'dan diyaloğu sürdürme isteklerini belirten mesajlar aldık" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran'a geri dönerek "biraz temizlik işi yapabileceklerini" kaydetti. Trump, ateşkes kararını başka ülkelerden gelen talep üzerine aldığını belirtti. Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatmasını bekleyen İsrail ordusunun ise hafta sonu yüksek alarm durumuna geçeceği kaydedildi. ABD'nin İran'a olası saldırıları İsrail ile koordine edeceğini belirten Tel Aviv yönetimi, Trump'a savaşı yeniden başlatması için baskı uyguluyor.

KOLTUĞUNDAN KORKUYOR

Öte yandan İsrail basınına göre Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu, erken seçime gidilirse iktidarı kaybetmekten endişe ediyor. Netanyahu'nun, Ultra- Ortodoks (Haredi) partileri, erken seçimlerin koalisyonun iktidarı kaybetmesine yol açabileceği konusunda uyardığı öne sürüldü. İsrail'deki Kanal 12 televizyonunun, Netanyahu'ya yakın siyasi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Başbakan, liderliğindeki aşırı sağcı koalisyonun, kabul edilmesi halinde ülkeyi erken seçime götürebilecek İsrail meclisinin feshedilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sunmasının ardından, Haredi partilerin liderlerine uyarıda bulundu.