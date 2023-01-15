İsveç ipe un seriyor

İsveç'te terör yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eylemlerine Türkiye sert tepki gösterdi. İsveç ve Finlandiya'nın imzaladıkları muhtıra maddelerini yerine getirmediğinin somut göstergesi olan eylem sonrası iki ülkenin adım atmak için Türkiye'deki seçimleri beklediği değerlendirmesi yapılıyor. Gerekli düzenlemeleri yapmayan İsveç'teki anayasa değişikliğine işaret edilerek daha fazla adım konusunda isteksizliğin hâkim olduğu kaydediliyor.Öte yandan İsveç yönetimi, Türk yetkililere 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek kanun değişikliğini öne çekmeye çalıştıkları mesajını veriyor. Türkiye ise zaman baskısının Ankara değil, İsveç ve Finlandiya'nın üzerinde olduğunu, muhtıra maddeleri yerine getirilmeden NATO üyeliklerine onay verilmeyeceğini net şekilde ifade ediyor.Türkiye, İsveç Yüksek Mahkemesi'nin kararıyla FETÖ'cü Bülent Keneş'in iadesinin reddedilmesini olumsuz bir gelişme olarak değerlendirdi. Keneş'in İsveç'te 1 Ocak'ta yürürlüğe giren anayasa değişikliği ve 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek kanun kapsamında yeniden yargılanıp yargılanmayacağı da merak ediliyor. Stockholm'deki provokasyonun ardından İsveç'in FETÖ soruşturması firarisi 4 şüphelinin, Yüksek Mahkeme tarafından Türkiye'ye iadesinin reddine ilişkin kararın aralık ayında İsveç hükümeti tarafından onaylandığı duyuruldu. İadesi reddedilen kişilerin Türkiye'nin talep ettiği teröristler olması da İsveç'in taahhütlerini yerine getirmekten uzak olduğunu gözler önüne serdi.