Kuralsız ahlaksız savaş

İsrail'in 286 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 848'e çıktı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'deki insani durum hepimiz için ahlaki bir kara leke" dedi. BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini de "İsrail savaşın tüm kuralları çiğnedi" diye konuştu. BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze oturumunda da "Gazze'deki durum hepimiz için insani bir leke" ifadesi kullanıldı. Ancak tüm bu tepkilere rağmen İsrail'in soykırımı aralıksız sürüyor.Gazze Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin son verilere yer verildi.Öldürülenlerin 16 bin 172'si çocuklar oldu.10 bin kişi hâlâ kayıp.İsrail 7 Ekim 2023'ten beri 3 bin 408 katliam gerçekleştirdi.81 bin ton patlayıcı kullandılar.İsrail Gazze'de 285 soykırım saldırısı gerçekleştirdi.34 kişi açlıktan öldü.Saldırılarda 500 sağlık görevlisi, 79 sivil savunma görevlisi ve 160 gazeteci yaşamını yitirdi.Hastanelerde bulunan 7 toplu mezardan şu ana kadar 520 Filistinlinin cansız bedeni çıkarıldı.İsrail askerleri 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da 9 bin 720'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.BM, İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef alan saldırısına tepki göstererek, hastaneler ile sağlık tesislerinin hiçbir zaman çatışma alanı olmaması gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, "Hastaneler ve sağlık tesisleri hiçbir zaman çatışma alanı olmamalı" dedi. İsrail askerleri yakıp aylarca askeri üs olarak kullandığı hastanenin önünde geçtiğimiz günlerde gülerek poz vermişti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'a karşı çıkarak, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Mısır'da tedavi alamayacak Gazzeli çocuklar için sahra hastanesi kurulmasına onay vermedi.